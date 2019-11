Sarajevo, 4. studeni 2019.

Nakon što su zajedno slavili Euharistiju u katedrali i Svetu misu u kapeli Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 4. studenog 2019. u prostorijama Nadbiskupske rezidencije započeli su svoje 77. redovito zasjedanje.

Pozdrav i riječi dobrodošlice svima članovima Biskupske konferencije BiH i svim delegatima uputio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, koji je prvi put domaćin zasjedanja u novoj Nadbiskupskoj rezidenciji koja se nalazi pokraj Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u ulici Josipa Stadlera 13. Poseban pozdrav uputio je apostolskom nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigiu Pezzutu koji se na početku zasjedanja susreo s biskupima i uputio svoju poruku. Kardinal Puljić pozdravio je poimence članove Biskupske konferencije BiH: dopredsjednika BK BiH mons. Tomu Vukšića, biskupa banjolučkog mons. Franju Komaricu, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića i pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka Semrena. Pozdravio je i umirovljenog varšavskog nadbiskupa mons. Henryka Hosera, apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje. Uputio je riječi dobrodošlice i delegatima: Hrvatske biskupske konferencije mons. Mati Uziniću, biskupu dubrovačkom, Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda mons. Kiri Stojanovu, biskupu skopskom i eparhu strumičko-skopskom, te Austrijske biskupske konferencije mons. Maximillianu Aichernu, umirovljenom biskupu iz Linza posebno zahvaljujući na velikoj pomoći koju šalje Caritas ove austrijske biskupije, ali i mnogim drugima dobročiniteljima iz Austrije koji pomažu potrebitima u BiH preko Caritasa ili na druge načine. Uputio je pozdrav i apostolskom upravitelju Križevačke eparhije mons. Milanu Stipiću, koji će se tijekom dana pridružiti ovom zasjedanju i koji svoje vjernike ima i na području Bosne i Hercegovine svoje vjernike.

Kardinal Puljić ukratko je podsjetio na točke dnevnog reda te dodao: „Unatoč brojnih pisanih zahtjeva i osobnih razgovora, ni vlast niti mediji nisu zainteresirani za rješavanje pitanja denacionalizacije i povrata oduzete crkvene imovine koja se uništava, preprodaje ili prepisuje na druge vlasnike. To se odnosi i na pitanje diskriminacije kada je riječ o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju vjerskih službenika. Ako budemo imali vremena, dotaknut ćemo i te teme, a možda uputiti i poruku u vezi s tim, ukoliko naša poruka išta znači u ovoj zemlji“.

Srdačan pozdrav u ime svih biskupa Hrvatske biskupske konferencije i u svoje osobno ime uputio je biskup Uzinić. „Želimo da nazočnost biskupa, predstavnika Hrvatske biskupske konferencije, bude jamstvo potpore, zajedništva i podrške vašim pastirskim nastojanjima u naviještanju Radosne vijesti i doprinosu izgradnje boljeg i pravednijeg društva u Bosni i Hercegovini“, kazao je biskup Uzinić te ukratko upoznao biskupe s najvažnijim zbivanjima koji su se dogodili u Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj. Između ostalog, spomenuo je da je u Krašiću, rodnoj župi hrvatskog blaženika Alojzija Stepinca, 19. listopada 2019., održan sedmi susret hrvatskih i slovenskih katolika. Podsjetio je i da ih je 1. kolovoza 2019. obradovala vijest da je papa Franjo za novog varaždinskog biskupa imenovao mons. Božu Radoša, svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije, na službi rektora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, koji svoje korijene vuče iz Bosne i Hercegovine odnosno Mostarsko-duvanjske biskupije. Spomenuo je da će biskupsko ređenje biti u Varaždinu, u nedjelju 24. studenog 2019.

Biskup Aichern u svom pozdravu spomenuo je da se istovremeno održava i plenarno zasjedanje Austrijske biskupske konferencije u Beču te da je „često bio delegat ovdje još za vrijeme Jugoslavije, zatim za vrijeme rata i nakon rata“, ali i zbog karitativne pomoći u Banjoj Luci i Mostaru. „Tako danas ponovno predstavljam Austrijsku biskupsku konferenciju i prenosim vam pozdrave i dobre želje predsjednika Austrijske biskupske konferencije, kardinala Schönborna i svih austrijskih, kako aktivnih tako i umirovljenih, biskupa“, rekao je biskup Aichern. Dodao je da će se Austrijska biskupska konferencija susresti s austrijskom Pravoslavnom konferencijom episkopa, kada će se raspravljati o pitanjima od značaja za obje Crkve. Kazao je i da će austrijski biskupi na plenarnom zasjedanju također razgovarati s ravnateljima Caritasa o aktualnim socijalnim i crkvenim pitanjima.

