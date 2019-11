Sarajevo, 21. studeni 2019.

U prostorijama Vrhbosanskog ordinarijata u Sarajevu, 20. studenoga 2019. održana je 34. sjednica Povjerenstva za pripravu sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Sjednicom, na kojoj je sudjelovalo 12 članova Povjerenstva, među kojima i prvi put novi generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

Nakon usvajanja dnevnoga reda i zapisnika s prethodne sjednice, pod moderiranjem generalnog tajnika Sinode dr. vlč. Marija Bernadića pristupilo se razmatranju početka rada stručnih sinodskih skupina, prenosi nedjelja.ba.

Razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima u vezi s izradom radnoga dokumenta Sinode (instrumentum laboris).

Voditeljem religiozno-pedagoške skupine - na čijem je čelu bio mr. Igor Žontar koji je otišao za veleposlanika BiH u Vatikanu - imenovan je fra Nikica Vujica.

S obzirom da do sada nijedna od pet skupina (eklezijalno-pravna, pastoralna, religiozno-pedagoška, liturgijska i medijska) nisu imali sastanaka, dogovoreno je da to učine tijekom prosinca kako bi do veljače mogli napraviti nacrt radnoga dokumenta (instrumentum laboris).

Nakon razgovora o nužnosti čim prije imenovanja novoga tajnika (pomoćnika generalnom tajniku) ogovoreno je da nova sjednica bude 13. veljače.

Predviđeno je da se po završetku rada stručnih skupina pristupi sinodskim skupštinama i izradi dokumenata te da u 2020. bude okončan hod prve Sinode Vrhbosanske nadbiskupije. (kta)