Banja Luka, 14. studeni 2019.

Teslićki župnik vlč. Ivan Ravlić podijelio je 12. studenoga 2019., 21. električka kolica za invalide, ovaj puta obitelji Saše Jovića, rodom iz Teslića, a koji žive u Banjoj Luci, u domu za osobe s posebnim potrebama. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti u vezi s pomoću koje župnik vlč. Ravlić već dulje vremena čini za invalidne osobe. Uz to skrbi mnoge i s pelenama za osobe s posebnim potrebama, dijeli robu, odjeću, obična invalidska kolica, i obuću socijalnim slučajevima i siromasima. U ovim akcijama ima pomoć Vlatke Novosel iz Samobora, prenosi mrežna stranica nedjelja.ba.

Saša i njegova supruga Bojana, koja je invalid od rođenja, su osobe s posebnim potrebama, skoro su dobili i jednu malu curicu. Strpljivo sve podnose i sami si kuhaju u domu u kojem stanuju. U domu samo imaju stan i sve plaćaju, tako da jedva kraj s krajem spajaju. Kolica je vlč. Ravlić do sada podijelio u općinama: Doboj, Doboj Jug, Teslić, Banja Luka i Derventa. Uglavnom sam se uzda u Božju providnost i plaćao je sam, snalazeći se kako je znao.

Zahvaljujući kaže Saša, humanosti župnika vlč. Ravlića i njegovim suradnicima Dragiši Ristikiću i drugima, koji su župniku desna ruka, život će njemu i njegovoj supruzi u mnogome biti olakšan, jer su električna kolica koja su mu uručena nešto što su se odavno ukazalo kao potreba. On i supruga su relativno mladi, a kolica će ga moći služiti i do 20-ak godina. Ova su kolica skoro potpuno nova i koštaju na tržištu oko 7000 KM., kolica su sa duplim komandama, ako invalid ne može rukovati s njima može osoba koja ga prati jer ima iste komande. Kolica su dar Nade Kovačić iz Splita.

"Nepokretan sam već punih deset godina poslije operacije kičme. Kolica će mi puno značiti, jer ću moći sam da se krećem od dvorištu doma, i supruga će moći također malo uživati, a provozat ćemo i malu bebu. Nitko me neće morati gurati, a moći ću i u trgovinu otići i snabdjeti potrebno za kuhinju u domu. Hvala župniku koji pomaže drugima i daruje im ovako vrijedne stvari. Drago mi je da mehanička kolica mogu sada zamijeniti električnim. Veseli me što su me našli u domu u B. Luci i posjetili i što su mi ovo podarili", rekao je Saša, a radost nije krila ni njegova sestra Nataša Bjelac sa svojim suprugom. Svakako dobro nikada ne treba prestati činiti. (kta)