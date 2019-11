Bangkok, 22. studeni 2019.

Euharistijskim slavljem s mladima u petak, 22. studenoga u katedrali Marijina Uznesenja u Bangkoku, papa Franjo završio je službeni dio svog apostolskog posjeta Tajlandu. U subotu počinje pohod Japanu kamo je želio u svoje vrijeme otići kao misionar. Mladima je poručio kako je srce radosno, ako je ukorijenjeno u Kristu.

Duboki korijeni temelje se na vjeri starijih ljudi, ali i na prijateljstvu mladih s Isusom, potrebnom ulju za osvijetljavanje puta i promatranju budućnosti s povjerenjem, rekao je Papa, obraćajući se tajlandskoj mladeži. Bog ima za svakoga nacrt za njegovo poslanje i poziva na gozbu koju moramo zajednički pripraviti: On i mi kao zajednica. Nitko ne može ostati vani, istaknuo je Papa, osvrćući se na ulomak evanđelja o mudrim djevicama koje su sa sobom ponijele ulje da održava plamen njihovih svjetiljka u očekivanju zaručnika i ludih koje su to propustile. To se može dogoditi svim kršćanima koji istina vjeruju, ali popuštaju pred lošim navikama, gubeći orjetaciju. Boli me kada vidim da neki predlažu mladima gradnju budućnosti bez korijena kao da svijet počinje sada. Ukorijenjenost u Kristu ne dopušta da vas privuku zavodne sirene svijeta, rekao je. Papa je novom naraštaju mladih povjerio da o njima ovisi bolja budućnost, novi snovi, ali i novi problemi, pozivajući ih da očuvaju radost i da se ne boje budućnosti. (kta/ika)