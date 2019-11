Slavonski Brod, 2. studeni 2019.

Tradicionalnim euharistijskim slavljem na gradskom groblju sv. Lovre u Slavonskom Brodu, koje se u tom gradu počelo slaviti još u vrijeme Domovinskog rata kada mnogi nisu mogli na grobove svojim pokojnih, napose vjernici iz Bosasnke Posavine, svečano je u petak, 1. studenog 2019. proslavljena svetkovina Svih Svetih.

Kao i dosadašnjih godina kada se okupe mnogobrojni vjernici i ove ih se godine okupilo blizu 2000. Misnim slavljem, koje je uz sedmoricu svećenika, predvodio domaći župnik Ivan Lenić, slavonskobrodski dekan i službeno je završena 18. po redu akcija Caritasa Slavonskobrodskih dekanata „Sto kubika toplih iskrica “u kojoj se prikuplja novac za kupovinu ogrjeva (drva) siromašnim obiteljima i samcima s područja četiriju dekanata: Slavonskobrodskog, Garčinskog, Veliko-Kopaničkog i Sibinjskog. Tako je sva milostinja na toj Misi namijenjena caritasovoj akciji.

„Svetkovina Svih Svetih i uopće ovi dani na kraju liturgijske godine, te pohodi mjestima počinka do uskrsnuća naših dragih, koji su možda do jučer bili u našim domovima i susjedstvima, a sada su prešli s ovoga svijeta, potiču u nama brojna razmišljanja i pitanja, ali i daju neke odgovore i poticaje. Najbolje ćemo, a to je put Kristova učenika, razumjeti poniranjem u poruku Božje riječi. Iz nje najbolje razumijemo i svece koje danas slavimo i svetost koja je u nas usađena: na koju smo svi pozvani i koja je jednostavno dar i zadanost našega postojanja, od krštenja Bogom opečaćenoga. Na to nas usmjeravaju i današnja čitanja“, rekao je na početku homilije dekan Lenić.

Aktualizirajući Isusova blaženstva posvijestio je da su ona svecima bili putokaz u životu te da bi također trebala biti i nama. „Ako nam samo današnja svetkovina probudi želju za češćim promišljanjem nad Blaženstvima, za barem povremeno propitivanje koje od njih (a svako u nekoj mjeri treba!) odgaja moje misli, stavove, ponašanje – onda ćemo se micati s mjesta. Ona su ogledalo svetosti...“, primijetio je propovjednik te ukazao na opasnost da postanemo prosječni kršćani, a ne autentični Kristovi sljedbenici i svjedoci, na što smo pozvani.

„Prosječni kršćani, prosječni katolici postaju poput bljutave soli, koja ne daje nikakav bolji okus životu, odnosima, svijetu u kojem živimo; oni ne žive posvema za Kraljevstvo. Hrvatsko društvo je puno nas takvih katolika. To ne znači da trebamo čeznuti za duhovnim elitizmom ili fanatizmom. Ne, nego za autentičnijim nasljedovanjem Krista, za većom vjernošću duhu, vrlinama i vrednotama Blaženstva. Za svetošću, koju Krist dalje želi u nama odgajati po svom Duhu. „ rekao je upozorivši da je u kršćanskoj Europi, pa i Crkvi Zapada sve svedeno na veliki humanizam, karitativne i socijalne projekte, dobrotvorstvo što je vrijedno, ali se to čini bez Krista, bez vođenja njegovom ljubavlju, tek iz sažaljenja, sućuti, a nekada niti nje nema, nego da se nešto učini, akcija odradi, savjest zatomi... „ rekao je propovjedni.

Posebno je naglasio blaženstvo 'Blago milosrdnima; oni će zadobiti milosrđe' te pozvao vjernike da nadahnuti primjerima svetih i naših pokojnika konkretno posvjedoče milosrđe. Napose ih je pozvao da budu velikodušni u Caritasovoj akciji 100 kubika toplih iskrica kojima pomažu u kupnji ogrjeva za svoje sugrađane, da to ne čine iz iz samilosti, nego ljubeći Krista u svakome potrebnome, kako su to činili sveci. „Sveci ne govore sami za života o svojoj svetosti; svecima je iskustvo nezaslužene Kristove ljubavi i darovi njegove milosti nadahnuće i obveza da žive sveto, da ljube, da se razdaju, da druge vode Kristu, da za sve to i trpe. Sveci strpljivo prolaze mnoge nevolje s pouzdanjem u Boga, s blagošću, mirom i milosrđem u srcu, vapijući za pravednim svijetom i odnosima, sve do spremnosti trpjeti za Krista, njegovo ime, njegovo Evanđelje. Odvažimo se mi postajati takvima – više nego prosječnima; a takvi – sveti – neka nas s ljubavlju kod Boga zagovaraju, te izmole svima – također i pokojnima - puninu i radost zajedništva svih u nebeskom Jeruzalemu koji je naš cilj, naš budući dom. „ zaključio je dekan Lenić.

Slavlje je pjevanjem uveličao veliki zbor župe Gospe Brze Pomoći predvođen s. Cecilijom Kolarić.

Nakon zajedničke molitve za pokojne na tom groblju svećenici su u procesiji došli do kapelice u kojoj su pokopani brodski svećenici i pomolili se za njih.

Poslije Mise svećenici su bili na raspolaganju vjernicima za pojedinačne blagoslove grobova.

Iako je Caritasova akcija „100 kubika toplih iskrica“ službeno završena svi koji žele pomoći priloge još mogu donositi u svoje župe ili uplatiti na račun: Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije: IBAN: HR6123400091110046082 poziv na broj: 35000, s naznakom: „akcija-za drva“. (kta/b.l.)



foto