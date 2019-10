Rim, 23. listopad 2019.

U noći na ponedjeljak, 21. listopada najmanje dvojica muškaraca ukrali su iz crkve Santa Maria in Traspontina u blizini Vatikana i bacili u Tiber dvije drvene amazonske figurice koje prikazuju mladu trudnicu.

U svom komentaru glavni urednik Radio Vatikana Andrea Tornielli između ostaloga ističe kako posebno vrijeđaju reakcije na tu nasilnu i netolerantnu gestu: „Pravda je izvršena“ naslovila je vijest jedna talijanska mrežna stranica, nakon što su sramotne slike objavljene u društvenim medijima. Uime tradicije i nauke, s prezirom je odbačen prikaz majčinstva i svetosti života. Tradicionalni simbol za domorodačke narode koji predstavlja vezu s našom „majkom zemljom”, koju je na ovaj način definirao sveti Franjo Asiški u svojoj Pjesmi Stvorova.

Novim ikonoklastima, koji su od mržnje preko društvenih medija prešli na akciju, moglo bi biti korisno pročitati ono što je kazao jedan od novih svetaca kardinal John Henry Newman, ističe Tornielli. U svom Eseju o razvoju kršćanske doktrine (Essay on the Development of Christian Doctrine), objavljenom 1878., o prihvaćanju poganskih elemenata u Crkvi, Newman je napisao: „Korištenje hramova, i onih posvećenih određenim svecima, ponekad ukrašenih drvenim okvirima, tamjan, svjetiljke i svijeće; zavjeti u slučaju ozdravljenja od bolesti; sveta voda, azil; svečanosti i liturgijska vremena, upotreba kalendara, procesija, blagoslova polja, svećenička odjeća, tonzura, prsten koji se koristi u braku, okretanje prema istoku, a kasnije i slike, možda čak i crkveno pjevanje i Kyrie Eleison: sve to poganskog je podrijetla i posvećeno je usvajanjem u Crkvi”. (kta/ika)