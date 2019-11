Rim, 3. studeni 2019.

Ove godine papa Franjo izabrao je Prisciline katakombe za Euharistijsko slavlje prigodom obilježavanje Dušnog dana kada se vjernici sjećaju svojih dragih pokojnika. Na povratku u Vatikan sišao je u podzemlje bazilike Sv. Petra, gdje se pred slikom Majke Božje iz 3. stoljeća zadržao u molitvi za svoje preminule prethodnike.

Mjesto, identitet i nada tri su riječi na koje se Papa osvrnuo u spontanoj propovijedi, primijetivši kako liturgija svetkovine Dušnog dana govori o nadi i o Bogu koji ne zaboravlja svoje učenike, dapače im obećava, kako proizlazi iz Isusovog govora na brdu o blaženstvima, život vječni. To je u biti program kršćanskog života.

Primijetio je kako je ovo njegov prvi posjet katakombama, mjesta koje nam govore o mnogim stvarima. Misleći na život ljudi koji su se ovdje skrivali, okupljali i slavili euharistiju ili su tu pokopani, Papa je rekao da nas to podsjeća na strašan povijesni trenutak progonstva, koji se ponavlja i danas u raznim krajevima. Na katakombe nailazimo u raznim krajevima svijeta, gdje se kršćani moraju pričinjavati da slave rođendan ili neki drugi civilni događaj da bi mogli slaviti misu, jer je to zabranjeno. Blaženstva su osobna iskaznica kršćanskog identiteta, dodao je Papa i istaknuo kako moramo živjeti prema njima, jer inače se samo pravimo da smo kršćani. Osvrćući se na mjesto, rekao je kako katakombe podsjećaju na ljude koji su se ovdje skrivali i pokapali mrtve. Ispričao je kako je jedna redovnica u svoje vrijeme u preodgojnom zatočeništvu krstila potajno djecu. Budući na nije imala čašu ni zdjelu, uzimala je vodu cipelom iz rijeke. Primijetio je kako kršćanin nalazi mjesto posvuda. Nema privilegiranog mjesta u životu. Neki bi ga htjeli imati, jer se smatraju kvalificiranim kršćanima. Oni riskiraju, prema Papinim riječima, da budu kvalificirani bez naziva kršćanina. Duše pravednika su u Božjim rukama. Mjesto kršćanina je u Božjim ranjenim rukama. To je sigurno mjesto i u progonstvima. Papa vidi nadu u svjedočanstvu muškaraca i žena koji se pridržavaju identiteta blaženstava, povjeravajući se Bogu, kako proizlazi iz Otkrivenja, obećavajući nam da ćemo ići u novu domovinu. Za to nisu potrebne nikakve izvanredne stvari, dosta je pokazati osobnu kršćansku iskaznicu. Naša nada je usidrena na uže, na koje se oslanjamo, gledajući drugu stranu obale rijeke preko koje moramo prijeći. To je naša budućnost, poručio je Sveti Otac. (kta/ika)