Sarajevo, 4. studeni 2019.

„Što se više oslobađamo svih oblika žudnje za posjedovanjem, posebno vezanosti za ego, to je slabiji naš strah od smrti jer se time ništa ne gubi.“ Erich From, Imati ili biti

Ništa čovjeku nije tako strano i ništa ga istodobno tako snažno ne dotiče kao smrt. Ne samo da je, kako reče Mak Dizdar, „zemlja smrtnim sjemenom posijana“ i smrću „obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda“, nego ona na konkretnoj razini donosi promjenu ljudskih prioriteta pa i obrazaca ponašanja. Sve što je nekomu do tada možda bilo važno, kada se u njegovoj – bilo fizičkoj bilo duhovnoj – blizini dogodi smrtni slučaj, postaje nevažno. No, iako je svjestan kako mu je ona „bliža nego kragna za vratom“, čovjek u svome „ribljem pamćenju“ olako na nju zaboravlja i o njoj stvarno razmišlja tek kad „progovori“ u njegovoj životnoj sredini. Tada njegove reakcije bivaju i neočekivane. Iskustvo svjedoči kako smrt, u određenim okolnostima, od tihe, povučene osobe može učiniti goropadna i neurazumljiva stvora koji je spreman na svašta. To se na osobit način u ovdašnjim krajevima pojavljuje u onom popratnom kontekstu – sprovodima. Trenutak je to koji iziskuje posebnu razboritost sa svećeničke strane i nadasve ukazuje na nužnost ustrajne, daljnje pouke i jasnoga postavljanja „pravila“ koja će isto vrijediti za sve.

Stoga je najprije važno „ustanoviti“ što je to crkveni sprovod – da to nije sakrament kojega je (ne)posredno ustanovio Isus Krist. Nego je riječ o liturgijskoj stvarnosti koja upućuje na dostojanstvo osobe i vrjednovanje ljudskoga tijela te u konačnici stavlja naglasak na one žive. Katekizam Katoličke Crkve to nedvojbeno izražava riječima: „Kršćanski sprovod ne podjeljuje pokojniku ni sakrament ni blagoslovinu, jer on je 'prešao' s onu stranu sakramentalne ekonomije. Sprovod je ipak liturgijsko slavlje Crkve, koje ovdje ide za tim da izrazi djelotvorno zajedništvo s pokojnikom, da u njemu sudjeluje okupljena zajednica te da ovoj navijesti vječni život“ (KKC 1684). Mogli bismo onda konstatirati kako je crkveni sprovod zapravo u prvome redu događaj u službi evangelizacije.

To se u određenoj mjeri dade iščitati i u postavci Zakonika kanonskoga prava (1983.) koji je „relaksirao“ propise glede zabrane katoličkoga ukopa. Tako navodi samo tri slučaja kada nekomu treba uskratiti crkveni sprovod.

„Crkveni sprovod treba se uskratiti, osim ako su prije pokazali neke znakove kajanja:

1. općepoznatim otpadnicima od vjere, krivovjernicima i raskolnicima;

2. onima koji su izabrali spaljivanje svoga tijela zbog razloga protivnih kršćanskoj vjeri;

3. ostalim očitim grješnicima kojima nije moguće dopustiti crkveni sprovod bez javne sablazni vjernika“ (Kan. 1184 - § 1). No, i tada se nalaže svećeniku da, ako nije siguran, zatraži „savjet mjesnog ordinarija, čijeg se suda treba držati“ (isto, § 2).

Dakle, može se primijetiti kako nigdje nema riječi o nekrštenoj djeci i samoubojicama čija se tijela – to stariji dobro pamte – nisu ukapala u katolička groblja. U prvom slučaju izričito se kaže: „Što se tiče djece umrle bez krštenja, Crkva ne može drugo nego ih povjeriti Božjem milosrđu, što i čini u obredu njihova ukopa“ (KKC 1261); a Zakonik veli da „mjesni ordinarij može dopustiti crkveni sprovod maloj djeci koju su roditelji namjeravali krstiti, ali su umrla prije krštenja“ (Kan. 1183 - § 2). Također, ni samoubojstvo se – premda je opterećeno težinom sablazni (usp. KKC 2282) – ne tretira kao isključujuća okolnost za vođenje crkvenog sprovoda. Štoviše, navodi se: „Ne treba očajavati glede vječnoga spasa osoba koje su same sebe usmrtile. Bog im može, putovima koji su samo njemu znani, pružiti priliku spasonosna kajanja. Crkva moli za one koji su si oduzeli život“ (KKC 2283).