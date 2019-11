Muo, 15. studeni 2019.

Zvona muljanske župne crkve Pomoćnice kršćana prije osvita zore su najavila proslavu blagdana bl. Gracije u subotu, 9. studenog 2019. Oltaru blaženika hrlili su vjernici od rana jutra – prva Sveta misa slavljena u 5 sati za kojom su slijedile još tri Mise. Cijelog su dana, unatoč kolebljivom zimskom vremenu, štovatelji bl. Gracije pristupali njegovu oltaru kako bi iznijeli svoje prošnje i cjelivali svete moći. Prvu Misu tog je dana služio don Anton Belan, župnik Kotora i Škaljara, a Misu u 8 sati don Ante Dragobratović, župnik u Dobroti. Župnu misu u 10 sati, kojoj su u lijepom broju nazočili mještani, hodočasnici iz drugih župa biskupije te hodočasnici iz Dubrovnika predvođeni fra Josipom Ikićem, predslavio je župnik don Robert Tonsati.

U svojoj propovijedi don Robert je istaknuo poslušnost Božjoj riječi i povjerenje u Božje obećanje, koje se ocrtava u životu svih svetaca, te na osobit način u životu bl. Gracije, koji se poput Abrahama otisnuo iz svoje rodne zemlje da bi u konačnici postao blagoslovom za mnoge. Govoreći u čuvenom euharistijskom viđenju bl. Gracije, don Robert je naglasio kako se ono može razumjeti kao nagrada za savršenu ljubav i nepoljuljanu vjeru koju je naš Blaženik iskazivao Isusu u sakramentu euharistije, te mu je stoga bilo dano vidjeti Kristovu stvarnu prisutnost, koja će nama premda osvijetljena vjerom, uvijek ostati skrivenom velom tajne.

Svečano središnje Misno slavlje predslavio je mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru, u zajedništvu sa svećenicima Kotorske biskupije. Mons. Janjić podsjetio je župljane na neke važne događaje iz života ovog malog mjesta za vrijeme njegova župnikovanja, kao što je to bio susret redovnika – braće laika iz cijele tadašnje države koji su za snagu u vršenju svog poslanja hodočastili bl. Graciji. Mons. Janjić je naglasio potrebu za shvaćanjem i čuvanjem ljudskog dostojanstva koje nam je dano kao djeci Božjoj, i upozorio, da zbog nedostatka istinskog bratoljublja među ljudima, često dolazi do narušavanja tog dostojanstva. To dostojanstvo, kazao je biskup Janjić, proizlazi iz naše stvorenosti na Božju sliku, ali raste i obogaćuje se u našoj osobnoj povezanosti s Bogom. Primjer takve povezanosti i predanja Bogu, upravo je blaženik kojega danas slavimo, rekao je biskup Janjić.

Na kraju Misnog slavlja mjesni župnik zahvalio je svima koji su doprinijeli svojim radom i zalaganjem na ovogodišnjoj proslavi, uputio pozdrav svim predstavnicima društvenih i kulturnih institucija, te je čestitao imendan svima koji nose ime bl. Gracije, ime koje je karakteristično za lokalno pučanstvo, a je vezano upravo za kult ovoga sveca, kojega se naziva „kršćanskom slavom, a bokeškom dikom“. Ovu svečanu misu svojim je pjevanjem uzveličao župni zbor sv. Mateja iz Dobrote pod ravnanjem Silve Milošević, prof. Nakon mise, vjernici su po običaju pristupali oltaru Blaženika kako bi mu iskazali svoje štovanje.

Samom blagdanu je prethodila trodnevna duhovna priprava s molitvom trodnevnice. Svete mise je predslavio i propovijedao don Pavao Medač, župnik u Dobroti, koji je zbog svog zalaganja za širenje kulta bl. Gracije tijekom prošlogodišnje proslave duhovno afiliran redu Sv. Augustina. prenosi mrežna stranica kotorskabiskupija.me. (kta)



