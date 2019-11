Sarajevo, 4. studeni 2019.

U večernjim satima u nedjelju, 3. studenog 2019. u večernjim satima članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i biskupi delegati slavili su Euharistiju u katedrali Srca Isusova u Sarajevu uoči svog 74. redovitog zasjedanja koje započinje u ponedjeljak, 4. studenog 2019. u prostorijama Nadbiskupske rezidencije.

Svetu misu predvodio je predsjednik BK BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, koji je pozdravio poimence sve nazočne biskupe: apostolskog nuncija u BiH mons. Luigia Pezzuta, umirovljenog varšavskog nadbiskupa mons. Henryka Hosera, apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje, vojnog biskupa i dopredsjednika BK BiH mons. Tomu Vukšića, biskup banjolučkog mons. Franju Komaricu, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića, delegata Hrvatske biskupske konferencije mons. Matu Uzinića, biskupa dubrovačkog, delegata Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda mons. Kire Stojanova, biskupa skopskog i eparha strumičko-skopskog, delegata Austrijske biskupske konferencije mons. Maximilliana Aicherna, umirovljenog biskupa iz Linza, i pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marko Semrena. Pozdravio je i 12 svećenika koncelebranata, zatim časne sestre, bogoslove i sve okupljene vjernike.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Stojanov. „Dopustite mi da u prvom redu večeras s vama podijelim radost zbog Apostolskog posjeta Svetoga Oca pape Franje Makedoniji, čiju ste milost vi isto doživjeli. Kao narod i kao Crkva u Makedoniji zahvalni smo Bogu da smo u našoj malenosti mogli preko ove posjete doživjeti Božju blizinu. Ovaj događaj donio je našoj Crkvi jednu novu dimenziju i ohrabrenje u svjedočenju i naviještaju Evanđelja. Susreti na svim razinama pobudili su nadu i dali snagu za poziv na izgradnju mira, kulture života, suživota i dijaloga s drugima. Ovdje u našoj metropolitanskoj prvostolnici u ime Crkve u Makedoniji kojoj služim i predvodim, želim još jednom zahvaliti na bratskoj ljubavi i stalnoj podršci vašim pastirima članovima Biskupske konferencije na čelu sa predsjednikom uzoritim gospodinom kardinalom Vinkom“, kazao je biskup Stojanov koji se potom osvrnuo na misna čitanja.

Biskup Stojanov podsjetio je da su se 1. studenog na svetkovinu Svih svetih „družili s nebesnicima“ te da su na Spomen vjernih mrtvih molili za svoje drage pokojne. Dodao je da tih dana nitko nije ostao ravnodušan te da mnogi postavljaju Bogu pitanje – zašto? „Mi smo kao zrnce praha na tezulji i kao kap rose što ujutro padne na zemlju. Nemamo pravo Stvoritelju Svega Stvorenja postaviti pitanje o smislu koje nadmašuje našu moć spoznaje, ponavljam, ipak smo kao zrnce prašine. Ono koje nas na groblju muči, je pitanje smrti, na što odgovor nam daje Knjiga Mudrosti koju smo čuli... Pisac knjige Mudrosti tako jasno kaže: ali ti si milostiv svima i možeš sve, i kroz prste gledaš grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer ti ljubiš sva bića što postoje, i ne mrziš ništa od onoga što si stvorio. Jer da si štogod od ovoga mrzio, ne bi to ni stvorio (Mudr 11,23-24). I ovdje nam se spontano nameće poruka Ivanove poslanice koji kaže: Bog je Ljubav (1Iv 4,8b). Braćo i sestre, to je najjača poruka naših groblja da to nije svršetak nego početak, a život ovaj prepun je Božjih koraka kojima nam se približava, jer je ljubitelj života i njegov Duh je besmrtni prisutan u svemu“, kazao je biskup Stojanov.

„Apostol Pavao nam daje odgovor na još jedno teško pitanje, a to je smisao povijesti i iščekivanje drugoga dolaska Gospodnjeg. Jasno govori da je to isto otajstvo koje nam snaži vjeru i uvijek podržava nadu. Kako sve to živjeti, svjedočiti i prenositi? Odgovara nam odlomak Evanđelja sv. Luke (Lk 19,1-10) koji je na poseban način svjedok i navjestitelj milosrđa. Isus je ušao u Jerihon, to je grad bogatstva, ljepote, ali je simbol i zajednice koja je na lošem glasu. Susrećemo čovjeka imenom Zakej. Čini se da je bio niskoga rasta i pun kompleksa. Dao se u nečasnu karijeru i došao je do najvišeg stupnja biti nadcarinik. To pretpostavlja da je bio lukav, častohlepan i na nepravedan način stekao veliko bogatstvo služeći neprijatelju, okupatoru Božjega naroda – Izraela. Uzimao je carinu od svoga naroda i davao Rimljanima, zato je razumljivo da je ga njegov narod prezirao, odbacivao i osuđivao“, rekao je biskup Stojanov opisujući evanđeosku zgodu kada se Zakej popeo na smokvu da vidi Isusa koji zatim dolazi u njegov dom. Spomenuo je da Zakej kod večere pola svoga imanja daje siromasima, a koga je prevario vraća četverostruko nakon čega je Isus rekao da je „danas došlo spasenje kući ovoj, jer je i on Abrahamov sin“ (Lk 19,9).

„Braćo i sestre, tekstom prvoga čitanja smo utješeni. S apostolom Pavlom smo ohrabreni, a Evanđeljem smo iznenađeni. I kao da čujemo Isusov glas: idi i ti čini tako. Svijet se ne spašava osudom, pa ni prijekorom, nego milosrđem. Zato sam došao, kaže Isus, da potražim izgubljeno i oslobodim grešnike. On je to učinio vlastitim primjerom, životom i smrću i pozivom da nastavimo tamo gdje je On ostavio Crkvi da nastavi njegovo djelo“, rekao je biskup Stojanov.

„U znak zahvalnosti za očinsku blizinu i svesrdnu podršku koju pruža Crkvi u Makedoniji, a osobito u organizaciji apostolskog posjeta Svetog Oca pape Franje Makedoniji, biskup Stojanov predao je na kraju Svete mise kardinalu Puljiću Zahvalnicu i medaljon s likom svetog pape Ivana XXIII. i sv. Majke Terezije koji je izrađen u Vatikanu u prigodi 29. apostolskog putovanja u Bugarsku i Makedoniju.

Tijekom Svete mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

U jutarnjim satima, 4. studenog biskupi su slavili Euharistiju u kapeli Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i susreli se s bogoslovnom zajednicom. Predsjedao je kardinal Puljić, a prigodnu propovijed uputio je biskup Uzinić.

Tijekom radnog dijela zasjedanja u Nadbiskupskoj rezidenciji, biskupi će, uz redovite teme, razmotriti okvirni prijedlog zajedničkog programa šeste pastoralne godine za svećeničke kandidate, saslušati izvješća te se osvrnuti na neka aktualna pitanja.

U utorak 5. studenog u 12 sati u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu (ulica Josipa Stadlera 13) bit će upriličena konferencija za novinstvo na kojoj će o zasjedanju govoriti kardinal Puljić i dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH.

Sve informacije mogu se dobiti u Tajništvu BK BiH na tel. 033 66 68 67. (kta)



