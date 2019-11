Međugorje, 12. studeni 2019.

Nadbiskup José Rodríguez Carballo, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života boravio je u Hercegovini. U Mostaru se susreo s provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenkom Štekom, a posjetio je i postulante Hercegovačke franjevačke provincije kojima je održao kratko predavanje o redovničkom zvanju, a gostujući u programu Radiopostaje Mir Međugorje, gdje je s njim razgovarala glavna urednica Sanja Pehar, osvrnuo se na izbor fra Miljenka Šteke za predsjednika Unije Manje braće Europe.

U nastavku prenosimo razgovor nadbiskupa Carballa za Radio Mir Međugorje.

''Htio bih zahvaliti fra Miljenku. Drago mi je da su drugi provincijali Europe imali takvo povjerenje u njega. I ja sam obnašao istu tu funkciju. To će za njega biti jedna velika milost, jer će mu omogućiti da upozna različitosti u senzibilnosti Europe. To će biti milost i za cijeli Europu, jer znam da ima jako lijepe projekte za franjevačku Europu, pa mu hoću čestitati od srca.

Razgovarao sam s njim i to pred drugom braćom franjevcima u Mostaru. Zamolio sam ga nešto. Rekao sam mu poviči, viči na sav glas da franjevačka Europa nije mrtva, da redovnički život u Europi današnjeg vremena nije mrtav. Dovoljno je samo pogledati ove vaše franjevačke provincije u Hrvatskoj i BiH. Hvala Bogu u vas ne nedostaje zvanja. Imao sam priliku susresti se s mladim postulantima ove provincije. Imate ih deset, to je jako puno za jednu provinciju. Tako da sam ja uvjeren, iako u Europi postoje poteškoće glede zvanja, ali franjevačka Europa još ima jako puno toga za reći ostaloj braći u drugim kongregacijama, institucijama redovničkog i posvećenog života, bez da se pati od kompleksa veće vrijednosti, jer franjevačka Europa ima još puno i za naučiti od ostatka svijeta, a i pokazati ostatku svijeta'', kazao je mons. Carballo koji se osvrnuo i na redovnički život i ulogu redovnika u Europi i svijetu.

''Redovnički život u Europi trebao bi se otvoriti redovničkom, posvećenom životu cijeloga svijeta, jer Europa mora dati, a mora biti sposobna i primiti. Dovoljno je samo podsjetiti na brojne misionare, redovnike iz Europe koji služe na svim kontinentima. Što se tiče fra Miljenka i njegovog tima, njih očekuju velike stvari i veliki uspjesi. Veliki pothvat na njima je da otvore franjevački život cijelome svijete i obogate Europu koja trpi od sekularizma i treba biti u stanju prihvatiti sve ono što je dobro, a dolazi s drugih kontinenata, kazao je mons. Carballo, potvrdivši kako je u Europi kriza duhovnih zvanja, ali i da je ta kriza prisutna svugdje jer ''evanđeoske vrijednosti nisu vrijednosti suvremenog svijeta i društva, zato treba često ići protiv struje, ali ćemo izići pročišćeni i osnaženi''.

Drugi dan svoga boravka u Hercegovini nadbiskup Carballo proveo je u Međugorju, a, kako je sam kazao, ovo mu je šesti dolazak u Međugorje, u koji je više puta dolazio kao general franjevačkog reda, a sada i nakon festivala mladih i drugi put kao tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

''I svaki put kada dođem u Međugorje, osjećam se kao da sam kod kuće. I to u kući svoje Majke. Znate da su ovdje dobrodošla sva Njezina djeca. I ja sam ovdje u domu svoje Majke, u Njezinoj kući... A i kako ne kazati da su me braća franjevci Hercegovačke provincije uvijek primali otvorenih ruku, kao brata. Tako da uživam svaki put kada dođem i svaki put to iskusim iznova. Ovdje se osjećam bratom među braćom'', kazao je mons. Carballo koji se u Međugorju susreo i s apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorju nadbiskupom Henrykom Hoserom od kojega je također doživio ''najtopliji i prijateljski doček''.