„Iz L'Osservatore Romano saznali smo da je pomoćni biskup vrhbosanski Pero Sudar umirovljen. Biskup Pero je u Austriji vrlo poznat i cijenjen jer je često boravio u našim biskupijama i dijelio sakrament potvrde hrvatskoj djeci. Ja sam ga i osobno susretao u Rimu kao delegata na plenarnim zasjedanjima Talijanske biskupske konferencije. Mi, austrijski biskupi, iskreno mu zahvaljujemo na bratskoj privrženosti i želimo mu Božji blagoslov i pastirsku snagu“, kazao je biskup Aichern te nastavio: „Nekadašnji trapist i dugogodišnji opat trapističkog samostana Marija-Zvijezda u Banjoj Luci, otac Anton Artner, koji je posljednjim danima bolesti boravio u staračkom domu trapističke opatije Engelszell u Austriji (biskupija Linz), gdje je prije desetak godina i umro, sahranjen je na tamošnjem samostanskom groblju. U to vrijeme slavio sam Misu zadušnicu u samostanskoj crkvi i sudjelovao u sprovodnim obredima. U to vrijeme iz Bosne je stigao autobus s puno svećenika i vjernika. Prije otprilike godinu dana p. Anton se vratio u svoju domovinu. Bio sam prisutan na ekshumaciji i nakon prebacivanja u novi lijes i blagoslova zajedno s opatom em. Marianusom Hausederom. Sadašnji poglavar trapističkog samostana Engelszella fra Hubert Bony pratio ga je u Banja Luku, a na Misi zadušnici i sprovodnim obredima u Mariji-Zvijezdi u ime kardinala Puljića sudjelovao je biskup Komarica. Sada se ovaj vjerni redovnik, kojemu mnogi duguju duhovnu i socijalnu pomoć, ponovno odmara u svom zemaljskom domu“.

Biskup Stojanov u svom je pozdravu prenio pozdrave predsjednika Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda mons. dr. Ladislava Nemeta i ostalih članova konferencije koja se sastoji se od četiri država bivše Jugoslavije napominjući da će staviti naglasak na događaje Katoličke crkve u Makedoniji. „Zaustavit ću se na povijesnom događaju naše Crkve, a to je: Apostolski pohod Svetoga Oca pape Franje Makedoniji te spomenuti još dva vrlo značajna događaja iz protekle 2018. godine, a to su: Studijski dan i uzdignuće Apostolskog egzarhata na razinu Eparhiju. Sveti Otac papa Franjo 7. svibnja 2019. došao je u Apostolski pohod Makedoniji, pod geslom 'Ne boj se stado malo'. Pohod Svetoga Oca za moju zemlju bio je radosni događaj, dar Božji i izraz ljubavi prema našoj Crkvi i domovini. Bio je to događaj koji je dao jednu novu dimenziju našoj Crkvi. Od velike dragocjenosti bile su osobito organizacijske pripreme koje su stvarale pozitivnu klimu u našem društvu u očekivanju najdražeg gosta, te je događaj doprinosio zbližavanju, rušenju predrasuda i rasta u zajedništvu. Susreti na svim razinama pobudili su nadu i dali snagu za poziv na izgradnju mira, kulture života, suživota, dijaloga s drugima. Brojni susreti sa Svetim Ocem i lijepe poruke dirnuli su moje srce jer se u ovom pohodu i susretima očitovala Božja milost počevši od svečanog dočeka i prijema kod predsjednika Republike gosp. Ivanova preko posjeta Spomen kući sv. Majke Terezije, gdje su bili prisutni i drugi vjerski poglavari, do Susreta sa siromašnima i Ekumenskog susreta s mladima te Susreta s Bogu posvećenim osobama i njihovim obiteljima. Vrhunac pohoda bilo je liturgijsko slavlje na glavnom trgu grada Skopja Trgu Makedonija u blizini temelja rodne kuće velike žene i svetice Majke Terezije. Upravo na tom mjestu, gdje se kroz dugu našu povijest susreću različite vjere, religije, kulture i tradicije slavljena je liturgija i čuli smo poruku mira i ohrabrenja. Zahvalni smo Bogu i njegovom glasniku mira papi Franji na posjeti i ljubavi koju nam je iskazao. Kao živi svjedoci želimo čuvati ta lijepa sjećanja i živjeti posijano sjeme kako bi i sami bili svjedoci svjetla koje dolazi iz dara vjere. Dozvolite mi da spomenem da je za tu prigodu na Euharistijskom slavlju s papom Franjom bilo 24 nad/biskupa te oko 15.000 makedonskih katolika i hodočasnika iz susjednih zemalja, kao i pripadnika drugih vjeroispovijesti“, kazao je biskup Stojanov.

„Ovim želim izraziti, u ime Katoličke crkve u Makedoniji i u osobno ime, našu iskrenu i duboku zahvalnost Vama, uzoriti gospodine Kardinale, i svim članovima naše Metropolitanske crkve za podršku koju nam pružate, za svesrdnu i nesebičnu pomoć koju ste nam pružili kao Crkva sa svim vašim strukturama prigodom dolaska Svetoga oca pape Franje u Makedoniji i u povodu Studijskog dana. Posebno zahvaljujem što nas trajno osnažujte kroz život i rad trojice svećenika Vrhbosanske nadbiskupije koji s neizmjernom ljubavlju prema Crkvi pastoralno djeluju u Makedoniji“, rekao je biskup Stojanov.

Tijekom radnog dijela zasjedanja u Nadbiskupskoj rezidenciji, biskupi će, uz redovite teme, razmotriti okvirni prijedlog zajedničkog programa šeste pastoralne godine za svećeničke kandidate, saslušati izvješća te se osvrnuti na neka aktualna pitanja.

U utorak, 5. studenog u 12 sati u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu (ulica Josipa Stadlera 13) bit će upriličena konferencija za novinstvo na kojoj će o zasjedanju govoriti kardinal Puljić i dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH.

Sve informacije mogu se dobiti u Tajništvu BK BiH na tel. 033 66 68 67. (kta)

foto