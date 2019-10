Mostar, 22. listopad 2019.

Godišnji susret predsjednika, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj započeo je 21. listopada 2019. Misom u mostarskoj katedrali. Zajednički sastanak održan je 22. listopada u Duhovno-obrazovnom centru „Emaus“ u Potocima kod Mostara. Tom prigodom novinarima su se obratili predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić i predsjednik Hrvatskoga Caritasa apostolski administrator Varaždinske biskupije biskup Josip Mrzljak.

Kardinal Puljić podsjetio je da je u središtu susreta Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH kojim, od 2007. godine, Caritas iz Hrvatske daje ohrabrenje i potporu, izraz blizine i materijalnu pomoć Crkvi i ljudima u BiH.

„Sastajemo se godišnje kako bismo razmotrili što smo dosad učinili, koji su problemi i što još možemo uraditi. Mi u Bosni i Hercegovini izuzetno smo zahvalni predsjedniku Hrvatskog Caritasa biskupu Mrzljaku i svim Caritasima u Hrvatskoj koji nas podržavaju u našim nastojanjima i opstanka i povratka jer ima još ljudi koji se žele vratiti. Ta je potpora ohrabrenje našem djelovanju u Bosni i Hercegovini“, izjavio je kardinal Puljić.

Svrha karitativnog djelovanja nije samo materijalno pomaganje, nego i pokazivanje zajedništva, rekao je biskup Mrzljak. Dodao je da Tjedan solidarnosti želi povezati sve Hrvate u i izvan domovine.

„Dragocjeni su ovakvi susreti na kojima možemo jedni drugima izreći svoje tegobe i teškoće, ali i stvoriti planove koje trebamo učiniti u datim momentima“, rekao je biskup Mrzljak, posebno istaknuvši pitanje migranata u BiH i Hrvatskoj, podsjetivši na riječi pape Franje da treba prihvaćati sve ljude koji su u potrebi, posebno one koji bježe iz svojih domovina.

Tjedan solidarnosti nije jedina aktivnost Caritasa, već se širina karitativne ljubavi pokazala u ratu i poraću, ne samo prema pripadnicima katoličkoga naroda nego prema svima koji su bili u potrebi, rekao je ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević.

Istaknuo je da snažna karitativna veza BiH i Hrvatske nije samo Tjedan solidarnosti nego i brojne pojedinačne akcije među biskupijama, župama i pojedincima. „Kad je u pitanju Tjedan solidarnosti, biskupi i ravnatelji Caritasa dogovorili su se konkretno da prikupljena sredstva tijekom te akcije idu za Crkvu i ljude u BiH u projekte bilo nacionalnog bilo svakog pojedinog Caritasa. Tako ovdje imamo brojne projekte za koje država ne plaća ni marku. To su domovi za starije osobe, domovi za djecu s poteškoćama u razvoju, dječji vrtići“, pojasnio je mons. Knežević na što se troše sredstva prikupljena u akciji Tjedan solidarnosti.

Ravnatelj Hrvatskoga Caritasa mons. Fabijan Svalina istaknuo je kako je misija u Tjedan solidarnosti uključiti i druga područja poput kulturnoga, te uputio zahvalu svim dobročiniteljima.

„Zahvaljujem našim trajnim podupirateljima, vjernicima diljem župa u Hrvatskoj. Naše misli umjerene su i prema svim našim iseljenicima diljem svijeta, posebice Europe. Htjeli bismo da i oni osjete poziv i da se kroz strukture misijskih ureda, prema njihovim mogućnostima i mjesnim propisima uključe u aktivnosti Hrvatskog Caritasa kako bi dali veći zamah, i molitveni i materijalni“, rekao je mons. Svalina.

Na novinarski upit o ulozi Caritasa po pitanju migrantske krize, posebno na bihaćnom području, kardinal Puljić je istaknuo:

„Problem je govoriti o migrantima u BiH jer nemamo oformljenu vlast koja će voditi sve strukture pa i tu strukturu. Zato vlada kaos. Zato mali čovjek pati. Zato imamo zapaljenih kuća, silovanja i provaljivanja. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić hvali se kako on vodi službu sigurnosti, ali on jako kumuje neredu svojim stavovima i svojom strukturom. Smatram da je vrlo delikatan taj proces sigurnosti. Delikatno je i da migranti koji su zaista potrebni pomoći bivaju manipulirani. To Bosna i Hercegovina ne može sama riješiti, ali ni Europa. Potrebno je ozbiljnije pristupiti tome problemu. Ne prozivati male ljude, nego na višoj razini rješavati pitanje migrantske krize“, rekao je kardinal Puljić.

Tijekom susreta na terenu će se vidjeti što je konkretno učinjeno sredstvima prikupljenim u Tjednu solidarnosti. (kta/ika)



