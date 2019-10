München, 29. listopad 2019.

U crkvi sv. Pavla u Münchenu okupio se 27. listopada 2019. na liturgijskom nedjeljnom slavlju uz vjernike i krug prijatelja podupiratelja, članova i simpatizera dobrotvorne udruge “Ruke dobrote”. Uz koncelebraciju župnika fra Petra Klapeža, slavljena je Sveta misa za sve poginule branitelje i za sve dobročinitelje udruge.

Fra Ante-Vuk je na početku svima koji su na bilo koji način, bilo kada pomagali “Ruke dobrote“, zahvalio na dugogodišnjoj pomoći riječima: “Svi ste vi ruke dobrote, za vas i sve one kojima smo pomagali namjenjujemo ovu Svetu misu.” U molitvu je uključio i one branitelje i pomagače koji više nisu ovdje na zemlji. Kao i prošle godine fra Ante-Vuk nije propustio priliku pozvati vjernike na konkretno nasljedovanje Kristova duha sve do prezahtjevne ljubavi spram neprijatelja i na širenje Kristova, a ne “našega”, mira.

U svojoj propovijedi je, oslonjen na nedjeljna čitanja - taj javni proglas Riječi, podsjetio slušače da misterij čovjeka postaje jasan tek u tajni utjelovljene Riječi. Razlikujući, kako je rekao, “moju i vašu” prosudbu (koja može biti površinska-cognitio perfunctoria) i Kristovu (cognitio profunda) koja se u prvi mah čini “kao nerazumna”, jer ne hvali onoga koji naoko ispunja sav “zakon”, nego raskajana grešnika koji “ ode opravdan kući svojoj”, poticao je na nadilaženje površnih prosudbi. Nisu naše subjektivne prosudbe o nama i drugima odlučujuće i mjerodavne za ispravno djelovanje, završio je propovijed, nego Kristove riječi i njegovo otkupiteljsko djelo na križu.

Nakon Svete mise događanje se premjestilo u višenamjensku kapelu bl. Alojzija Stepinca HKŽ München u koju su pozvani članovi udruge i prisutni vjernici koji se zanimaju za rad ove udruge. Okupljene je na početku proslave 25. godišnjice djelovanja pozdravio voditelj HKŽM, župnik fra Petar Klapež, ističući tri karakteristike: zahvalnost, odgovornost i ponos; zahvalnost za dosadašnji prijeđeni put i učinjena dobra u ovom kontekstu, posebno zahvalnost za dar slobode, koji, kako vidimo i u najaktualnijim konfliktima i ratovima, za male narode nije samorazumljiv, naglasivši odgovornost prema budućim projektima koje treba pomagati, ali ne zaboravljajući ni ponos za ono što smo učinili. Zaželio je svima, budući da se dobro može uvećavati ili smanjivati, ustrajnost u ovom humanitarnom čovjekoljubnom djelovanju udruge. Na kraju svog pozdrava, župnik je podsjetio da ne treba ni prestati sanjati san o povratku u domovinu ostvarene slobode, koju dugujemo našim braniteljima.

Potom se fra Ante-Vuk zahvalio svim prisutnima, napose svećenicima koji su djelovali u ovoj župi i koji su mu bili na pomoći, zahvalio se uzorima, pomaganju fra Marinka Vukmana, koji je uvijek bio aktivan u prikupljanju pomoći, te potakao mlađe franjevce da nastave započeto bogoljubno i humanitarno djelovanje. Uz svoju subraću spomenuo je samo žive suosnivatelje i stalne podržavatelje udruge, posebice prisutne Petra Dodiga Logaru, Antu Brekala, i Budimira Markoča.

Nakon toga je predstavljen projekt braniteljske udruge “Dolina maslina”. Uz već postojeću obiteljsku tvrtku koja je u studenom 2012. godine podigla nasad maslina u malom mjestu Nadin, ova braniteljska udruga oplemenjuje hrvatsko tlo okrupnjavanjem i podizanjem još jednog suvremenog nasada maslina na dodatnoj površini od 30 ha koju, kako vele, uz Božju pomoć nastoje realizirati. Kameniti teren obrasao degradiranim oblicima niskog raslinja zamijenjen je sa 7.000,00 maslina, gdje su posađene domaće autohtone sorte. Udrugu su predstavljala tri branitelja: Mirko Krtalić, Krešo Pavković i Marinko Šušak, a potonji je dirnut zahvalio za dosadašnju pomoć, kazavši da postoje pojedinci koji branitelje sotoniziraju kao neradnike, ali da je takvih branitelja malo, jer da ima i onih branitelja koji kopaju, rade i stvaraju, čak štoviše, koji i sami pomažu socijalno ugroženim obiteljima na rubovima grada Zagreba oko priprave ogrijeva i prebrođavanju zime koje se te obitelji najviše plaše, o čemu se manje govori i piše.

Fra Ante-Vuk je, nakon ovog braniteljskog predstavljanja, prezentiranu zastavu udruge, umnoženu u Domovini, a dizajniranu za ovu godišnjicu od gospodina Dominika Markoča, u znak zahvalnosti uručio zaslužnicima, a potom je ista bila podijeljena i ostalim podupirateljima udruge kao i prigodni dar. Potom su nam branitelji poklanjali bočice maslinova ulja, braniteljskog projekta „Dolina maslina“.

U moru negativnih informacija dobro je uvijek iznova podsjećati i naglašavati dobrotu drugih: naime, da jedan dio hrvatskih iseljenika neumorno ublažuje životne patnje u kojoj se nalaze obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i invalida Domovinskog rata, i njihovih obitelji. Tako je u Hrvatskom domu izrečeno u ovoj prigodi, da, ako postoje elementi u Domovini koji nas iseljene Hrvate drži građanima drugog reda, mi imamo pravo pomagati i u tom smo jednakopravni građani. Ponosimo se ovom organskom solidarnošću koja nadilazi paleoliberalizam opipljivim rezultatima u umreženju udruga, koje svaka na svoj način i na mjestu življenja, pomaže potrebnima. HKŽ München stoji u službi ovog “višeg jedinstva”.

Poslovična gostoljubivost i ugodan boravak u Hrvatskom domu došla je do izražaja uz pripremljeni domjenak uvijek vrijednih domaćica i pomagača volontera. Članovi su udruge, kao i uvijek dosada, uplaćivali svoje priloge, a voditelj udruge se zadržao u pojedinačnim razgovorima. Večer je uzveličao zbor mladih župske Frame, koji je otpjevao nekoliko pjesama.

Prisjećamo se da je udruga “Ruke dobrote” osnovana 1994. godine kao pokušaj da se od tadašnjih zavičajnih udruga u Münchenu stvori jedna krovna udruga za pomaganje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, za vrijeme Velikosrpske agresije na Domovinu Hrvatsku, onima koje je taj bezumni rat učinio invalidima, te obiteljima stradalnika. Početna djelatnost pomaganja se proširila i na pomaganje djeci izloženoj teškim bolestima i svima koji se udruzi obraćaju za pomoć, a koji za specijalne lijekove ili kompliciranije operacijske zahvate zatraže pomoć ovdje u Njemačkoj. Udrugu od početka postojanja vodi fra Ante-Vuk Buljan nazvavši je prije 25 godina “Ruke dobrote”, po uzoru na tada postojeću udrugu “Kap dobrote”. Fra Ante-Vuk je od 2013. godine voditelj hrvatske katoličke misije Köln. (kta/b.m.)



