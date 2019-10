Zagreb, 28. listopad 2019.

U Zagrebu se 28. i 29. listopada 2019. u sklopu tradicionalnoga međureligijskoga skupa „u duhu Asiza“, obilježava se 800. obljetnica susreta sv. Franje i sultana Malika Al-Kamila. Domaćin prvoga dana je Islamski centar, a drugi dan Franjevačka crkva i samostan na Kaptolu. Uz tradicionalni molitveni skup održat će se okrugli stol pod nazivom „Od susreta sv. Franje i Sultana (1219.) do 'Deklaracije o ljudskom bratstvu'“ (papa Franjo i veliki imam Ahmad Al-Tayyib, 2019.), a sudjeluju muftija Aziz ef. Hasanović; doc. dr. sc. Daniel Patafta, ofm; doc. dr. sc. Tomislav Kovač. Posebnost odnosa islama i kršćanstva na našim prostorima istaknuta je u dramskom prikazu 'Kušnje fra Anđela Zvizdovića' koji izvode franjevački bogoslovi iz Sarajeva. Organizator je za ovu prigodu upriličio i Izložbu svjetskih umjetničkih prikaza susreta sv. Franje i Sultana, sa 49 različitih umjetnina.

Susret koji se zbio prije 800 godina bio je nadahnuće brojnim povijesnim događajima sve do naših dana. Papu Ivana Pavla II. nadahnuo je da sazove povijesni međureligijski skup baš u gradu sv. Franje, u Asizu,1986. Od tada se svake godine širom svijeta organiziraju međureligijski skupovi molitve za mir „u duhu Asiza“. Papa Franjo je pak ove godine posjetio Arapski poluotok, Ujedinjene Arapske Emirate. To je prvi put da je jedan poglavar Katoličke crkve stupio na to „islamsko“ tlo i tom prigodom, zajedno sa svojim domaćinom velikim imamom Al-Azharom potpisao Dokument o ljudskom bratstvu za mir u svijetu i zajednički život (Abu Dhabi, 4. veljače 2019.).

U molitvenom skupu sudjeluju: Baptistička crkva, Evanđeoska pentekostna crkva, Evangelička crkva, Islamska vjerska zajednica, Katolička Crkva, Makedonska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Židovska općina, Židovska vjerska zajednica Bet Israel.

Organizatori programa su Franjevački institut za kulturu mira, Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije, Islamska zajednica u Hrvatskoj te Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Kaptol Zagreb.

Kontakt osobe su fra Bože Vuleta: fbvuleta@gmail.com, 098 91 97 132 i Zoran Milić: zmilic9@gmail.com, 098 261 652. (kta)



foto