''Moram zahvaliti našem Svetom Ocu papi Franji što je odabrao nadbiskupa Hosera i što ga je poslao kao svog vizitatora, a na poseban način želim zahvaliti papi Franji na dopuštenju za organiziranje hodočašća u Međugorje. Iznad svega, ovo je mjesto molitve. Ovo je privilegirano mjesto za ispovijedati i ispovijedati se. Ovo je mjesto gdje se osjeća prisustvo Presvete Majke nebeske Gospe. Uvijek mi dobro dođe biti ovdje u Međugorju. Znam da je toliko vjernika iz cijeloga svijeta koji su iskoristili priliku da mogu doživjeti takva duhovna iskustva u ovoj župi, na poseban način odabranoj i blagoslovljenoj'', kazao je mons. Carballo pojasnivši i razloge ovog svog službenog dolaska u Međugorje.

''Došao sam kako bih se susreo s raznim zajednicama koje borave ovdje u Međugorju, ima 18 novih zajednica. Što želim reći? U Crkvi ima mjesta za sve! Kao što su franjevci, tko se odluči za jedan već povijesno utvrđen poziv i zajednicu, isto tako i za nove oblike posvećenog života, pod jednim uvjetom: da hodaju ruku pod ruku s Crkvom i da u središte svog života stave Evanđelje našeg Gospodina Isusa Krista'', kazao je mons. Carballo u Međugorju, gdje je, prema njihovom svjedočenju, više od 600 osoba osjetilo poziv za duhovno zvanje.

''Gospodin u svakom trenutku može pozvati svakoga, neovisno o uvjetima u kojima živimo. U Starom zavjetu vidimo primjere gdje je Bog neke pozvao u hram, a druge da se posvete svakodnevnom životu i radu. I Međugorje je jedno takvo mjesto gdje Gospodin može pozvati, jer je ovo mjesto molitve, jer je ovo mjesto obraćenja. Ovo je Marijin dom! Ja znam koliko se Gospodin poslužio ovim mjestom kako bi u srcima nekih probudio poziv za posvećeni život. Moramo zahvaliti Gospodinu što se služi ovim mjestom kako bi mladima posvijestio slijediti Njega kroz različite oblike kršćanskog života: osnovati kršćansku obitelj ili slijediti Boga kroz posvećeni život, ili kroz svećenički poziv'', kazao je mons. Carballo, pozivajući da ''s nadom gledamo u budućnost, umjesto da žalimo za prošlošću koja se ne može i neće vratiti'', a na kraju razgovora za Radiopostaju Mir Međugorje uputio svoju poruku mladima, odraslima, starijima…

''Mladima bih htio reći: s Ivanom Pavlom II. otvorite širom vrata Isusu, a kako je papa Franjo rekao mladima 'ne dopustite da vam itko oduzme nadu'. Ne dopustite da vam itko ukrade radost!

Bolesnima i starima rekao bih: niste sami, Gospodina vas ljubi i dalje. Iskoristite svaku svoju slabost i nemoć da se tim više kroz vas i u vama manifestira snaga samog Isusa Krista.

Odraslima bih rekao: Na posao! Radite za dobro svoje djece. Dobro je da se bavite time da osigurate bolju ekonomsku budućnost svojoj djeci. Dobro je da radite i trudite se kako bi vaša djeca imala bolju i lakšu budućnost nego što je bio vaš život, ali nemojte zaboraviti da je najveća ostavština koju možete ostaviti svojoj djeci i unucima – Vaša ljubav. Ljubav spram njih i među vama. Izgraditi obitelj temeljeći je na onome što je najvažnije i najvrjednije, a to je ljubav. I neka vas se djeca uvijek sjećaju po ljubavi kojoj ste ih ljubili. Prenesite s ljubavlju na svoju djecu vrijednosti kršćanstva – ljubav prema Isusu, ljubav prema Gospi i ljubav prema svima, zaključio je nadbiskup José Rodríguez Carballo, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, koji je u subotu u međugorskoj crkvi sv. Jakova predslavio središnje večernje Misno slavlje. (kta)

foto