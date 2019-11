Sarajevo, 19. studeni 2019.

U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu, od 15. do 17. studenog 2019. održana je prva formacija 12. generacije Programa Mladi za mlade - Formacije animatora.

Pedeset mladih iz Vrhbosanske nadbiskupije i Mostarsko-duvanjske biskupije započelo je svoju formaciju pod geslom: „Biti sol zemlje i svjetlo ovoga svijeta.“ Tako veliki broj mladih udružio se oko jednog cilja – učiniti nešto novo i svjedočiti svoju ljubav prema Kristu okupljajući što veći broj svojih vršnjaka. Od početaka do danas, svrha ovog programa je naučiti mlade animatore kako na kreativan i zabavan način okupiti mlade u župi te ih naposljetku i zadržati u blizini Kristove Crkve.

Većina sudionika je na neki, sebi svojstven način i shodno svojim vještinama i talentima, uključena u razne župne i školske aktivnosti, te su na Školu animatora došli potaknuti od strane svojih župnika, duhovnih asistenata i časnih sestara te nastavnika, koji u njima prepoznaju potencijal za održavanje i pokretanje župnih i školskih aktivnosti i svoju produženu ruku za rad s mladima i djecom u svojim zajednicama.

Tijekom uvodnog dijela programa prve formacije, sudionici su upoznati s načinom rada i realiziranja programa formacije, ali i generalno projekta Mladi za mlade čiji su sudionici tijekom tekuće školske godine. U ovom dijelu upoznali su se i s dosadašnjim iskustvima i mogućnostima djelovanja sudionika u njihovim zajednicama, što pored samog upoznavanja, ima za cilj i poticanje razmjene ideja i primjera dobre prakse, posebno za predstojeće adventsko razdoblje koje je jedinstvena prilika za angažman i djelovanje mladih u župi.

Drugi dan formacije posvećen je animatorima kao pojedincima te njihovom životnom i vjerskom putu. Kroz prvu radionicu Identitet animatora sudionici susreta prisjetili su se svojega djetinjstva, obitelji i osoba koje su bile uz njih na putu odrastanja. Uslijedila je radionica Vrijednosti u životu i radu animatora koja predstavlja svojstvenu okosnicu između identiteta animatora i onoga što on čini, odnosno načina na koji nešto čini. Sudionici su imali priliku razmišljati o onim vrijednostima koje su dominantne u njihovim životima, ali i razlozima zašto je upravo tako. Nastavak programa obilježen je Kršćanskim identitetom svakog mladog animatora, budući da je važno obilježje pastoralnog djelovanja duhovnost osobe. Tijekom ove aktivnosti sudionici su se prisjetili svojega vjerskog puta od rođenja do danas i još jednom osvijestili kako je smisao njihovog rasta ljubav i život u Kristu.

Posljednji dan prve formacije animatora obilježen je zajedničkim Misnim slavljem kojeg je predvodio vlč. Damjan Soldo koji se u svojoj propovijedi mladima obratio jezikom njima razumljivim i prihvatljivim. Vlč. Soldo je govorio o darovima Duha Svetoga koji obilježavaju život svakog kršćanina, ali i o odgovornosti koju preuzimamo kao kršćani u svakodnevnom životu, u susretu s drugima i u susretu sa samim sobom. Prva formacija mladima pruža upravo tu priliku - promišljajući o tome što smo i kamo idemo, mladi animatori se spremaju za odgovorno djelovanje u svojim zajednicama.

Motivi animatora trebaju biti nesebični i iskreni. Animator treba imati želju da osobe oko njega budu sretne te drugima nesebično prenositi ono što je i sam primio želeći postupati poput Isusa. Animator treba neprekidno raditi na sebi i produbljivati razumijevanje sebe, svojih motiva, duhovnosti i znanja. On treba svoje motive pretočiti u svoj rad i življenje, a sve u svrhu služenja Crkvi, jer je on kršćanin odgojitelj, osoba koja drži skupinu na okupu i svojim radom je motivira. Biti animator je zanimljiv i uzbudljiv poziv, ali, kao što to u životu ide, to nije baš lagan posao. Taj angažman traži volju, spremnost na akciju, razumijevanje i ustrajnost – što će, nadamo se, gajiti u svom životu i nova generacija animatora, prenosi mrežna stranica mladicentar.org. (kta)



foto