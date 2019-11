Vatikan, 8. studeni 2019.

Papa Franjo primit će do kraja veljače 2020. biskupe iz 180 dijeceza u Sjedinjenim Američkim Državama podijeljene u 15 izaslanstava koja će u pohodu ad limina apostolorum po oko tjedan dana boraviti u Rimu.

Pohodi ad limina nacionalnih biskupskih konferencija u tijeku kojih papi i kuriji predstavljaju stanje u svojim mjesnim Crkvama održavaju se svakih pet do osam godina. Prva skupina biskupa koja u Rimu boravi do 8. studenoga, je iz Nove Engleske, regije na sjeveroistoku SAD-a, a pohod apostolskim pragovima počela je u ponedjeljak misom u bazilici Sv. Marije Velike. Biskupi iz savezne države New York zbog svoga termina od 10. do 13. studenoga neće sudjelovati na predstojećem plenarnom jesenskom zasjedanju BK SAD-a u Baltimoru, no glasat će iz Rima, između ostaloga za novoga predsjednika biskupske konferencije, nasljednika kardinala Daniela DiNarda.

Posljednji ad limina američki biskupi imali su 2011. i 2012. godine, za pontifikata Benedikta XVI. (kta/ika)