Sarajevo, 2. studeni 2019.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, 2. studenog 2019., kada Crkva obilježava Spomen svih vjernih mrtvih ili Dušni dan, predvodio je Svetu misu ispred kapele na Gradskom groblju Bare u Sarajevu. U koncelebraciji bilo je 15 svećenika među kojima i provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić.

Riječi pozdrava kardinalu Puljiću, svećenicima, sestrama raznih družbi i svim okupljenim vjernicima uputio je mons. Anto Ćosić, župnik župe sv. Josipa na Marijinom Dvoru na čijem se teritoriju nalazi ovo groblje. Tijekom Mise asistirali su bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz sarajevskog predgrađa Vogošća.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da pobožnost molitve za pokojne ima dugu tradiciju. Podsjetio je na izvješće iz starozavjetne Druge Knjige o Makabejcima prema kojem je Juda Makabej „sabrao oko dvije tisuće srebrnih drahmi i poslao u Jeruzalem da se prinese žrtva okajnica za grijeh… jer je mislio na uskrsnuće“. Dodao je da su čak i oni, koje nazivaju poganima, gajili osjećaj poštovanja prema svojim pokojnima te smatrali groblje svetim mjestom.

„Krist, koji je sišao u grob i pobijedio smrt, otvorio je stranicu vjere i nade da smrt nema posljednju riječ nego život vječni“, rekao je kardinal Puljić dodajući da su se okupili kako bi na Dušni dan molili za život vječni onima koji su prošli ovom zemljom i zakoračili u vječnost. Napomenuo je da se danas rijetko govori o posljednjim stvarima odnosno o smrti, raju i paklu te naveo primjer jednog francuskog svećenika koji je u svojoj župi u propovijedi vjernicima, između ostalog, govorio i o paklu pa su se pojedini vjernici žalili da ih plaši takvim riječima.

„Isus tako jasno govori da postoji pakao i kraljevstvo Božje; da će oni koji su Njemu vjerni sjesti za stol u kraljevstvu nebeskom. Krist često to kraljevstvo uspoređuje s gozbom, s nečim što je prisno, doživljaj lijepog i radosnog“, kazao je kardinal Puljić pozivajući okupljene da zauzmu stav Crkve koja od svojih početaka moli za pokojne. Dodao je da se u svim Misama moli za pokojne kao i u Molitvi vjernika i molitvi Božanskog časoslova. „Crkva tako duboko osjeća potrebu moliti za one koji su pošli s ovoga svijeta“, rekao je kardinal Puljić ističući da duše, koje su u čistilištu, same sebi više ne mogu pomoći, ali mogu moliti za one koji su još na zemlji. „Mi, moleći za njih skraćujemo njihove čistilišne muke da što prije zakorače u radosno zajedništvo Božjeg kraljevstva, božanske ljubavi i vječne svjetlosti“, rekao je kardinal Puljić koji je podsjetio da je toga dana pada i prva subota kada na osobit mole za duhovna zvanja.

„Zajedno s vama želim moliti duše u čistilištu da izmole ponajprije hrabrost, revnost i ustrajnost postojećim duhovnim zvanjima, ali i da izmole nova duhovna zvanja, da se mladi ne boje Isusa, da mu hrabro reknu: Evo me!“, kazao je kardinal Puljić ističući da su duše u čistilištu posrednici. Prisjetio se iz vremena djetinjstva da su stariji, kada bi doživljavali pojedine poteškoće, redovito davali da se slave Mise za duše u čistilištu kao i da su često bivali uslišani.

„Mi ne možemo moliti za duše u čistilištu a da ne postanemo svjesni i ovog vremenitog života“, rekao je kardinal Puljić dodajući da će svaki čovjek doći do kraja svoga zemaljskog života. Pozvao je sve da sveto žive u Božjoj milosti i ljubavi kako bi bili spremni kada ih Gospodin pozove u vječni život.

Nakon Svete mise svi zajedno su izmolili opijelo za sve pokojne. Potom je kardinal Puljić predmolio opijela pokraj tri svećeničke grobnice, a vjernici su pohodili i pomolili se na grobovima svojih pokojnih. (kta)



Poslušajte propovijed kardinala Vinka Puljića:





foto