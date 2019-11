Travnik, 22. studeni 2019.

U vojarni u Travniku u četvrtak, 21. studenog 2019. održan je 35. redoviti sastanak svećenika, koji djeluju u dušobrižništvu katolika, pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane BiH. Susret je započeo Svetom misom, koju je, u koncelebraciji s vojnim kapelanima, u kapelici Gospe Lurdske, predvodio vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić.

Na početku Misnog slavlja vojni kapelan u Travniku don Goran Kosić pozdravio je biskupa Vukšića, svećenike te okupljene vojnike i vjernike, koji djeluju u vojarni, na čelu sa zapovjednikom brigadirom Slavenom Blavicki.

Polazeći od svetopisamskih čitanja, a posebno odlomka iz evanđelja po Mateju, koja se čitaju na spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije, biskup Vukšić je protumačio smisao otajstva povezanosti svakog vjernika sa Uskrslim Gospodinom, ali i sa ostalim vjernicima. Može nam se učiniti da se Gospodin najprije pitanjem: „Tko je majka moja, tko li braća moja?“ i potom tvrdnjom: „Tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka“ na neobičan postavio prema ustaljenim obiteljskim i rodbinskim vezama, no On je htio dati naglasak i prednost na osluškivanje Božje volje u vlastitom životu svakog učenika. Time on uspostavlja novi način odnosa, uspostavlja duhovno rodbinstvo među svojim učenicima. Oni su, naime, braća i sestre Isusa Krista zato što vrše Božju volju, a ne zato što ih je rodila ista majka. Zato ovi susreti su prilika da osnažimo i svjedočimo svoju duhovnu povezanost među sobom i da vojni kapelani i povjereni im vojnici uzajamno mole jedni za druge.

Na kraju Misnog slavlja biskup Vukšić je blagoslovio zastave Vojnog ordinarijata u BiH, koje je poklonio svakoj vojnoj kapelaniji kao znak pripadnosti i povezanosti.

U radnom dijelu sastanka, nakon uvodnog čitanja zapisnika sa prošlog sastanka koji je bio u Čapljini, vojni kapelani su raspravljali o pastoralnim planovima u narednom razdoblju i razmijenili informacije o sadašnjem stanju u svojim kapelanijama. Saslušali su također izvještaje o sudjelovanju na hodočašću u Mariju Bistricu i molitvenom pohodu na Bobovac te o konferenciji vojnih kapelana u Beču i konferenciji u Rimu na kojoj je biskup Vukšić imao izlaganje. Na kraju sastanka je dogovoreno, da naredni redoviti sastanak bude sljedećega proljeća u Orašju. (kta)



