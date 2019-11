Zagreb, 6. studeni 2019.

Na zagrebačkom groblju u Šestinama u utorak, 5. studenoga pokopana je s. M. Alojzija Mara Banović, članica Družbe Kćeri Milosrđa TSR koja je preminula u Zagrebu na svetkovinu Svih Svetih. Sprovodne obrede predvodio je župnik župe sv. Mirka u Šestinama mr. Robert Šreter. Pogrebu su nazočili brat i sestra pokojnice, kao i rodbina, te sestre pristigle iz više samostana u Hrvatskoj i Vojvodini, kao i časna majka Cristina Orsillo. Također, pogrebu je nazočio i umirovljeni vojni biskup Juraj Jezerinac. Misu zadušnicu predvodio je fra Petar Cvekan, OFM u koncelebraciji s mr. Šreterom i fra Zvonimirom Brusačem, TOR.

S. M. Alojzija Mara Banović rođena je 29. travnja 1942. u selu Tomići, u župi Radunice u Bosni i Hercegovini, od oca Franje Banovića i majke Kate r. Martinović kao deseto od dvanaestero djece, od kojih je četvero umrlo u ranoj dobi. Krštena je u župnoj crkvi sv. Ane. U istoj crkvi primila je sakrament svete pričesti, a 8. lipnja 1951. biskup dr. Marko Alaupović podijelio joj je sakrament svete potvrde, dok joj je kuma bila Ivka Slišković. Sama je u zapisima o sebi, napisala: „Dnevno smo zajednički molili svetu krunicu, te jutarnje i večernje molitve. Majka nas je budila s Anđeoskim pozdravom. Nedjeljom i blagdanima se sveta misa nije propuštala. Ovim molitvama mogu zahvalit za svoje zvanje, koje sam već u djetinjstvu osjetila. Dugo sam šutjela i molila Boga da mi pomogne – da upoznam što on hoće od mene, jer nisam nikada prije vidjela obučenu redovnicu, osim što sam čula da postoje. Poslije nekoliko godina učinila sam zavjet, hodočastiti Gospi Kondžilskoj, gdje sam dobila snagu da se prijavim župniku. On me pitao u koju družbu želim stupiti. Odgovorila sam da ne poznajem ni jednu sestru, a kamoli koju družbu. Gdje god me, pošalje tamo ja idem. Zar to nije bio prst Božji da sam dospjela u ovu našu dragu družbu. Tako sam 17. kolovoza 1960., uz pratnju dobrog i dragog oca, došla u Zagreb, u Mallinovu 4., a vrata mi je otvorila s. M. Benicija Murković. Tada sam prvi put vidjela časnu sestru. Prva sam iz svoje župe otišla u samostan, a danas ih ima puno po raznim družbama i lijepi broj u našoj družbi. Dok sam živjela u domovini i u Italiji, češće sam išla kući i upoznavala se s djevojkama, potičući ih da se i one odluče za samostanski život. Dopisivala sam se s njima i tako je lijep broj djevojaka, iz moje i okolnih župa, ušao u našu družbu. Sada, kad sam daleko od domovine ne mogu imati češći susret s njima, pa molitvom i žrtvama doprinosim za zvanja u našoj družbi“.

Družbu Kćeri Milosrđa upoznala je preko svoga župnika don Ante Čondrića. Nakon kandidature i postulature u Kući matici je ušla u novicijat 12. rujna 1962. Prve zavjete je položila na Ime Marijino 1964., a doživotne 12. rujna 1969.

Vršila je službu kuharice u raznim zajednicama Družbe: Smokvici, Pupnatu, Rimu – Fonte Nuova, Vancouveru, a nakon povratka u domovinu u Šestinama je pripomagala u poslovima zajednice koliko su joj tjelesne snage dopuštale.

Neizbrisivi pečat ostavila je među Hrvatima u Hrvatskoj katoličkoj župi Prečistoga Srca u Vancouveru gdje je djelovala 45 godina. Zdušno je radila s djecom i mladima u Katoličkoj školi u Vancouveru, gdje je predavala vjeronauk i pripremala ih za sakramente, učila ih hrvatski jezik, i zajedno s njima radila predstave. Rado je posjećivala bolesnike po obiteljima i bolnicama, siromahe pozivala i za obiteljski stol sestarske zajednice u Vankuveru. Isto su iskusili brojni siromasi u domovini, kao i korisnici Zaklade „Blažena Marija Propetoga“ koju je domišljato pomagala, kao i misije u Kubi. Bavila se i ručnim radom, posebno izrađujući misnice i oltarnike po brojnim župama. I u posljednjim danima svojega života, u bolesti koju je strpljivo podnosila, radila je oltarnik za župnu crkvu sv. Mirka u Šestinama koji je kanila završiti ovih dana, ali su Gospodinovi planovi bili drugačiji.

Imala je veliku ljubav za svoj rodni kraj. Tako je zapisala „volim domovinu i vratit ću se jednog dana da mogu posjećivati svoju rodnu grudu, voljenu Bosnu, kojoj sam kroz sve vrijeme rata mnogo pomagala, a i dan danas pomažem nekim bolesnima. Zahvalna sam Bogu na svim darovanim milostima, a zahvaljujem mu sa željom da se mlade djevojke odazovu njegovu pozivu. Hvala dobrom Bogu na njegovu pozivu i ustrajnosti u zvanju.“ (kta/m.b.)



