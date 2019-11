Sarajevo, 20. studeni 2019.

U utorak, 19. studenog 2019. obilježena je 25. obljetnica KŠC-a „Sveti Josip“ Sarajevo. Tom prigodom svečano Misno slavlje predvodio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski te je u auditoriju Centra održana svečana akademija.

„Devetnaestog studenog je u nekadašnjim prostorijama Zavoda Sv. Josipa na Banjskom Brijegu otvoren Katolički školski centar. U ovim je istim prostorijama i ranije djelovala škola - utemeljena 4. listopada 1882., da bi prekinula s radom (bila zatvorena) 1945. Njezine utemeljiteljice bijahu sestre Kćeri Božje ljubavi“, pisalo je na petoj stranici 14. broja Hrvatske riječi, objavljene u subotu 26. studenog 1994. u Sarajevu.

Na euharistijskom slavlju u crkvi Kraljice svete Krunice na Banjskom Brijegu u Sarajevu, kojom je predsjedao kardinal Puljić, koncelebrirali su: biskup mons. Pero Sudar, vojni ordinarij mons. Tomo Vukšić, ravnatelj KŠC-a Sveti Josip vlč. Mario Ćosić, i još oko 25 svećenika, prenosi nedjelja.ba.

Riječi pozdrava na samom početku Misnog slavlja svim nazočnim profesorima, učenicima i prijateljima KŠC-a uputio je ravnatelj vlč. Ćosić.

U prigodnoj homiliji kardinal Puljić govorio je o vremenu koje je iza KŠC-a. „Naša škola je uvijek bila otvorena svim situacijama i vjerskim i nacionalnim i kulturnim, ali u prvom redu stavio bih čovjeka, koji treba znanje, ali i ravnanje da bude cjelovita osoba. Zato sam Bogu zahvalan za sve one koji su se ugradili u nju, ali ne samo zadovoljan, nego zajedno s vama molim Božji blagoslov da nagradi sve one žrtve. Jedini Bog zna koliko je žrtava ugrađeno u sustav da se on realizira. Puno je žrtava trebalo. Sam Bog zna koliko i kako. Pogotovo u ovoj složenoj situaciji u odnosu s državom. Trebalo je puno strpljivosti, puno ustrajnosti da se uspostavi redovni rad i dostojanstven rad. Najljepša nam je nagrada kada ovi đaci koji su ovdje završili s ponosom znaju pričati o svojoj školi“, rekao je kardinal Puljić.

U nastavku je iznio zahvale svim dobročiniteljima koji su pomogli u ostvarivanju ideje, ali i svima onima koji su radili i sačuvali identitet škole.

U zaključku je izrekao molitvu da Bog nagradi blagoslovom sve one koji su pratili i prate Katolički školski centar Sveti Josip te izrekao želju za opstajanjem sustava škola za Europu.

Svetu misu pjevanjem i sviranjem uveličali članovi zbora iz internata, koje predvodi prof. Andrea Krasnić.

U prigodi 25. obljetnice Katoličkog školskog centra Sv. Josip, upriličena je i svečana akademija u auditoriju Centra pod geslom "Budućnost tragove ne briše".

Uvod u program bilo je pjevanje himne koju je izveo zbor KŠC-a pod vodstvom prof. Ane Andrle-Imamović.

Pozdravnu riječ i obraćanje imao je i ravnatelj vlč. Mario Ćosić koji se zahvalio svima onim koji su na neki način pomogli u radu Centra. Posebno je pozdravio kardinala Vinka Puljića, apostolskog nuncija u BiH mons. Luigia Pezzuta, biskupa Peru Sudara, vojnog ordinarija mons. Tomu Vukšića, sve redovničke poglavare i poglavarice kao i svećenike, redovnike, redovnice i ravnatelje. Izrazio je i dobrodošlicu gostima visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku, veleposlaniku RH u BiH Ivanu Saboliću, izaslaniku predsjednika Vlade RH i njegovoj supruzi, predsjedavajućoj općinskog vijeća Općine Centar Karolini Karačić, predstavniku Vlade Tajvana u Budimpešti Andrewu Changu, voditelju Odsjeka za projekte karitativne organizacije Renovabis Burkhardu Hankeu, kao i svim drugim dobročiniteljima, direktorici Bošnjačke gimnazije Naidi Hoti Muminović, predstavnicima katoličkih škola iz Šibenika i Ljubljane.

