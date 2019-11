Sarajevo, 18. studeni 2019.

Jedna od riječi koju je suvremeno društvo zapadne civilizacije protjeralo iz svojega rječnika jest siromaštvo. Kao komercijalno bezvrijedna ne pojavljuje se ni u oglašavanju, ni reklamiranju, niti marketingu. U medijima masovne komunikacije najčešće se koristi u svrhu šokiranja i senzacionalizma bez kojih nema gledanosti ni čitanosti. Zanimljivo je zamijetiti da čak i na banalnoj razini, poput dangubnih sapunica, siromaštvo biva prikazano u jednom romantičarskom kontekstu – recimo: lijepa sirotica čija je ljepota očarala bogataša, ili hrabri sirotan koji je spasio bogatu djevojku, i sl. No, sve to ne znači kako na Zapadu ne postoje akcije, udruge i institucije koje se brinu za ljude u stanju siromaštva. Štoviše, nigdje i nikada u povijesti nisu bile tako razgranate socijalna skrb i mreža pomoći onima koji ju trebaju. Na osobit je način Katolička Crkva razvila Caritas kao „institucionaliziranu ljubav“ bez čije bi pomoći i ovdašnje pučanstvo tijekom posljednjega rata puno teže preživjelo sve strahote. Postavlja se onda pitanje zbog čega uopće tematizirati siromaštvo i pričati o nečemu što već ima ustaljenu društvenu reakciju. Odgovor bismo, na temelju vlastita iskustva, mogli potražiti u prostoru duha i slova siromaštva.

Zavirimo li u Bibliju, pronaći ćemo kako sveti pisci upravo dvojako tretiraju ovu temu. Na jednoj strani upozorava se da je siromaštvo nerijetko posljedica nemara i nereda, a na drugoj da je rezultat izrabljivanja i tlačenja. Tako se kaže: „Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih“ (Izr 13,4). Tomu nasuprot stoji opaska: „Ako vidiš gdje tlače siromaha i gaze pravo i pravicu u zemlji, ne čudi se tomu, jer nad visokim straži viši, a nad njim najviši“ (Prop 5,7). I jedno i drugo nalazi potvrde u ljudskoj svakodnevici ovdašnjega podneblja. U tom smislu ljudi će kazati kako nitko tko hoće raditi nije siromašan; i onaj koji želi, može naći posla. A, opet, moći će svjedočiti kako mnogi jedva krpaju kraj s krajem zato što se preko njihovih leđa drugi bogate i zato što se slični sa sličnima udružuju da bi sebi život napravili što ugodnijim, a ostalima kako bude.

Na temelju rečenoga moglo bi se kao zakonitost izvesti: Svi siromašni – siromašni su na svoj način! Iako je točno kako se lijenost ničim ne može opravdati, tek upoznavanjem nečijeg života može se naslutiti da to nije baš tako jednostavno konstatirati. Valja promotriti u kakvoj je obitelji netko ponikao, kakav je odgoj dobio, kakve su njegove sposobnosti, jesu li njegove početne životne šanse bile jednake onima koje je imao onaj koji je izrastao u marljiva čovjeka. Tu je stoga potrebno ustvrditi paradoksalnost kako nije lako biti lijenčina, nije lako tavoriti dane i ne imati cilja u životu. Stoga je za svaku kritiku siromašnih nužno otkrivati zašto su oni u stanju neimaštine.

Poglavito jer Isus Krist, kao nitko u povijesti civilizacija, uzima siromahe u zaštitu i siromaštvo stavlja u „Božju blizinu“. No, nipošto kao slovo koje tek opisuje to stanje, nego kao duh iz kojega se iščitava vjera i pouzdanje u Boga. Jer očito je da Bog bogat dobrotom i milosrđem nije nikakav sadistički despot koji želi da netko izdiše u siromaštvu kako bi onda dospio u njegovo kraljevstvo. Međutim, u Isusovim se riječima i djelima razaznaje da navezanost na ovozemaljska materijalna dobra može čovjeka odvesti na put oholosti i u konačnici propasti. Ilustrativno je to na primjeru mladića koji dolazi pitati ga: „Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?“ (usp. Mt 19,16-24).

