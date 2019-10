Sarajevo, 21. listopad 2019.

Dok se u Vatikanu (od 6. do 27.) održava Posebna skupština Biskupske sinode pod nazivom Amazonija: novi putevi za Crkvu i cjelovitu ekologiju, sveopća je Crkva u Izvanrednom misijskom mjesecu listopadu 2019. pozvana promišljati na temu Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu. Na razini Crkve u BiH to je svojevrsna kruna Misijske godine koja je, prema odredbi bh. biskupa, započela od istog mjeseca 2018. Riječ je, dakle, o stvarnosti koja poziva dozvati si u pamet što je to temeljno kršćansko poslanje i kako ga, s iskustvom minulih stoljeća, živjeti u aktualnom trenutku. Koliko je to važno, može se naslutiti promatrajući događanja, usmjerenja i pojedine naglaske i u samoj Katoličkoj Crkvi koja ima napast baviti se svime i svačim samo ne onim što joj je njezin Utemeljitelj dao u zadatak: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju“ (Mk 16,20). S tim što ovo „po svem svijetu“ obuhvaća i nama udaljene krajeve, ali i našu svakodnevicu obilježenu nemalenim izazovima sekularizma i religijskoga pluralizma.

U kulturi političke korektnosti nužno je iznova podsjetiti zbog čega Crkva uopće inzistira na propovijedanju Radosne vijesti kada zna da postoje i oni ljudi koji drugačije vjeruju i ne dijele s njom isti svjetonazor. Naime, kako se tumači u koncilskom Dekretu o misijskoj djelatnosti Crkve Ad Gentes (1965.), to proistječe iz vjere u Krista sveopćeg spasitelja ljudi (br. 5). Prevedeno rječnikom običnoga govora: oni koji vjeruju da sadašnji pojavni svijet nije sve što čovjek ima na raspolaganju, nego mu se poslije smrti otvara prostor blažene vječnosti – a pristup k tomu omogućio je Isus Krist koji i daje milost da se svaki čovjek, unatoč svojoj grješnosti, može spasiti od vječne propasti – takvi onda žele dati svoj doprinos kako bi toga Spasitelja upoznali i oni koji ga iz bilo kojeg razloga ne poznaju. Dakle, misijsko poslanje nije stvar nečijeg dekreta, nego same kršćanske vjere.

Pri tome valja uočiti kako se ne radi ni o kakvom prozelitizmu ili katoličkoj „talibanizaciji“ društva jer sve počiva na dostupnosti ponude, a ne prinudi. Crkva je vremenom sazrjela u spoznaji da mnogi ljudi neće doći do prihvaćanja evanđeoskog otkrivenja ili ući u Crkvu. „Socijalni i kulturalni uvjeti u kojima žive ne dopuštaju to, a često su i odgajani u drugim vjerskim tradicijama“, napisao je sveti papa Ivan Pavao II. u enciklici Redemptoris missio (br. 10) od 7. prosinca 1990. Ali istodobno i pojasnio: „Takvim je ljudima spasenje u Kristu dostupno zahvaljujući milosti koja ih, iako imaju tajnovit odnos prema Crkvi, ne čini formalno dijelovima Crkve, već ih prosvjetljuje na način koji je prilagođen njihovoj duhovnoj i materijalnoj situaciji.“

Razvidno je stoga kako nije nužno ići ulicom i skandirati retke iz evanđelja pozivajući „nevjernike“ da se obrate. No, valja dati svjedočanstvo vjere imajući na umu kako je svaki kršćanin „misionar“ u svome životnom okružju, ali i „misionar ad gentes“(u dalekim krajevima) – onda kada molitveno i(li) materijalno pomaže onima koji su u službi naviještanja Radosne vijesti u podnebljima koja još nisu ni čula za Isusa. Biskup BK-a BiH će, na tragu toga, u svome pismu o Misijskoj godini i Izvanrednom misijskom mjesecu kazati: „Naša je obveza u tom smislu još veća jer su sve naše biskupije kroz malo manje od četiri stoljeća, od 1622. do 2006., bile pod izravnom jurisdikcijom Kongregacije za evangelizaciju naroda, i vrlo su joj zahvalne za svesrdnu i svakovrsnu potporu i pomoć.“