„Kao netko tko je dio ove stvarnosti već 12 godina, s pravom mogu reći da Katolički školski centar Sv. Josip, nije samo škola, nego i jedna mnogobrojna i radosna obitelj u kojoj mnogi snovi, a za neke čak i svi, postaju stvarnost. Uopće ne sumnjam da ćete se složiti sa mnom da je to moguće zato što nam je dobri dragi Bog darovao dobrog i dragog biskupa Peru Sudara, koji je u ovih 25 godina mudro osmislio, predano uspostavljao i znalački usmjeravao svaki korak svih katoličkih školskih centara, a samim tim i cijelog sustava katoličkih škola za Europu“, rekao je ravnatelj.

Sljedeća točka programa bilo je obraćanje g. Hankea koji je govorio o procesu pomaganja Katoličkom školskom centru. „Za nas je projekt škole za Europu bio i jest pravi projekt uzor ili bolje rečeno – projekt svjetionik. Pri tom ne želim prešutjeti da je to uvijek iznova bio i velik izazov. U mnogo slučajeva činilo nam se poput poslovične borbe don Quihotea protiv vjetrenjača. Nažalost, postojale su administrativne prepreke, bilo je teških problema s financiranjem i naravno odlazak mnogih katolika iz regije. No unatoč svim tim izazovima, razvoj škola za Europu postao je istinska priča o uspjehu i Renovabis je sretan što je mogao dati svoj doprinos“, rekao je voditelj Odsjeka za projekte karitativne organizacije Renovabis. S njemačkog na hrvatski prevodila je prof. njemačkog Sanja Portner.

Uslijedio je scenski prikaz Budućnost tragove ne briše u kojoj su sudjelovali učenici, prof. Vesna Krajinović, ansambl Opće-realne gimnazije.

Završna točka bilo je obraćanje Pere Sudara, biskupa i promicatelja Sustava. „Što sam stariji to dublje shvaćam i radosnije prihvaćam životnu istinu da se u ovoj zemlji može voljeti sebe i svoje samo kroz istinsko prijateljstvo i suradnju s drugima i drugačijima. Shvaćanje i prihvaćanje ove istine temeljni je i najvažniji cilj ovih škola jer bi one trebale biti katolički prepoznatljive, ali to ostaje i najvažnija zadaća po kojoj bi mogle i trebale biti bosanskohercegovački prihvatljive“, kazao je mons. Sudar dodavši kako je to korijen nastojanja. U nastavku govora izrekao je velike zahvale svima onima koji su pomogli izgradnju KŠC-a.

„Svi zajedno su posvjedočili da i u današnjem svijetu na koji tako rado kukamo ima ljudi koji su spremni sudjelovati u ovakvim čudima dobrote i solidarnosti. Vjerujem da im je ta činjenica kao i uspješnost ovih škola najbolja zahvala“, kazao je biskup Pero Sudar.

Voditelji programa su bili Arijan Stjepanović i Elmedina Suljić. Nakon svečane akademije upriličena je večera u dvorani Centra.

Podsjećamo kako je 16. studenog u velikoj dvorani Katoličkog školskog centra Sv. Josip bilo upriličeno predstavljanje dviju knjiga koje ocrtavaju 25 godina puta nastanka i realiziranja ideje Sustava katoličkih škola za Europu, a to su: monografija "Himna životu škole" te knjiga biskupa Pere Sudara "Ono malo više". (kta)



