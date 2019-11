Sarajevo, 16. studeni 2019.

Šezdeset godina služenja s. Krunoslave Beblek u zajednici Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina razlog je okupljanja i slavlja na Bjelavama u Sarajevu. Euharistijsko slavlje u kućnoj kapelici predslavio je fra Miro Relota 11. studenoga 2019. u poslijepodnevnim satima u koncelebraciji s fra Nikicom Vujicom, definitorom i ekonomom Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

U slavlju su sudjelovale sestre iz četiriju sarajevskih zajednica, a među njima i s. Kata Karadža, provincijska predstojnica, s. Lidija Jurišić, zamjenica provincijske predstojnice, te studentice iz Internata “Dom Majke Margarite”.

Sestra Krunoslava je cijeli život na mnoge načine služila Provinciji i ljudima. Posebno je zapamćena po tome što je brojne generacije djece i mladih učila pjevati i pripremala za prvu pričest i krizmu, među njima i fra Nikicu.

U svojoj propovijedi fra Nikica je, između ostalog, kazao kako nije uspjeh ono što se u našim ljudskim očima čini vrijedno i dobro, nego ono što nas vodi k spasenju. Na tom putu pozvani smo izabirati, a samim time i odricati se svih drugih mogućih izbora. “Idimo, dakle, našim putem u vjeri i vjernosti prema Bogu. Taj put nije lagan. Često ćemo biti umorni. Ali taj put vodi na vrhunac koji je Bog. I to nije put prema nekom ljudskom uspjehu, nego put prema spasenju. Božje je ime spasenje, a to spasenje nije neki ljudski uspjeh, nego njegov dar… Izabrati Boga, znači biti nenavezan na zemaljsko, a to je najbolja odluka koju smo donijeli u životu. To je put ka spasenju” – kazao je fra Nikica.

Fra Miro je izrazio posebnu zahvalnost sestri na njezinoj požrtvovnost i blizini ljudima u potrebi, posebno u vrijeme rata na području BiH.

Čestitajući s. Krunoslavi veliki jubilej, s. Kata Karadža je izrazila zahvalnost za 60 godina vjernog služenja Provinciji. Istaknula je kako je s. Krunoslava bila i jest svima dar svojom tihom prisutnošću. To su potvrdile i studentica iz Internata koje su sestri pripremile malo iznenađenje i dar kao izraz zahvalnosti za sve što sestra za njih čini. (kta/kvrpp bih)

foto