Velenje (Slovenija), 22. studeni 2019.

Biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, 16. studenog 2019. predvodio je svečano Euharistijsko slavlje u prepunoj srednjovjekovnoj župnoj crkvi sv. Marije Majke Božje Karmelske u slovenskom gradu Velenju u povodu desete obljetnice susreta Hrvata katolika iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja koji žive i rade u tom dijelu Slovenije. Koncelebrirala su trojica slovenskih svećenika iz Velenja: Luka Mihevc, Janko Rezar i Matej Dečman te voditelj Hrvatske katoličke misije u Ljubljani fra Marko Prpa i župnik župe Donja Voća vlč. Marka Zadravec.

U dogovoru s crkvenim predstavnicima, proslavu obljetnice susreta organizirali su Savez hrvatskih kulturnih društava Slovenije i Hrvatsko kulturno društvo Velenje uz potporu Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH. Među Hrvatima u tom kraju ima i dosta velik broj onih koji su podrijetlom s područja Banjolučke biskupije.

U prigodnoj propovjedi biskup Komarica potaknuo je prisutne vjernike da uvijek budu svjesni svoga mjesta, kraja zemlje odakle su potekli i pozvao ih da ne prodaju svoju rodnu grudu dodajući da će možda njihova djeca ili unučad odlučiti i doći baš na ono ognjište s kojeg su otišli njihovi očevi i majke odnosno bake i djedovi.

Svečane hrvatske misne pjesme izvodili su članovi Mješovitog pjevačkog zbora Lavanda iz Novigrada pod vodstvom dirigenta Branislava Ostojića. Na kraju Svete mise izveli su još nekoliko prigodnih staroslavenskih pučkih crkvenih pjesama.

Nakon Svete mise proslava je nastavljena u velikoj dvorani hotela Terme Dobrna gdje su članovi HKD Velenje, obučeni u izvorne narodne nošnje iz raznih dijelova RH i BiH, prikazali kulturnu i vjersku tradiciju koju njeguju, kroz pjevanje, sviranje i ples.

„Na biskupu Komarici bilo je primjetno veliko oduševljenje dok nas je gledao i slušao te osjetio da mi, ipak, nismo zaboravili tko smo i odakle su naši korijeni. Potvrdili smo to svojom molitvom, pjesmom na svom materinjem jeziku, obučeni u svoje narodne nošnje koje smo donijeli iz svojih rodnih krajeva, koje su pripremale i tkale naše majke, bake i prabake“, napisali su u svom pismu zahvale biskupu Komarici oduševljeni članovi obitelji Briševac ističući da se pozivu Hrvatskog kulturnog društva Velenje i svih vjernika odazvao „čovjek velikog srca i poglavar mjesne Crkve banjolučke, Božji poslanik naš dragi biskup Franjo Komarica“.

„Poslije deset godina ponovno je posjetio nas vjernike u Velenju u Sloveniji. Svojim dolaskom je potvrdio koliko mu je stalo do svakog čovjeka i vjernika, posebno za nas koji smo otišli iz raznih razloga i napustili svoja ognjišta, svoje crkve, svoju rodnu grudu i najmilije. Sudjelovali smo na Svetoj misi i slušati njegove riječi i savjete. Blago onoj crkvi, kući, gradu i državi gdje se čuje njegov glas i riječ. Može li postojati ljudsko biće koje bi bilo imuno na sve to i da mu srce ne zaigra i tijelo ne zadrhti, da ne zaustavi suze koje liju kao kiša? Živimo u tuđem svijetu, gdje poštujemo zakone i pravila ali ipak svoje najviše volimo i ne zaboravljamo. Uz zahvalnost i poštovanje za sve što ste učinili za nas, dajemo Vam čvrsto obećanje, da ćemo biti bolji i jači u vjeri i molitvi. Nećemo dopustiti da nas itko posrami i pogazi, da ubije u nama sve što je lijepo; gajit ćemo svoju tradiciju i običaje i sve to prenositi sa koljena na koljeno… Dragi naš biskupe Franjo, od srca Vam zahvaljujemo za vaše dragocjeno vrijeme koje ste odvojili za nas, za Vaše molitve i blagoslov koji smo primili. Rekli ste nam: 'Djeco draga, vi ste Božji, držite se znajte tko ste i što ste i odakle potječete'.

Neka Vas dragi Bog još dugo poživi u zdravlju, da molite za nas i našu zajednicu kao što ćemo i mi moliti za Vas, da se što prije vidimo u tuđem, ali ipak našem dragom i lijepom Velenju“, napisali su u pismu zahvale biskupu Komarici članovi obitelji Briševac.

Biskup Komarica također je pohodio Hrvate katolike Velenja i okolice 7. prosinca 2008. kada je, na poziv vlč. Martina Dolamič-Konrada, upravitelja župe bl. Antona Martina Slomšeka u Velenju i uz suglasnost biskupa ordinarija mons. Antona Stresa, biskupa u Celju, predvodio svečano Misno slavlje također u župi sv. Marije Majke Božje Karmelske u Velenju za vjernike Hrvate iz Banjolučke biskupije te ostalih biskupija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugih zemalja koji su se naselili na tom području. (kta)



