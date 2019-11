Sisak, 16. studeni 2019.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, 15. studenog 2019. pohodio je župana Ivu Žinića koji ga je pozdravio u sjedištu Sisačko-moslavačke županije u Sisku i zahvalio mu na dolasku, objavljeno je na mrežnoj stranici Radio Banovine.

„Moram Vas izvijestiti da je nakon Domovinskog rata veliki broj Hrvata doselio na prostore Sisačko-moslavačke županije, na područje Gline, Petrinje, Donjih Kukuruzara, Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice. Tu je u prvi mah bilo gotovo 28.000 ljudi, a sada je to nešto malo manje. Vjerujem da i ovaj dolazak, naš susret, gdje će naš kardinal Puljić podijeliti informacije gdje mi kao Županija, ali i cijela Hrvatska može pripomoći teškoj situaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini“, kazao je župan Žinić te poželio je da dolazak kardinala Puljića bude pozitivan poticaj i izrazio uvjerenje da će s ostalim kolegama županima posjetiti Sarajevo.

Kardinal Puljić zahvalio je županu Žiniću na gostoprimstvu i na zanimanju. „Posebno zahvaljujem ovoj Županiji koja je brojne vjernike u ratu i nakon rata prihvatila. Želim da ti ljudi, koji su se ovdje udomili, ne zaborave svoj rodni kraj, grobove svojih predaka i starce koje su tamo ostavili. To nam je jako važno. Zato mi je drago da na neki način mogu izraziti blizinu i solidarnost s ljudima koji dođoše ovdje i nađoše svoj novi dom. Također, iz prve ruke želim prenijeti stanje koje živimo u Bosni i Hercegovini. Puno je drugačije kada se to pisanom riječju prenese nego kada je to uživo i ljudi mogu postavljati i pitanja“, rekao je kardinal Puljić.

Na kraju prijama župan Žinić uručio je kardinalu Puljić prigodan dar. Obojica su se potom uputila u prostor HGK-Županijske komore u Sisku gdje su sudjelovali na javnoj tribini, na kojoj je kardinal Vinko Puljić govorio o stanju Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini: „Prvi problem je Daytonski sporazum. Velika je stvar što je rat zaustavljen, ali njime nije nađeno pravedno rješenje za treći konstitutivni narod, a to je hrvatski narod. To je danas vrlo problematično, kako naći jedno rješenje, gdje ćemo biti svi jednakopravni. Drugi problem je da nije lako izliječiti ratne rane. Često je teško ohrabriti ljude da se bore za svoja prava. Ljudi su umorni. Puno im se obećava, a ne ispuni. Zato je potrebno i sa strane međunarodne zajednice i domaćih političara da ne zamaraju ljude, već da ih ohrabre u pozitivnome, da se ljudi vesele živjeti na svojoj grudi i od svoga rada“, kazao je kardinal Puljić te zaključio da ne traže nikakve privilegije te da bez opstanka hrvatskog naroda nema ni opstanka Crkve na prostorima BiH. (kta)



foto