Bangkok, 22. studeni 2019.

Nudimo svijetu riječ nade koja može ohrabriti i podržati one koji su najviše oštećeni podjelom – rekao je papa Franjo susrevši se, 21. studenog 2019. u Bangkoku, na Tajlandu, u hramu Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram, budističkog vrhovnog patrijarha Somdeta Phra Ariyavongsagatanana IX. Izraziti poštovanje kraljevskom hramu znači očitovati poštovanje „narodu osmijeha“. Na tom mjestu, izvoru budizma i tajlandskog monaštva, Papa je izrazio zahvalu i poštovanje za zajednički put koji su već poduzeli njegovi prethodnici, no i za ono što se posljednjih godina napravilo za mir. To je put zajedničke izgradnje kulture suosjećanja, bratstva i susreta – rekao je Papa, te potaknuo da se i dalje ide tim putom poštovanja unatoč razlikama.

Na izvorima budizma Tajlanđani su naučili poštovati život i svoje stare, voditi trezven život utemeljen na kontemplaciji, na marljivom radu i disciplini, te se zbog toga smatraju „narodom osmjeha“ – rekao je Sveti Otac, spomenuvši svetoga papu Pavla VI. koji je prije 50 godina u Vatikanu primio budističkog patrijarha Somdeja Phra Wanarata zajedno s drugim uglednim monasima. Poseban zaokret dogodio se kada je sveti papa Ivan Pavao II. posjetio hram u Bangkoku, zauzimajući se za dijalog. Tome je pridonio i nedavni posjet Vatikanu izaslanstva budističkih monaha.

Ti su mali koraci potvrda da je u zajednicama, kao i u svijetu potaknutom na promicanje i stvaranje podjela, te na isključivanje, moguća kultura susreta – rekao je papa Franjo i istaknuo – Kada imamo mogućnost priznati i cijeniti jedni druge, pa i u našim razlikama, svijetu pružamo nadu koja hrabri i podupire one koji su najviše oštećeni podjelama. Takve nas mogućnosti podsjećaju koliko je važno da se religije sve više očituju kao svjetionici nade, te kao promicatelji i jamci bratstva.

Prije četiri i pol stoljeća kršćanstvo je stiglo na Tajland i katolici su kao manjina živjeli u skladu s braćom budistima, te su uživali slobodu prakticiranja svoje vjere – rekao je Papa i napomenuo da na tom putu međusobnog povjerenja i bratstva želi ponovo potvrditi osobnu zauzetost i zauzetost cijele Crkve za jačanje dijaloga, otvorenog i punog poštovanja radi mira i blagostanja tajlandskog naroda. Zahvaljujući akademskoj razmjeni koja omogućava veće međusobno razumijevanje, kao i kontemplaciji milosrđa i razlučivanja koji su zajednički našim tradicijama – dodao je – moći ćemo rasti u bliskosti. Iz toga proizlazi mogućnost daljnjeg zajedničkog hoda u novim projektima milosrdne ljubavi prema siromašnima i u poštovanju zajedničkog doma.

Prijateljstvo i poštovanje više je puta u svojem pozdravnom govoru istaknuo budistički vrhovni patrijarh Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX. Susret je nazvao važnim povijesnim događajem koji svjedoči o snažnom i divnom prijateljstvu između Katoličke Crkve i tajlandskih sangkha budista. Potom je podsjetio na posjet pape Ivana Pavla II. prijašnjem patrijarhu, te obojicu nazvao dobrim ljudima i svetim vođama. Cilj im je bio čovječanstvo koje širi istinsku ljubaznost prema svakom živom stvorenju, a to je jedinstveni ideal.

Mnoge relikvije kraljeva i kraljica koje su u prošlosti primili od Papa, nalaze se u kraljevskom hramu – rekao je vrhovni patrijarh i istaknuo – To su živa svjedočanstva čvrstog i kreativnog prijateljstva između naše dvije vjere. Radi se o prijateljstvu koje se učvrstilo kroz jednako razumijevanje i uzajamno poštovanje. Vaš posjet Svetosti nije posjet novog prijatelja, nego istinskog i provjerenog prijatelja tajlandskog naroda. Udaljenost nije prepreka našim bliskim odnosima.

Pozdravljajući Svetoga Oca, patrijarh je citirao Budu: One koji ne čine zlo svojim prijateljima, poštuju na svakom mjestu. Patrijarh je osim toga izrazio zahvalnost za ponašanje Katoličke Crkve koja je došla pomoći, a ne osvajati. Papa Franjo je odgovorio da je katolicima prozelitizam zabranjen. Ako smo braća možemo pomoći svjetskom miru, siromašnima i onima koji trpe, jer pomagati siromašnima uvijek je put blagoslova.

Papa Franjo je na kraju u knjigu časti napisao: Obnavljam svoju molitvu, kako bi dragocjena tradicija međusobnog razumijevanja između budista i katolika rasla i ljubljenom tajlandskom narodu donosila obilne plodove mira. Među darovima Papa je patrijarhu darovao Dokument o ljudskom bratstvu iz Abu Dhabija i zaključio: Moramo raditi zajedno kako bi naše čovječanstvo bilo više bratsko. (kta/rv)