New York, 13. studeni 2019.

Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) ustanovljena je 1949. godine; Sveta Stolica se nada pravednom i trajnom rješenju među sukobljenim stranama

Prošlo je 70 godina od osnutka Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA), ustanovljene slijedom arapsko-izraelskoga sukoba 1948. godine, kako bi se pružila pomoć, razvoj, obrazovanje, zdravstvene i socijalne usluge, palestinskim izbjeglicama koji žive u Jordanu, Libanonu, Siriji, na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, a kojih je danas više od pet milijuna, od kojih jedna trećina živi u 58 izbjegličkih kampova na tom prostoru.

Ta obljetnica pokazuje kako takvo stanje palestinskih izbjeglica predugo traje – primijetio je nadbiskup Bernardito Auza, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, govoreći 11. studenog na 74. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Tom je prigodom predstavnik Svete Stolice istaknuo stalno slabo financijsko stanje te agencije Ujedinjenih naroda, kojoj prijeti rezanje sredstava i manjak prinosa država donatora. Trebali bismo izbjegavati politizaciju humanitarne pomoći, prekidajući zauzimanje tog tijela u potpori tim žrtvama rata koje već predugo trpe – upozorio je nadbiskup te objasnio da su smanjenja tijekom tekuće fiskalne godine teško pogodila najranjivije: obitelji koje su 2014. godine, u ratu u Siriji, ostale bez krova nad glavom; osobe s invaliditetom; dnevne radnike; one kojima je potrebna pomoć u hrani; studente koji su očekivali da će ove godine početi studirati, kao i one koji su zbog nedavnih sukoba morali prekinuti školovanje.

Nijedna osoba ne bi smjela biti apolit, jer državljanstvo je prva crta zaštite ljudskih prava – istaknuo je nadbiskup Auza, te napomenuo da zbog nepostojanja trajnoga mirovnog sporazuma koji jamči i štiti prava palestinskih izbjeglica, spomenuta agencija Ujedinjenih naroda zaslužuje punu potporu država članica. Vrlo je važno da se palestinski izbjeglice mogu pouzdati u postojanu solidarnost međunarodne zajednice – napomenuo je nadbiskup.

Sveta se Stolica i dalje nada da će se, prije ili poslije, postići pravedno i trajno rješenje za stanje palestinskih izbjeglica, i to ponovnim pregovorima o konačnom statusu među zainteresiranim stranama, kako bi se došlo do rješenja dviju država, do Izraela i Palestinske države, koji jedni uz druge žive u miru i sigurnosti unutar međunarodno priznatih granica – rekao je na kraju nadbiskup Auza. (kta/rv)