Zenica, 29. listopad 2019.

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije organizirao je u razdoblju od 24. do 26. listopada 2019. stručno usavršavanje djelatnika i djelatnica. Jedan dio usavršavanja bio je namijenjen za djelatnike i djelatnice Caritasove Središnjice u Sarajevu, a drugi za odgojiteljice i druge djelatnike/ce PU DV „Sveta Obitelj“.

U subotu, 26. listopada u podružnici DV „Sveta Obitelj“ u Zenici, održan je središnji dio usavršavanja kroz predavanje na temu „Mali šef - uzroci i posljedice permisivnog odgoja“. Prije samog predavanja, nazočne je pozdravila ravnateljica PU DV „Sveta Obitelj“ mr. sc. s. Kata Ostojić te naglasila kako su gošće mr. spec. Maja Jakšić i s. Ljilja Stipić izuzetno doprinijele odgoju i obrazovanju za ljudske i obiteljske vrijednosti, na čemu su djelatnici i djelatnice DV „Sveta Obitelj“ jako zahvalni. Pozdravila je i sve nazočne sudionike/ce i zahvalila na svakodnevnom trudu, radu i odgoju naše djece koji je pun brige i ljubavi.

O temi „Mali šef - uzroci i posljedice permisivnog odgoja“ govorila je mr. spec. Maja Jakšić, psihoterapeutkinja i voditeljica Centra za edukaciju i savjetovanje ”Hippocampus”, koja već dulji niz godina surađuje s Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije.

Predavačica je objasnila i upozorila kako i popustljiv odgoj ostavlja posljedice kao i neki drugi oblici zanemarivanja djeteta. Nakon što je pročitala slikovnicu „Mali šef“ koja govori o toj problematici, govorila je o tome što je permisivno roditeljstvo, o osobinama djece takvih roditelja, o dugoročnim posljedicama i uzrocima permisivnog roditeljstva te o tome “što možemo učiniti ako smo permisivni roditelji”.

“Sve je više problema sa svim mogućim vrstama poremećaja u ponašanju kod djece. Uzrok tome vidimo u svemu samo ne u sebi. Trend popustljivog roditeljskog odgoja posljednjih desetljeća – kojemu je cilj stvoriti neprekidno zadovoljno dijete – jedan je od uzroka tih problema u ponašanju”, rečeno je u predavanju.

Na susretu su sudionici propitkivali štetu koju je popustljivo roditeljstvo nanijelo shvaćanju razvoja djeteta i samom roditeljstvu.

Između dva bloka predavanja, sudionici/e su imale priliku sudjelovati u kreativnoj radionici koju je osmislila i vodila s. Ljilja Stipić iz Družbe sestara franjevaka u Šibeniku i voditeljica DV „Brat Sunce“ u Podstrani.

Tema radionice bila je „Projekt kamen“ kojoj je cilj bio pokazati sudionicima/cama nove načine razvijanja dječje osobnosti kroz korištenje kamena. Poticajni materijali dovode do razvoja dječje sposobnosti, a svi nazočni su pravili kamene bunare, mozaike i različite druge predmete.

Nakon zanimljive radionice, uslijedilo je nastavak predavanja mr. spec. Maje Jakšić koja je nastojala osigurati da svi sudionici/e „bolje razumiju vezu između naših potreba i percepcija, uvjerenja, emocija i cjelokupnog ponašanja“. Osim ove ljudske dimenzije – učenja odvajanja i ne reagiranja na tuđi emocionalni kaos, postoji još jedna mogućnost kad smo suočeni s „teškim ljudima“. U svojoj najdubljoj boli Krist je usmjeren na ljubav i oprost. Pozvani smo ljubiti one koji mrze, oprostiti onima čije je ponašanje destruktivno i moliti za one koji progone. To je najučinkovitiji put vlastitog ozdravljenja.

Predavanje je završeno zajedničkim objedom i razgovorom o iskustvu, emocijama, ali i poteškoćama s kojima se djelatnici/e Caritasa Vrhbosanske svakodnevno nose, prenosi mrežna stranica caritas-sarajevo.ba. (kta)



