Sarajevo, 3. studeni 2019.

Na Spomen svih vjernih mrtvih - Dušni dan, 2. studenoga 2019. u večernjim satima nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, uz koncelebraciju trojice svećenika te sudjelovanje redovnica, bogoslova i drugih vjernika, u sarajevskoj katedrali Srca Isusova predvodio je Euharistijsko slavlje za pokojne biskupe, svećenike, redovnike i redovnice koji su djelovali na području Vrhbosanske nadbiskupije.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da „prikazuju Misu za one koji su nas zadužili da imamo to blago: dar vjere“. Dodao je da na taj način žele sebi posvijestiti da je dar vjere najveća baština koju su primili, ali i baština koja obvezuje. „Zato želimo iz zahvalnosti moliti za duše naših nadbiskupa, biskupa, svećenika, redovnika i redovnica koji su svoj život ugradili u ovu mjesnu Crkvu propovijedajući, prikazujući Svete mise, žrtvujući se i služeći čovjeku na putu spasenje. Želimo i mi postati svjesni da i mi trebamo preuzeti tu ulogu u ovom vremenu i na ovim prostorima – živjeti, svjedočiti i naviještati taj dar vjere i, na neki način, služiti ljudima da ustraju na putu spasenja. Time ćemo i mi ustrajati na putu spasenja“, kazao je karidnal Puljić.

„Krist je uskrsnuće naše. Kristu je uskrsnuo. To je izvor nade na temelju koje molimo za pokojne“, rekao je kardinal Puljić napominjući da sahranjuju tijelo koje će jednom uskrsnuti dok duša nakon smrti dolazi pred lice Božje. Pojasnio je da, osim raja i pakla, postoji i čistilište. Spomenuvši da današnji čovjek često bježi od križa, kazao je da vjernici pokoru smatraju hodom za Isusom te podsjetio na Kristove riječi: „Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka uzme svoj križ, i neka me slijedi“ (Mt 16,24). Istaknuo je da vjera u uskrsnuće mrtvih daje hrabrost da se ne boje žrtve te potiče na molitvu za one koji su živjeli i djelovali prije njih. „Molimo da milosrđe Božje njih spasi, a i da nas zahvati. Molimo za pokojnike da ih vječna svjetlost obasja“, rekao je kardinal Puljić dodajući da je to, zapravo ono o čemu sv. Pavao piše: „Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube“ (1 Kor 2,9). Dodao je da vjernici nisu sami na životnom putu nego da ih prate oni koji su živjeli prije njih. „Vjerujem da nas prate i svojom molitvom. Neka pomognu da nas ništa ne slomi, koliko god je teško, čak ponekad i obeshrabrujuće vrijeme. Neka nam pomognu da ustrajemo vjerni Bogu i sačuvamo, svjedočimo i naviještamo nadu oslanjajući se na uskrslog Krista“, rekao je karidnal Puljić u prigodnoj propovijedi.

Na kraju Svete mise, kod groba pokojnih nadbiskupa: mons. Smiljana Franje Čekade, mons. Marka Alaupovića i mons. Marka Jozinovića kardinal Puljić predmolio je opijelo za pokojne nad/biskupe, svećenike, redovnike i redovnice.

Tijekom Mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)

