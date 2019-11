Beč, 19. studeni 2019.

Služba za praćenje netolerancije i diskriminacije kršćana sa sjedištem u Beču „Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians" (OIDAC) predstavila je u ponedjeljak, 18. studenoga izvještaj za 2018. godinu.

Diljem Europe jača diskriminacija kršćana i napadi na kršćanske ustanove, pokazuju podaci iz izvještaja koji dokumentira 325 slučaja fizičkog nasilja i zakonskih ograničavanja vjerskih sloboda u 14 europskih zemalja, prenosi Kathpress.

Predstavljajući dokument na 60 stranica voditeljica službe Ellen Fantini istaknula je da opisani slučajevi ilustriraju dosege i obilježja neprijateljstva koje kršćani doživljavaju u svakodnevnom životu – od problema na područjima priziva savjesti, vjerskih sloboda i slobode govora, roditeljskih prava do fizičkoga nasilja ili pustošenja crkvi. Dodala su kao i prethodnih godina kršćani tražitelji azila izloženi posebnim teškoćama.

S požarom u pariškoj katedrali Notre-Dame ove su godine brojni izvještaji o vandalizmu u francuskim crkvama i na grobljima dobili svjetsku pozornost. No, taj je trend počeo godinu prije toga te je uočeno povećanje broja napada na crkve, uništenja vjerskih simbola i ciljano oskvrnjivanje kršćanskih svetih mjesta u 2018. diljem Europe, kazala je Fantini. Upozorila je da će temeljna prava i u Europi ostati prazne riječi ako njima neće raspolagati svi građani. Među ostalima navode se slučajevi ograničavanja roditeljskih prava iz Norveške, gdje je istraženo djelovanje agencije za zaštitu djece „Barnevernet”, u Velikoj Britaniji opisuje se ograničavanje molitve u javnosti, a u Irskoj, Francuskoj, Švedskoj i u drugim europskim zemljama zdravstveno osoblje prisiljeno je birati između radnog odnosa i savjesti.

Izvještaj je dostupan na poveznici ovdje.