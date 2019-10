Vatikan, 23. listopad 2019.

'Zahvaljujemo Gospodinu za svako dobro počinjeno u svijetu i u srcima ljudi, kroz riječī, djelā i svetost Ivana Pavla Drugoga. Uvijek se sjećamo njegova apela: Otvorite vrata Kristu!'. U dan kada se Crkva spominje pape Karola Wojtyłe, papa Franjo je sa svojega Twitter računa poslao poruku vraćajući se mislima u prošlost. Dana 22. listopada 1978. godine bio je, naime, prvi dan papinstva Ivana Pavla Drugoga.

Taj je povijesni dan uslijedio nakon 16. listopada, dana njegova izbora na Petrovu stolicu, koji su obilježili prvi pozdrav i prvi blagoslov. Uzoriti su kardinali – rekao je tada Ivan Pavao II. – pozvali novoga biskupa Rima. Pozvali su ga iz jedne daleke zemlje… daleke, ali uvijek tako bliske zajedništvu u vjeri i kršćanskoj tradiciji. Bojao sam se primajući to imenovanje, no učinio sam to u duhu poslušnosti prema našem Gospodinu Isusu Kristu i u potpunom povjerenju prema njegovoj Majci, Presvetoj Djevici.

Nekoliko dana poslije, u propovijedi na početku papinstva, Ivan Pavao II. je izgovorio sljedeće riječi: „Ne bojte se primiti Krista i prihvatiti njegovu vlast! Pomozite Papi i svima koji žele služiti Kristu te, Kristovom vlašću, služiti čovjeku i cijelomu čovječanstvu! Ne bojte se! Otvorite, štoviše, širom otvorite vrata Kristu! Njegovoj spasenjskoj vlasti otvorite granice država, gospodarskih kao i političkih sustava, širokih područja kulture, civilizacije, razvoja. Ne bojte se! Krist zna 'što je u čovjeku'. Samo on to zna!“.

Toga je dana Ivan Pavao II. uzdigao žarku, poniznu molitvu punu pouzdanja. O Kriste! Daj da mogu postati i biti služitelj tvojoj jedinoj vlasti! Služitelj tvojoj blagoj vlasti! Služitelj tvojoj vlasti koja ne poznaje zalaska! Daj da mogu biti sluga! Štoviše sluga tvojih slugu – molio je Ivan Pavao Drugi.

Komentirajući riječi koje je sveti Ivan Pavao II. izgovorio 1978. godine, papa Franjo je 17. listopada prošle godine, na općoj audijenciji, izrazio želju obraćajući se poljskim vjernicima. Uvijek su aktualne riječi koje je izgovorio u dan inauguracije svojega papinstva – rekao je papa Franjo te ponovio – Ne bojte se! Otvorite, štoviše širom otvorite vrata Kristu! Neka one i dalje nadahnjuju vaš osobni, obiteljski i društveni život; neka budu ohrabrenje za vjerno nasljedovanje Krista, za raspoznavanje Njegove prisutnosti u svijetu i u drugom čovjeku, posebno u onom siromašnom kojemu je potrebna pomoć. Čovjek je, naime, kako je poučavao papa poljskoga roda, put Crkve. Od srca vas blagoslivljam – rekao je papa Franjo.

U prigodi jednoga skupa, održanoga 13. listopada 2018. godine, papa Franjo je u poruci istaknuo da je sveti Ivan Pavao II. ostavio neizbrisivi znak u Crkvi i u društvu. Neka ponovno otkrivanje svjedočanstva vjernosti Bogu i ljubavi prema čovjeku toga mog časnoga prethodnika ohrabri sve, a posebno mlade, da širom otvore vrata Kristu za velikodušno zauzimanje u korist mira, bratstva i solidarnosti – napisao je papa Franjo.

Ivan Pavao II. je preminuo u Apostolskoj palači u Vatikanu, u subotu, 2. travnja 2005. godine, uoči Bijele nedjelje, odnosno Nedjelje božanskoga milosrđa koju je on ustanovio. Njegov je pontifikat treći po dužini u povijesti, nakon svetoga Petra i Pija Devetoga. Svečani su pogrebni obredi održani na Trgu svetoga Petra, 8. travnja. Blaženim ga je, 2011. godine, proglasio njegov neposredni nasljednik Benedikt XVI., a kanonizirao ga je papa Franjo, 27. travnja 2014. godine (kta/rv)