Vatikan, 15. studeni 2019.

Kompanija Google predstavila je ideju o osnivanju stalnog tijela („permanent table“), predvođenog tehnološkim kompanijama, za sprječavanja zlostavljanja djece u digitalnom svijetu. Predstavnici Amazona, Microsofta, Facebooka i Applea pozdravili su prijedlog.

„Moramo raditi zajedno i isključivo o nama ovisi je li ovaj sastanak početna točka ili je to tek jedna u nizu konferencija“, izjavio je Carlo d’Asaro Biondo, predsjednik Strateškog partnerstva Googlea za Europu, Bliski Istok i Afriku (EMEA), obraćajući se sudionicima međunarodne konferencije za promicanje dostojanstva djeteta u digitalnom svijetu koja se 14. i 15. studenoga održava u Vatikanu na temu „Promoting Digital Child Dignity – From Concept to Action“. „Zato želim iznijeti specifičan i učinkovit prijedlog. Google je otvoren za ideju da se nakon konferencije osnuje stalno tijelo koje bi okupljalo tehnološke kompanije i međuvjerske organizacije kako bi se zajedno povezalo zainteresirane strane uključene u ovaj golemi poduhvat“, rekao je d’Asaro Biondo.

Međunarodna konferencija koja se održava 14. i 15. studenog u Vatikanu okuplja vodeće tvrtke u tehnološkom sektoru, vjerske vođe, nevladine i međunarodne organizacije uključene u borbu protiv zlostavljanja djece u digitalnom svijetu.

Kroz ovu predloženu inicijativu, Google i druge tvrtke mogle bi redovito razgovarati s vjerskim vođama i drugim akterima kako bi vidjeli što se može poboljšati i utvrditi ključne pokazatelje uspješnosti. D’Asaro Biondo istaknuo je da je „to zapravo ono što želimo učiniti kako bismo čitavo vrijeme postizali određenu razinu napretka. I oko ovog tijela možemo stvoriti stalan dijalog i možda se tu možemo ponovo okupljati, možda svake godine ili svake dvije godine da vidimo je li postignut napredak na tome polju“.

Prijedlog stiže istoga tjedna kada je američki The New York Times objavio članak u kojem se tvrdi da tehnološke kompanije preuzimaju svoju odgovornost u sprečavanju seksualnih zlodjela protiv djece na internetom, s obzirom na to da se većina materijala šalje i pohranjena je na tim platformama.

Ostali čelni ljudi tehnoloških divova prisutni na skupu – iz Amazona, Microsofta, Facebooka i Applea – pozdravili su prijedlog. Jane Horvath, viša direktorica iz odjela Global Privacy pri Appleu, rekla je kako njezinu tvrtku izuzetno veseli nastavak dijaloga.

Skup o zaštiti dostojanstva djeteta u digitalnom svijetu, koji se održava u sjedištu Papinske akademije društvenih znanosti u Vatikanu, započeo je u četvrtak 14. studenoga audijencijom kod pape Franje.

Skup su zajednički organizirali Papinska akademija društvenih znanosti, Savez za dostojanstvo djeteta (Child Dignity Alliance) i Međuvjerski savez za sigurnije zajednice (The Interfaith Alliance for Safer Communities) i u kontinuitetu je sa Svjetskim kongresom o „Dostojanstvu djeteta u digitalnom svijetu“ održanom na Papinskom sveučilištu Gregoriana 2017. godine i sa sastankom „Međureligijska konferencija međuvjerskog saveza za sigurnije zajednice: dostojanstvo djece na internetu“ održanom u Abu Dabiju u 2018. godini.

Ovom se konferencijom ne želi samo utvrditi probleme, nego se namjerava predložiti i podržati ciljane inicijative i akcijske planove.

Među osamdeset sudionika skupa su i predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, tehnoloških tvrtki, gospodarskih subjekata, političari, pravnici i vjerske vođe.

Prvoga dana u četvrtak, 14. studenoga pročitana je poruka Njegove Svetosti Bartolomeja I., carigradskog ekumenskog patrijarha. Drugog dana skupa na programu su izlaganja velikog imama Al-Azhara, prof. dr. Ahmed el-Tayeba, rabina Davida Rosena i Najat Maalla M’jid, predstavnice generalnog tajnika UN-a za sprječavanje nasilja nad djecom. (kta/ika)

