Sarajevo, 18. studeni 2019.

Treći svjetski dan siromašnih obilježit će se 17. studenoga, na Trideset i treću nedjelju kroz crkvenu godinu. Tom smo prigodom sugovornika pronašli u don Benitu Giorgettu, talijanskom svećeniku, trenutno župniku u Termoliju, voditelju Obiteljske kuće Iktus te dugogodišnjem pastoralcu sa zatvorenicima.

Don Benito rođen je 16. veljače 1955. u talijanskom Montemitru. Nakon završenog teološkog studija za svećenika Biskupije Termoli-Larino zaređen je 1980. Trenutno je župnik u župi Sv. Timoteja u Termoliju, u gradiću na talijanskoj obali Jadranskog mora. Osim magisterija iz teologije ima i doktorat iz bioetike, a također je i novinar, publicist. Predsjednik je i osnivač Udruženja Iktus-Onlus u sklopu kojega je i otvorena Obiteljska kuća Iktus koja brine o onima koji su na margini društva. Dokazani je prijatelj Hrvata, čak i sam ima hrvatske korijene, te je u nekoliko navrata boravio u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a posebno se iskazao, zajedno sa svojim župljanima, za vrijeme rata kada su prihvatili i određeni broj izbjeglica te organizirali različite humanitarne akcije za pomoć narodu u zaraćenim područjima. Posljednjih tjedana nalazi se u središtu zanimanja talijanskih novinara jer ga je osobno dva puta na telefon zvao papa Franjo, a također je bio i na privatnoj audijenciji kod Svetoga Oca.

U razgovoru za Katolički tjednik govorio je o predstojećem Svjetskom danu siromašnih, izazovima kršćana kada je u pitanju njihov odnos prema potrebitima, o svojim projektima, o sadržaju razgovora s Papom, kao i svojim sjećanjima na Bosnu i Hercegovinu...

Poštovani don Benito, uskoro se obilježava Treći svjetski dan siromašnih kojega je ustanovio papa Franjo. Zašto je jedan ovakav dan važan za Crkvu i katolike?

Ovaj je dan, prema mom mišljenju, važan jer stavlja siromašne i nositelje svih vrsta siromaštva diljem svijeta u središte. Nije dan za njih, to jest u njihovu korist, već je dan siromaha. Oni su ti koji se trebaju istaknuti, oni su ti koji nas imaju čemu učiti, čemu darovati. Nitko nije tako siromašan da ne može nešto dati i nitko nije toliko bogat da nema što primiti. Papa je htio ovaj dan upravo da bi na to skrenuo pozornost. Nije iznenađujuće da Papa, na dan Dana siromašnih na Trgu Sv. Petra, tijekom molitve Angelusa, moli siromašne da podijele primjerak evanđelja svim nazočnim ili narukvicu milosrđa kako bi ih učinili protagonistima sposobnim za evangelizaciju jednostavno putem distribucijske usluge.

Papa Franjo je od početka svoga pontifikata naglasio da želi siromašnu Crkvu za siromašne. Svojim djelima je to i pokazao. Kako danas u svijetu, osobito u onom siromašnom dijelu, vratiti nadu izgubljenu pred nepravdom, patnjom i nesigurnošću života?

Isus je oduvijek favorizirao siromašne. Siromašni su se u Isusovo vrijeme nazivali izrazom 'anawìm (Božji siromasi) i bili su toliko siromašni da su se smatrali robom. Nisu imali i nisu uživali prava u društvu. Samo su se jednom godišnje mogli moliti i obratiti se Bogu i zatražiti bilo kakvu pomoć. Tko je siromašan, stavlja svoj život u Božje ruke, od njega se nada svakoj pomoći, svakom razumijevanju. Isus ih podržava jer nas uče kako se prepustiti Bogu. Papa Franjo želi siromašnu Crkvu koja vjeruje u Boga i samo u Boga, ali također želi da ona služi siromašnima jer je majka i mora se brinuti o svojoj najpotrebnijoj djeci. Današnji siromasi, siromašni trećeg ili četvrtog svijeta, u Crkvi vide djelić nade, priliku za iskupljenje, priliku za utvrđivanje. Crkva mora stajati na njihovoj strani kako bi im pomogla vikati i boriti se protiv nepravde, patnje i nesigurnosti. Nažalost, mnogi čine pogrešku što razmjenjuju u dobrotvorne svrhe ono što zapravo jest distributivna pravda. Svima se moraju pružiti jednake mogućnosti, pomoć u oporavku od siromaštva, ekonomski razvoj i mogućnosti rasta. Crkva mora učiniti sve što je moguće da bi sve to postigla ili barem promovirala.

Isus je na jednom mjestu u evanđelju rekao kako ćemo siromahe uvijek imati uz sebe. Koliko i kako Crkva može pomoći u smanjenju siromaštva u svijetu?

Da, siromašni će nažalost uvijek biti tu jer je egoizam teško pobijediti i poraziti. Sve dok na svijetu postoji samo jedan siromah, to znači da još uvijek prevladava sebičnost. Crkva može pomoći ponajprije tako što neće nikoga napustiti tko je u potrebi, a zatim evangelizirati, što ne znači samo propovijedanje, nego i konkretno svjedočanstvo. Ne može se propovijedati onomu tko ima prazan stomak. Prvo pomozite, a poslije će se on pitati: „Tko mi je pomogao?“ Odgovorit će mu zašto je to učinio: „Jer si moj brat i Isus mi je preporučio tako živjeti.“ Moramo dovesti ekonomiju, trgovinu, proizvodnju i potrošnju u siromašne zemlje. Nažalost, Afrika je uvijek i samo iskorišćivana, nikada pomagana. Kineska poslovica kaže: „Oni koji vam traže ribu, naučite ih pecati.“ Ili bi moglo biti korisno prakticirati ovu logiku: „Kada dođe mrak, nemoj ga proklinjati, nego ti budi svjetiljka.“



Razgovarala: Dražen Kustura

Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju ili na portalu nedjelja.ba