Sarajevo, 20. studeni 2019.

Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro! (2 Sol 3,13)

Dragi prijatelji i dobročinitelji Caritasa!

Živimo vrijeme koje u javnom ozračju ima mnogo negativnog naboja, te stvara krivo shvaćanje da je sve zaraženo zlim. Sumorno ozračje se nameće u javnosti, te ljude zamara i u osobnom življenju i u komunikaciji s ljudima. Najgore je ako čovjek posumnja u svoje srce da više nije sposoban zračiti dobrotom ili se uvjeri kako je uzaludno biti dobar. Posebno je to osjetljivo u obiteljskom životu, odgoju djece i formiranju mladih.

Sveti Pavao u poslanici Solunjanima daje ohrabrenje da se ne umore dobro činiti unatoč ozračja u kojemu žive. Ta ista rečenica danas je nama i poticaj i ohrabrenje kako ne bismo posumnjali u pobjedu dobra i kako nikada nije uzaludno činiti dobro i biti dobar, te dobrotom odgajati za dobrotu srca onih koji stasaju za život.

Nedjelja Caritasa

Već je ustaljeno da Treću nedjelju došašća obilježavamo kao Nedjelju Caritasa. To je divno ozračje priprave za Božić. Bog nam dolazi kao malo dijete, da se čovjeku približi i očituje Božju dobrotu. Dolazi nam da nas zahvati tom dobrotom. U toj pripravi i mi želimo otvoriti svoja srca Božjoj ljubavi i zračiti dobrotom kako bi na najbolji način dočekali i susreli Božansko dijete. To je dan izazova da se ne umorimo čineći dobro, kako bismo postali svjesni svoga identiteta i kako bismo djelima svjedočili svoju vjeru, provjeravajući osobnu sposobnost prepoznavanja potrebe drugih i svladavajući svoju sebičnost. To je divan ispit savjesti nakon kojega ne bismo dozvolili bolesnom javnom mnijenju da zatruje naše srce. Posebno smo pozvani očuvati dječja srca od zatrovanosti koja vodi u agresivnost.

Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo! (Rim 12,21)

Živeći ovo ozračje, u opasnosti smo da se ogorčimo ili zatrujemo mislima koje nas iznutra nagrizaju uz opasnost da postanemo slijepi za stvarnost života s ljudima. Zato je poruka sv. Pavla Rimljanima divna poruka i nama danas kako bismo se uporno borili i kako bismo dobrotom nadvladavali svako zlo u prvom redu u našem srcu, a onda u konkretnom životnom okruženju. Zato je Nedjelja Caritasa poticaj da očistimo svoja srca od svake ogorčenosti, svake zle misli i zatrovanosti kako bismo rasli u ljudskosti i u dobroti. Primjer je najjače sredstvo odgoja za dobrotu. Stara poslovica kaže: „Iz malena se trn oštri!“ Bez obzira koliko djeca i mladi ne uspijevaju pratiti sve što živimo i radimo, ali ozračje dobrote i ljubavi će pomoći da ih ne zagorči ozračje u kojem žive.

Humanitarna i karitativna djelatnost

Mnogi ljudi otvoreni su za življenje i činjenje dobra. To nazivamo karitativno-humanitarnom djelatnošću kada jedni drugima pomažemo i ublažavamo teškoće života. Hvala Bogu da ima dobrih ljudi koji zrače dobrotom i dobrim namjerama. Ali kršćanin svojim karitativnim djelovanjem čini nešto više. Isus nam sam svjedoči zašto kršćanin čini dobro djelo sljedećim riječima: „... Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste! (Mt 25,40)“ Onaj koji čini dobro djelo potrebnima, čini to iz ljubavi prema Bogu i čovjeku. Isus se izjednačuje s onima koji trebaju nas, našu pozornost i blizinu, naše suosjećanje, našu lijepu riječ, darežljivu ruku i rame za plakanje.

Karitativna djelatnost je čin vjere i puno više od humanitarne djelatnosti. Zato želimo potaknuti i pozvati svakog kršćanina da u ovom vremenu obnovimo svoje srce u dobroti, oplemenimo svoje srce kako bi bilo dovoljno osjetljivo za potrebe bližnjih, kako bismo Isusu za rođendan pripremili ne samo božićne jaslice, nego srce ispunjeno ljubavlju. Ne smetnimo s uma Isusovu riječ: „Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! (Mk 10,14)“

Što mogu učiniti?

U prvom redu provjeriti što prevladava u mom srcu. Isus nam poručuje: „Dobar čovjek iz dobra blaga srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. (Lk 6,45)“ Da bi mogao karitativno misliti i djelovati, valja srce pročistiti i biti svjestan da sve što činimo iz ljubavi ostvarujemo Isusovu najveću zapovijed: Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samog sebe! (usp. Mk 12,30-32). Čineći dobro ostvarujemo sebe kao vjernici rastući u vjeri i svjedočeći svoju vjeru. Tom snagom mijenjamo ovaj svijet i unosimo svjetlo u ovo sumorno ozračje. Vrjednije je i najmanje svjetlo zapaliti, nego proklinjati tamu. Naš vjernički život dobrote svjetiljka je koja ukazuje na Utjelovljenog Boga. Sveti Marko zapisa: „... Unosi li se svjetiljka da se pod posudu stavi ili pod postelju? Zar ne da se stavi na svijećnjak? (Mk 4,21)“; te nastavlja: „... Mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. I nadodat će vam se ...! (Mk 4,24)“

Božićna svjetiljka

U došašću palimo svijeće na vijencu, te tako ukazujemo na približavanje Božića kojom je najveća svjetlost obasjala čovječanstvo. Tim svjetlom neka se zapale naša vjernička srca kako bi se ispunila Isusova poruka: „Vi ste svjetlost svijeta ...! (Mt 5,14)“ „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. (Mt 5,16)“

Neka ovogodišnja Nedjelja Caritasa bude istinsko paljenje tog kršćanskog svjetla ljubavi kako bismo ozarili ovo podneblje na ovim prostorima i tako još snažnije svjedočili ono što jesmo i što trebamo biti.

Poput Marije pohitimo u Gorje (usp. Lk 1,39) kako bismo unijeli više radosti u naše susrete. Potražimo one koji nas trebaju kako bi se Božićna radost još više umnožila kroz našu svjedočku kršćansku ljubav. Imajmo vremena posebno za najmlađe, a u tom vremenu srcem im se približimo kako bismo ih sačuvali od zatrovanosti duha i stasali kao čvrsto stablo vjere. U tom duhu želim da Nedjelja Caritasa pripravi svakoga od nas na rođenje Isusa Krista kako bi nam bilo sretno i blagoslovljeno slavljenje blagdana rođenja Isusa Krsta.

Sve Vas iskreno pozdravljam i zazivam Božji blagoslov!



Sarajevo, o bl. Garciji Kotorskom, 8. studenog 2019.

Vinko kardinal Puljić,

nadbiskup metropolit vrhbosanski

i predsjednik Caritasa BiH