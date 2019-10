Sarajevo, 23. listopad 2019.

Na spomendan sv. Ivana Pavla, 22. listopada 2019. Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu proslavio je svoga nebeskog zaštitnika i svoj Dan odnosno 12. rođendan. Svečano Euharistijsko slavlje u večernjim satima u dvorani Centra “Renovabis” predvodio je župnik župe Radunice vlč. Ilija Orkić uz koncelebraciju 26 svećenika među kojima i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić i generalni tajnik Biskupske konferencija BiH mons. Ivo Tomašević. Na Svetoj misi sudjelovalo je oko 600 mladih i drugi uzvanici među kojima i dobročinitelji, podupiratelji i suradnici Centra. Program za oko 350 mladih, koji su došli izvan Sarajeva, započeo je zajedničkom molitvom u katedrali Presvetog Srca Isusova u Sarajevu u ranim popodnevnim satima gdje im je rektor mons. Anto Meštrović predstavio Katedralu nakon čega su imali prigodu upoznati centar glavnog grada BiH.

Riječi dobrodošlice svima uputio je ravnatelj Centra vlč. Šimo Maršić. „Papa Ivan Pavao II je imao dovoljno povjerenja, poštovanja i ljubavi za mlade da su oni u njemu uspjeli prepoznati iskrenog i istinitog sugovornika. Ne nekoga tko ih kritizira i tko nema povjerenja u njih, nego nekoga tko u njih polaže svoje nade, vjeruje u njih i u njima vidi budućnost svijeta i Crkve i to im daje jasno do znanja. Na samom početku svog pontifikata izrekao je mladima poruku koja će obilježiti cijeli njegov rad: Vi ste budućnost svijeta, nada Crkve! Vi ste moja nada! Dragi prijatelji, i mi u ovom Centru, djelatnici i volonteri, želimo slijediti Isusa po uzoru na našeg zaštitnika Svetoga Ivana Pavla II. u našoj službi. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste s nama ovdje večeras. Slavimo Boga ovom sv. Misom i zahvalimo mu za proteklu godinu. Molimo i zagovor sv. Ivana Pavla II da nastavimo biti podrška i potpora mladima na njihovom putu upoznavanja Isusa Krista, kako bi postajali hrabri svjedoci radosti koju On donosi i zauzeto doprinosili boljitku naše domovine“, kazao je ravnatelj Maršić posebno pozdravljajući njemačkog svećenika iz biskupije Paderborn vlč. Meinolfa Wackera.

Uvodeći u Misno slavlje župnik Orkić podsjetio je mlade koliko navigacija, zahvaljujući satelitskom navođenju, olakšava traženje željene lokacije u pojedinom gradu te usporedio Centar za mlade sa satelitom koji će im pomoći u pronalaženju istinskog puta koji vodi Kristu Gospodinu. Potaknuo je da se uvijek dadnu navoditi poticajima Duha Svetoga.

Prigodnu propovijed izrekao je, uz prevođenje s njemačkog na hrvatski jezik, svećenik Meinolf izražavajući radost da može sudjelovati na ovoj proslavi. Pozvavši sve nazočne da provjere koliko mogu izdržati bez da udahnu zrak, kazao je da čovjek ima potrebu uzimati, ali i da ne smije zaboraviti potrebu davati drugima. Istaknuo je da je Bog darovatelj svega te da čovjeku daruje brojne osobe, sunce, dan, noć i puno toga uspoređujući Božju dobrotu s izvorom koji stalno daruje novu vodu. Rekao je i da se Bog unutar Presvetog Trojstva trajno daruje te da u Bogu vlada trajno živi odnos između Oca, Sina i Duha Svetoga koji je uvijek dinamičan. Pojasnio je da je čovjek stvoren na sliku Božju i da su ljudi pozvani trajno živjeti u odnosu darivanja. Pošto je pozvao svakoga da osobi do sebe kratko ispriča nešto lijepo što je toga dana doživio, istaknuo je da ljudi jedni s drugima riječima daruju dio onoga što su doživjeli i što žive.

