Vatikan, 26. listopad 2019.

Molimo Gospodina za svjetlo da dobro upoznamo što se događa u nama – rekao je papa Franjo 25. listopada 2019. na Misi u Domu svete Marte, osvrnuvši se na prvo čitanje današnje liturgije iz Poslanice Rimljanima. Usredotočivši se na nutarnju borbu apostola Pavla koji želi činiti dobro, no uviđa da nije sposoban ostvariti ga, te zbog toga u sebi osjeća pravu borbu, Papa je rekao da bi netko mogao upitati: je li sveti Pavao u paklu, ako čini zlo koje ne želi, je li poražen? Ne, on je svet, i sveci u sebi osjećaju tu borbu. To je zakon svakodnevne borbe koji vrijedi za sve.

Radi se o borbi između dobra i zla; ne o apstraktnom dobru i zlu, nego o dobru na koje nas potiče Duh Sveti i zlu na koje nas potiče zao duh – rekao je Sveti Otac i napomenuo – To je borba svih nas. Kad bi netko od nas rekao: No ja to ne osjećam, blažen sam, živim u miru i ne osjećam to, rekao bih mu da nije blažen nego umrtvljen i da ne razumije što se događa. U toj neprestanoj borbi, danas smo možda pobijedili, no sutra dolazi druga, a prekosutra opet nova borba i tako do kraja.

I mučenici su se morali boriti sve do kraja da bi sačuvali vjeru. Također i sveci poput Male Terezije od Djeteta Isusa čija je najteža borba bila na kraju, na smrtnoj postelji, jer je osjećala da je zao duh želi istrgnuti od Gospodina – rekao je papa Franjo i istaknuo – Postoje izvanredni trenuci borbe kao i oni svakodnevni. U evanđelju po Luki današnje liturgije, Isus kaže mnoštvu, a istovremeno i svima nama: „Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?“

Mi, kršćani, često smo prezaposleni mnogim stvarima, pa i onim dobrima; no što se događa u nama? Tko nas na to potiče? Kakve su naše duhovne sklonosti prema tome? Tko nas potiče da to činimo? – upitao je Papa i objasnio – Naš je život obično poput života na putu; idemo životnim putom i gledamo samo ono što nas zanima, drugo ne vidimo. Borba je uvijek između milosti i grijeha; između Gospodina koji nas želi spasiti i izvući iz napasti te lošega duha koji nas uvijek napastuje kako bi nas pobijedio.

Pitajmo se je li svatko od nas osoba na putu koja odlazi i dolazi, a da nije svjesna što se događa, te dolaze li naše odluke od Gospodina ili od naše sebičnosti, to jest od đavla. Važno je znati što se događa u nama i njegovati nutarnji život, te ne dopustiti da naša duša bude put kojim svi prolaze. Prije nego završi dan, odvojite dvije-tri minute i pitajte se što se danas važno dogodilo u vama? Možda je bilo mržnje, ogovaranja, možda ste učinili neko djelo milosrđa? Tko vam je pomogao bilo u zlu bilo u dobru? Moramo se pitati te stvari da bismo spoznali što se događa u nama. Ponekad, zahvaljujući svojoj brbljivoj duši znamo što se događa tamo gdje živimo i u kući naših susjeda, no ne znamo što se događa u nama – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)