Nadbiskup metropolit zagrebački kardinal Josip Bozanić predvodio je 1. studenog 2019. na svetkovinu Svih svetih euharistijsko slavlje u crkvi Krista Kralja na zagrebačkom Mirogoju u koncelebraciji s rektorom crkve Krista Kralja i pročelnikom Tiskovnoga ureda Zagrebačke nadbiskupije prečasnim Bornom Puškarićem te kanonikom Prvostolnoga kaptola zagrebačkoga mons. Zvonimirom Sekeljom.

Prije početka slavlja, referirajući se na riječi koje stoje na pročelju crkve: „Kralju vjekova kojemu sve živi“, prečasni Puškarić u pozdravnom je govoru podsjetio kako su svetim krštenjem životi vjernika obilježeni dostojanstvom djece Božje, koje je osigurao i darovao Krist Gospodin te da, dok ovih dana, obilazimo groblja i molimo za svoje pokojnike, pritom razmišljajući i o vlastitome životu, pogled zaustavljamo nad svetim raspelom koje nam daje onu djetinju sigurnost da nas Bog ne zaboravlja i da je i u nama posijana, možda i duboko zakopana brigama i mukama svakodnevnice, klica vjere u Isusa, umrlog i uskrslog Gospodina, izvještava Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

U homiliji je kardinal Bozanić, rastumačivši zaključni dio Apostolskog vjerovanja, vjernike pozvao da svojim molitvama pomognu dušama u čistilištu te da osobito mole za one s kojima su bili bliski u zemaljskome životu. Započeo je razmatranjem trećeg i zaključnog dijela Apostolskog vjerovanja:

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.“

Stoga je, prvo rastumačio tko je Duh Sveti, treća božanska osoba koja zajedno s Ocem i Sinom čini Presveto Trojstvo. „Duh Sveti je Božja prisutnost. On je srce svijeta. On je ljubav Božja koja nas povezuje s Bogom i međusobno. On je djelitelj svih Božjih darova. On je svjetlost naših srdaca”, rekao je, naglasivši da Krist članovima Crkve po sakramentima, poglavito po krštenju i krizmi, priopćuje Svetoga Duha te daruje Božju milost za novi život po Duhu (…) koji nas, kao naša sigurnost i zalog spasenja po Isusu Kristu, posvećuje da budemo sveti.

Rastumačio je i otajstvo Crkve, objasnivši da ona, kao Božje djelo na zemlji, ne postoji bez djelatne prisutnosti Duha Svetoga zbog čega je ujedno i božanska i ljudska: „Otajstvo Crkve ne može se opisati samo na opipljiv i vidljiv način, u njega treba prodrijeti očima vjere. Sve ono što je u Crkvi ljudsko, uređeno je i podređeno božanskoj stvarnosti. Njezina vidljiva i ljudska strana u konačnici je podređena onoj duhovnoj, božanskoj.”

„Crkva je katolička i stoga je poslana svim ljudima, svim narodima, svim vremenima i svim kulturama”, kazao je kardinal te naglasio da je Crkva sveta jer joj je tvorac sam Presveti Bog. „Krist Gospodin je dao samoga sebe za nju da je posveti, a Duh Sveti je ljubavlju oživljuje i dariva svetošću. Na svetost je pozvan svaki član Crkve, a temeljna svrha svekolike njezine djelatnosti je svetost. Premda Crkva u sebi uključuje i grješnike, njezina svetost sjaji u svetima, a na najizvrsniji način u Presvetoj Bogorodici Mariji.”

Na temelju općinstva svetih, mi vjernici na zemlji, koji smo još putnici, možemo pomoći dušama u čistilištu, prinoseći za njih molitve, poglavito euharistijsku žrtvu, ali i milostinju, oproste i djela pokore (usp. KKCK, 211).“

Kardinal je također potaknuo vjernike da ne zanemare molitve za duše u čistilištu te, stavljajući svoje potrebe i preporuke pred njih, tako s njima dijele posebnu povezanost i općinstvo svetih.

U završenom dijelu homilije kardinal Bozanić je naglasio kako svetkovina Svih svetih i Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih, ali i pohodi grobljima i molitve na grobovima pokojnika, šire perspektivu života i otvaraju put prema vječnosti. „Ostati na tom putu znači živjeti ovozemni život u zajedništvu s Bogom, poštujući i vršeći Božje zapovijedi, pogleda uvijek uprta u vječnost. Neka nas na tom putu prati moćni zagovor Presvete Bogorodice Marije, majke Isusove i naše nebeske Majke, blaženog Alojzija Stepinca, svjedoka čiste savjesti i Svih svetih koji već uživaju radost raja, jer su u svom životu živjeli evanđeoska blaženstva”, rekao je te homiliju zaključio riječima:

Apostolsko vjerovanje počinje riječju Vjerujem, a završava riječju Amen kojom redovito završavaju i druge naše molitve. Hebrejska riječ Amen označuje naše potpuno povjerenje i puno Da onome što smo ispovjedili da vjerujemo. Neka i sadašnja ispovijest naše vjere i sve molitve našega života trajno prati naše iskreno predanje Bogu. Naše Da, Ocu nebeskome. Naš Amen!”

Nakon popričesne molitve uslijedila je svečana procesija do središnjega križa gdje je kardinal Josip Bozanić izmolio molitvu odrješenja za sve pokojne koji počivaju na groblju Mirogoj, a prisutnim vjernicima udijelio završni blagoslov. Liturgijsko pjevanje euharistijskoga slavlja svetkovine Svih svetih predvodio je Oratorijski zbor Crkve sv. Marka „Cantores sancti Marci“. (kta/ika)