„Najvrednije što nam je Bog darovao jest Isus Krist“, kazao j svećenik Meinolf podsjećajući na prve rečenice iz Evanđelja po Ivanu: „U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše uz Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku uz Boga. Sve po njoj postade, i bez nje ne postade ništa“. Kazao je da je ta Božja Riječ postala djelotvorna podsjećajući na pojedina Isusova čudesa kada je božanskom riječju otvarao oči slijepima, uši gluhima, a mrtvima dao da ponovno žive.

Zamolio je sve nazočne da pročitaju redak iz Evanđelja po Luki koji su dobili napisan na maloj kartici na ulazu u Centar, a koji glasi: „Dajte i dat će vam se“ (6,38). Potaknuo ih je da uzmu k srcu ove Isusove riječi te budu uvijek koji će dobrima darivati druge i živjeti u skladu s Božjom riječju kako bi dali svoj doprinos u širenju kraljevstva Božjeg. Ispričao je zgodu s jednog svog putovanja kada je 2004. godine vozio kombijem grupu mladih od Međugorja prema Sarajevu. Kazao je da im je noću počelo slabiti svjetlo na autu da je toliko oslabilo da više nije vidio voziti. Zajedno su molili Gospodina da im u toj noći daruje svjetlo i dobre ljude koji će im pomoći. Uspjeli su doći do benzinske crpke koja je bila u blizini i gdje su im u motoru pronašli tri vijka. Majstor im je pojasnio da su takvi vijci potpuno onesposobili jedno auto prije njih te da su imali veliku sreću što su se zaustavili na vrijeme i tako spriječili veliki kvar na autu. Nastavili s putu zahvaljujući Bogu što im je darovao osobe koje su im pomogle moleći da i sami uvijek mogu biti dar drugim ljudima.

Nakon što su ispovijedili vjeru, mladi volonteri Centra molili su Molitvu vjernika i kao dar na oltar, uz hostije, vodu i vino, donijeli: Bibliju, knjižica „Mali koraci“ i prigodnu narukvicu Centra koju su na ulazu darovali svim gostima.

Liturgijsko pjevanje animirao je Kamerni muški zbor Dominiks iz Katoličkog školskog centra „Don Bosco“ iz Žepča pod ravnanjem pod ravnanjem prof. Siniše Markanovića.

Nakon Misnog slavlja uslijedio je prigodni glazbeni program tijekom kojeg su nastupili: zbor mladih Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ iz Travnika pod ravnanjem Ivane Janko Stupar, muška klapa „Corona“ koji čine članovi Udruge katoličkih studenata „Emaus“ Sarajevo, sastav salezijanske mladeži iz Žepča „Marijin štit“ i zbor „Dominiks“. Prikazana je i animacija, u izvedbi djelatnika Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije Miroslava Gracića. Spomenuto je da je Centar tijekom prošle godini okupio 11 975 mladih iz cijele BiH, Hrvatske, Italije, Njemačke, Češke, Austrije, Albanije i drugih zemalja te da je surađivao s 50 domaćih i međunarodnih organizacija kao i da je u prostorijama Centra boravilo oko 4 000 mladih. Spomenuto je i da je okupio više od 4 500 mladih iz 35 sportskih klubova te da su mladi bili aktivni i u Regionalnim uredima u Travniku i u Posavini. Djelatnik Centra Josip Milanović spomenuo je da je projekt „Koračajmo zajedno“, kojeg Centar od 2017. realizira s Pravoslavnim centrom za mlade Mitropolije Dabrobosanske Sveti Petar Sarajevski i s Fakultetom Islamskih nauka u Sarajevu, proglašen jednim od najboljih projekata. Pojasnio je da je ovo priznanje dodijelila organizacija posvećena izazovima i projektima mladih koji mijenjanju svijet „One Young World“ na prijedlog Regionalnog ureda Centra za mlade u Travniku gdje se projekt uspješno realizirao u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ i u Mješovitoj srednjoj školi u Travniku.

Druženje je nastavljeno uz domjenak, a mladi su imali prigodu zabaviti se uz nastupe Adnana Pacolija i Tarika Mulaomerovića iz X factora. (kta)

