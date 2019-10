Rim, 24. listopad 2019.

Italija je zemlja koja gubi svoje najveće naslijeđe, a to su djeca – dramatičan je apel organizacije 'Save the Children' koja u posljednjih 10 godina daje pregled stanja djece i adolescenata u svojem izvještaju o rizičnom djetinjstvu, koji je 21. listopada 2019. predstavljen u 10 talijanskih gradova, povodom nove kampanje „Osvijetlimo budućnost“ za borbu protiv siromaštva u obrazovanju.

Problematična talijanska situacija koju je uočila ta međunarodna organizacija pokazuje da 1,2 milijuna djece živi u potpunom siromaštvu, praktički 1 maloljetnik od 10, no još je dramatičniji podatak da se taj broj utrostručio u posljednjih 10 godina. Potom, 1 maloljetnik od njih 7 napušta školu, mnogi uče u nesigurnim uvjetima, a 1 se maloljetnik od njih 5 ne bavi sportom ili izvanškolskim aktivnostima. Sve su to uvjeti koji utječu na mogućnost da djeca rastu, shvaćajući da postoje prilike za bolju budućnost.

Potpuno siromaštvo djeteta znači nemati odgovarajući smještaj i nemati redovito jedan proteinski obrok na dan – rekla je Daniela Fatarella, zamjenica glavnog ravnatelja organizacije 'Save the Children Italy' i istaknula – U 2018. godini bilo je 450.000 djece koja su primila pakete hrane, a to je zaista velik broj. Osim toga, postoji velika nejednakost na geografskoj razini. Razlika je između djece na sjeveru, u središnjem dijelu i na jugu Italije.

Iza svega toga stoji pojava siromaštva koja se posebno pogoršala u razdoblju od 2008. do 2011. godine – rekla je Fatarella i napomenula – Radi se o djeci koja potječu iz obitelji koje imaju najniži prihod, te iz sredina „niske gustoće obrazovanja“. Italija – tvrdi 'Save the Children' – nema plan potpore djeci i adolescentima koji bi trebao započeti od ranog djetinjstva s pristupom jaslicama, što je jedan od glavnih elemenata koji jamči razvoj djeteta. Italija je sve više zabranjena zemlja za djecu, no unatoč tome – napominje 'Save the Children' – raste vodeća uloga mladih koji konkretno rade na ostvarivanju svojih prava. (kta/rv)