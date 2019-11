Sydney, 10. studeni 2019.

U Hrvatskom katoličkom centru sv. Nikole Tavelića u sydneyskom St. Johns Parku u nedjelju, 10. studenoga 2019. svečano je proslavljena svetkovina zaštitnika centra. Euharistijsko slavlje predvodio je hvarski biskup mons. dr. Petar Palić, uz sudjelovanje nacionalnoga ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislava Markića, voditelja centra fra Petra Horvata i drugih hrvatskih dušobrižnika u Sydneyu fra Josipa Kešine, fra Mate Mučkalovića, fra Vlade Novaka i fra Davora Filka, članova Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Okupljeno mnoštvo vjernika biskup Palić pozdravio je uime hrvatskih biskupa koji preko hrvatskih svećenika i Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu skrbe za duhovnu skrb hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.

Svoju homiliju biskup Palić je započeo riječima pape Franje da su danas „male progonjene Crkve velika snaga Crkve i da danas ima više mučenika nego u prvim stoljećima, a mediji o tome šute.“ Odgovarajući na pitanje tko su to mučenici, biskup Palić je ustvrdio da su to bili Božji ljudi, čije srce nije bilo ispunjeno mržnjom, nego ljubavlju prema Isusu Kristu, koja im je bila izvorom snage u trenutcima umiranja. Svim mučenicima, od onih u prvim kršćanskim vremenima, pa sve do naših dana, zajedničko je da nisu ubijali, nego su bili ubijeni iz mržnje prema vjeri. Iz potpunog predanja Kristu mogao je sv. Nikola Tavelić napustiti svoj rodni Šibenik, otići u Bosnu propovijedati među bosanskim krivovjercima i na kraju otići u Svetu Zemlju, gdje je pred jeruzalemskim kadijom svjedočio vjeru u Isusa Krista i podnio mučeničku smrt, naglasio je biskup Palić. Molimo sv. Nikolu da nam pomogne da postanemo kršćani koji se ne boje svjedočiti svoju vjeru ponizno, pred drugima, svjedočeći im o ljepoti iskustva spasenja, koje nam je darovano, zaključio je biskup svoju homiliju.

Proslavi je prethodila trodnevnica koju su predvodili fra Davor Filko iz HKC Summer Hill, fra Ivo Tadić, voditelj HKC Wollongong i fra Petar Horvat. Na proslavi zaštitnika centra sudjelovao je i generalni konzul Republike Hrvatske u Sydneyu Ivica Glasnović, a tijekom slavlja biskup Palić blagoslovio je i orgulje koje su, uz skladno pjevanje zbora, uljepšale liturgijsko slavlje. Vjernici su se nakon Euharistije zadržali na druženju uz piknik u dvorištu centra, a svećenike su ugostile vrijedne časne sestre Klanjateljice Krvi Kristove koje već dugi niz godina djeluju pri ovom centru.

Dan prije, u subotu 9. studenoga, biskup Palić podijelio je sakrament svete Potvrde u hrvatskim katoličkim centrima u Summer Hillu i Blacktownu. Na slavlju u HKC Summer Hill, kojega vodi fra Zvonimir Križanović, sakrament svete Potvrde primilo je 23 krizmanika, a u HKC Blacktown, kojega vodi fra Josip Kešina, bilo je čak 44 krizmanika. Sve nazočne, a osobito krizmanike, pozvao je da ojačani snagom Duha Svetoga čuvaju svoj katolički i hrvatski identitet.

Pastoralni pohod Oceaniji biskup Palić nastavlja vođenjem duhovnih vježbi za hrvatske svećenike, koje će se održati od 10. do 14. studenoga u Duhovnom centru sestara sv. Josipa u Sydneyu. (kta)

