Sarajevo, 15. studeni 2019.

Krajem listopada, u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao prijevod knjige Maurica Borrmansa, „ABC per capire i Musulmani“ (Torino: Edizioni San Paolo, 2007.) Knjigu je preveo je profesor emeritus dr. sc. Mato Zovkić pod nazivom „Što kršćani trebaju znati o muslimanima radi međusobnog poštovanja?“



Autor knjige, Maurice Borrmans, (1925. – 2017.) rođen je, školovan i ukopan u Francuskoj. God. 1949. pridružio se Družbi afričkih misionara (Bijeli oci) koja se uz dijaloško kršćansko svjedočenje bavi proučavanjem arapske kulture i islama. Nakon doktorata na Sorbonni u Parizu poglavari su ga kao svećenika rasporedili na djelovanje u Alžiru i Tunisu, zatim u Rim za profesora na Papinskom institutu za proučavanje arabistike i islama (PISAI) gdje je od 1975. do 2004. uređivao i časopis Islamochristiana te bio vrlo aktivan član Papinskog vijeća za međureligijski dijalog. Od 1963. do 2011. objavio jedanaest knjiga na francuskom s područja dijaloga kršćana i muslimana. Pisao je i na talijanskom. Od njegovih djela na hrvatski su prevedena dva: Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana, Zagreb: Glas Koncila, 1984. i Islam i kršćanstvo. Putovi dijaloga, Sarajevo: Napredak, 2010. (kta)