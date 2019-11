Sarajevo, 16. studeni 2019.

U subotu, 16. studenoga 2019. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić za đakona je zaredio kandidata Antu Ljulju, bogoslova Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“.

U koncelebraciji s kardinalom Puljićem bili su apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto, rektor Nadbiskupskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater vlč. Michele Capasso i još 10-ak svećenika, prenosi nedjelja.ba.

Na početku Misnog slavlja kardinal Puljić je pozdravio suslavitelje, rodbinu ređenika, sve vjernike i na poseban način kandidata Antu Ljulja.

Nakon što je kandidat predstavljen za red đakonata, a kršćanski puk izrazio zahvalnost Bogu za taj čin, kardinal Puljić uputio je prigodnu homiliju.

U svojoj propovijedi kardinal Puljić je najprije progovorio o tome kako je Majka Crkva krštenjem vjernicima dala milost. U nastavku je rekao kako je đakonat prva stepenica u služenju drugima, u postajanju službenikom oltara. „Od danas moliš kao službenik Crkve. Crkva će na tvoja usta moliti za cijeli svijet. Zato trebaš shvatiti dostojanstvo te molitve“, rekao je nadbiskup kandidatu.

„Crkva treba našu molitvu. Vjernici trebaju našu molitvu. Ovaj svijet treba blagoslov Božji. Danas preuzimaš jednu posebnu izuzetno važnu odluku o celibatu, beženstvu. To znači služiti Crkvi nepodijeljena srca. Svu ljubav koju srce može imati posvetit ćeš za Krista, Crkvu i spas duša. Zato, što više budeš izgarao u toj ljubavi, bit ćeš vjerniji celibatu. I to je sigurno. Što čovjek bude polovičniji, više će imati problema (…) Zato želim da danas tvoje 'evo me' bude poput Gospinog 'evo me' u Nazaretu“, naglasio je kardinal Puljić.

U drugom dijelu propovijedi kardinal Puljić govorio je o tome kako ne treba nikad oguglati na riječ Božju, ne treba postati zaslijepljen. „Ti ćeš biti podržan od zajednice, ali ćeš izgrađivati zajednicu jer ćeš biti onaj koji Riječ Božju hrani. Zato želim da ovaj današnji dan istinski utisne se u tvoje srce, koje će tebe obilježiti, tvoj identitet, da svi mogu prepoznati što se dogodilo svetim ređenjem“, poručio je vrhbosanski nadbiskup.

Prigodnu homiliju zaključio je mišlju o povjerenju koje mora imati svaki vjernik i svaki svećenik.

Nakon propovjedi kandidat za ređenje izrazio je spremnost prihvatiti posvećeno beženstvo, obdržavati bogoslužje časova te poštovanje i poslušnost dijecezanskom biskupu i zakonitom redovničkom poglavaru.

Kardinal Puljić polaganjem ruku i posvetnom molitvom kandidatu Anti Ljulji za svećeništvo podijelio je sakrament svetoga reda đakonata. Potom je novozaređeni đakon obukao službenu liturgijsku odjeću te na kraju obreda primio evanđelistar iz nadbiskupovih ruku te s njim izmijenio cjelov mira, a zatim pristupio služenju kod oltara.

Današnjim ređenjem prihvatio je, kako mu je to povjerila mjerodavna vlast, zadaće đakona: svečano podjeljivati krštenje, čuvati i dijeliti euharistiju, u ime Crkve prisustvovati ženidbi i blagoslivljati, nositi popudbinu umirućima, čitati vjernicima Sveto pismo, poučavati i poticati narod, predsjedati vjerničkom bogoslužju i molitvi, dijeliti sakramentale, predsjedati obredu sprovoda i pokopa.

Na kraju svečanog Misnog slavlja, kardinal Puljić čestitao je novom đakonu, njegovim roditeljima, njegovoj obitelji, prijateljima i zajednici. Nadbiskup je đakonu Anti Ljulju rekao kako će na đakonski partikulum biti poslan u Makedoniju.

Nakon euharistije upriličeno je zajedničko fotografiranje s nadbiskupom i provincijalom.

Anto Ljulj rođen je 30. travnja 1987. u Splitu. Kršten je 12. srpnja 1987. u župi Materinstva Blažene Djevice Marije. Anto je prvo od troje djece. Godine 2003. upoznao je Neokatekumenski put u Splitu gdje je sazrijevao njegov svećenički poziv. U rujnu 2011. ušao je u sjemenište Redemptoris Mater u Vogošći. Filozofske i teološke studije započeo je i završio na KBF-u u Sarajevu, gdje je diplomirao 9. studenog 2017. te postigao zvanje magistra teologije. Primljen je za kandidate za đakonat i prezbiterat 7. travnja 2016. od uzoritog kardinala Vinka Puljića. U službu čitača postavljenje 6. travnja 2017. od biskupa mons. Pere Sudara, a u službu akolita u crkvi Sv. Majke Terezije u Vogošći od uzoritog kardinala Vinka Puljića. Proveo je tri godine u pastoralnoj praksi u Danskoj, Hrvatskoj i Srbiji. (kta)



