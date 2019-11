Vatikan, 18. studeni 2019.

Šesti susret Pape Franje i velikog imama Al Tayeba, prvi nakon potpisivanja “Dokumenta o ljudskom bratstvu”. Predstavljen projekt Abrahamske obiteljske kuće (Abrahamic Family House) u kojoj će biti džamija, crkva i sinagoga

“Hvala što ste me posjetili. Izuzetno me raduje vidjeti Vas”. To su geste i riječi dvojice prijatelja s konsolidiranim odnosom. Papa Franjo je po šesti put susreo velikog imama Al-Azhara, Ahmada Muhammada Al-Tayeba, predstavnika egipatskog sveučilišta koje se smatra glavnim kulturnim središtem sunitskog islama, a s kojim se Sveta Stolica – nakon dugog razdoblja “hladnih odosa” – posljednjih godina dobro povezala, prenosi Fratellanza umana.

Prijem je održan u Vatikanskoj apostolskoj palači, a susretu je nazočio i šeik Saif bin Zayed Al Nahyan, ministar unutarnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata od 2004. i zamjenik premijera od 2009. On, inače, sudjeluje na dvodnevnom sastanku u Casina Pio IV pod nazivom “Child Dignity”. Prisustvovali su i egipatski veleposlanik pri Svetoj Stolici Mahmoud Samy, nekoliko predstavnika Al-Azhara i novoimenovani kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, predsjednik Papinskog vijeća za međureligijski dijalog.

Ovo je prvi susret Franje i Al Tayeba nakon ovogodišnjeg Papinog povijesnog putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate. Bilo je to putovanje obilježeno međureligijskim dijalogom, zapečaćeno potpisivanjem Deklaracije o ljudskom bratstvu za svjetski mir i suživot. Papa je ovom prilikom velikom imamu poklonio presliku tog važnog dokumenta, pokazujući omot koji obojicu prikazuje u činu potpisivanja teksta, te ga je u šali upitao: “Poznajete li ovog tipa?”.

Osim Papinih srdačnih uvodnih riječi: “Hvala na posjetu, ispunjen sam tolikom radošću što Vas vidim”, važno je istaknuti i mjesto za stolom Apostolske biblioteke gdje je ugošćen islamski vođa. Privilegij je to, prema protokolu, rezerviran za šefove država.

Tijekom petnaest minuta zatvorene privatne audijencije, prisjećajući se Papinog putovanja u Emirate, razgovaralo se o dijalogu i zalaganju za mir u svijetu koji je razbijen mržnjom na svim razinama, pa i vjerskim ekstremizmom. Tijekom “srdačnih razgovora”, prenosi Tiskovni ured Svete Stolice, spominjana je i “tema zaštite maloljetnika u digitalnom svijetu”, te inicijative koje, od svog osnutka u kolovozu ove godine, provodi Viši odbor za ljudsko bratstvo.

Neki članovi Višeg odbora za ljudsko bratstvo bili su prisutni na ovoj audijeniciji (uključujući novopridošlu Irinu Georgievu Bokovu). Oni su Papi predstavili veličanstveni projekt koji je osmislio njihov Odbor. Riječ je o međureligijskoj kući Abrahamic Family house koja je u rujnu otvorena u New Yorku, a još jedna takva bit će izgrađena u Abu Dhabiju, upravo na važnom otoku Saadiyat Island, u blizini Louvre Abu Dhabi. Unutar nje bit će džamija, sinagoga i crkva posvećena sv. Franji Asiškom. Na kraju prijema Papi su prikazani 3D planovi strukture koja će služiti kao mjesto pojedinačnog bogoštovlja, ali i za dijalog i međureligijsku razmjenu. U stvari, postoji i četvrti dio u kojem će biti Centar za studije i istraživanje o ljudskom bratstvu, čiji će cilj – počevši od dokumenta u Abu Dabiju – biti međusobno “upoznavati ove tri religije”. To će ujedno biti i mjesto ceremonije uručenja nagrade Ljudsko bratstvo.

“Hvala vam”, rekao je Papa rukujući se bratski s velikim imamom koji mu je uručio i ovalnu skulpturu od emajliranog drveta koja prikazuje ženu kako sjedi na devi, dok muškarac stoji na nogama vodeći drugu životinju. “Muškarac u službi žene”, kazao je Papi. “Lijepo, hvala”, rekao je Papa, uzvrativši tradicionalnom skulpturom masline: “Ovo je alegorija, maslina i golub simbol su mira. Poruka je: ‘Budite glasnici mira’”, objasnio je Bergoglio, potičući: “Moramo raditi [na izgradnji mira]”. Nakon toga uslijedilo je još jedno rukovanje s islamskim vođom, nakon čega je pozdravio cijelu delegaciju, njih ukupno devetnaest – među kojima tri žene – a pet osoba bilo je u pratnji velikog imama. Papa Franjo svima je darovao po krunicu. (kta)