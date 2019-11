Vatikan, 6. studeni 2019.

Odbiti Gospodinovu besplatnost grijeh je svih nas – rekao je papa Franjo, 5. studenog 2019. na Misi u Domu svete Marte, osvrnuvši se na evanđelje liturgije toga dana koje govori o čovjeku koji je pripremao veliko slavlje, no uzvanici uz različite isprike nisu prihvatili njegov poziv. Stoga je poslao sluge da pozovu siromahe i sakate kako bi ispunili njegovu kuću i uživali u večeri. Taj je događaj, možemo reći, sažetak povijesti spasenja i opis ponašanja mnogih kršćana – primijetio je Papa.

Večera i slavlje, slika su neba i vječnosti s Gospodinom – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Nikad se ne zna koga se na slavlju može susresti. Tamo se upoznaju nove osobe i susreću i one koje se ne bi htjelo vidjeti, no ozračje je radost i besplatnost, jer istinsko slavlje mora biti besplatno. Naš Bog nas uvijek tako poziva na slavlje, ne naplaćuje nam ulaz. Na pravim se slavljima ulaz ne plaća; plaća domaćin, to jest onaj koji poziva. No ima i onih koji ispred besplatnosti stavljaju vlastite interese.

Pored te besplatnosti i univerzalnosti slavlja, postoji i stav koji zatvara srce: Ne idemo tamo. Radije ćemo ostati sami, zatvoreni s ljudima koji nam odgovaraju – rekao je papa Franjo i istaknuo – To je grijeh; grijeh izraelskog naroda i svih nas. To je zatvorenost. Nešto što je naše, uvijek nam je važnije od onog drugog. No ono što je naše, ne smije uvijek imati prednost. To je odbijanje i prezir prema onome tko poziva. To znači Gospodinu reći: 'Nemoj nam smetati sa svojim slavljem', i zatvoriti se Gospodinu koji nam nudi radost susreta sa sobom.

Često ćemo na životnom putu biti pred tim izborom i tom mogućnošću; prihvatiti Gospodinovu besplatnost, ići i susresti se s Gospodinom ili se zatvoriti u svoje stvari i interese – rekao je Papa i objasnio – Zbog toga je Gospodin, govoreći o jednoj od zatvorenosti, rekao da će vrlo teško jedan bogataš ući u kraljevstvo nebesko. Međutim, postoje vrlo dobri bogati ljudi, sveti i koji nisu navezani na bogatstvo. Ipak, većina ih je zatvorena i navezana na bogatstvo. Zato ne mogu shvatiti što je slavlje. Sigurnost im je u opipljivim stvarima.

Gospodinova je reakcija na naše odbijanje odlučna – rekao je Sveti Otac i dodao – želi da na slavlje budu pozvani ljudi svih vrsta; oni koji su dovedeni, pa i prisiljeni, dobri i zli. Svi su pozvani. Baš svi, nitko ne može reći: Loš sam, ne mogu… Ne. Zato što je loš Gospodin ga čeka na poseban način. Papa je podsjetio i na očevo ponašanje prema izgubljenom sinu koji se vratio. Sin je počeo govoriti, no otac mu nije dopustio da nastavi, nego ga je zagrlio. Takav je Gospodin! To je besplatnost!

Osvrnuvši se na prvo čitanje u kojem apostol Pavao upozorava na licemjerje, papa Franjo je istaknuo da je Židovima koji su Isusa odbijali, jer su vjerovali da su pravedni, Gospodin jednom rekao: „Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u Kraljevstvo Božje“. Gospodin prezrene više ljubi, no i nas zove. Međutim, kao što kaže evanđelje, suočen s našom zatvorenosti, odmiče se i ljut je. Razmislimo o toj prispodobi koju nam danas Gospodin daje. Kako ide naš život? Što više volimo? Uvijek prihvatiti Gospodinov poziv ili zatvoriti se u svoje stvari i sitnice? Molimo Gospodina za milost da uvijek prihvatimo ići na Njegovo slavlje koje je besplatno – zaključio je Papa. (kta/rv)