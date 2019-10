Sarajevo, 21. listopad 2019.

Papa Franjo je mjesec listopad proglasio Izvanrednim misijskim mjesecom. U tom povodu, a u prigodi Svjetskog dana misija, odnosno Misijske nedjelje koja se obilježava 20. listopada, razgovarali smo s krčkim biskupom mons. Ivicom Petanjakom, predsjednikom Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za misije.

Fra Ivica Petanjak, sin Stjepana i Kate, rođ. Babić, rođen je 29. kolovoza 1963. u Đakovu, u zgradi Katoličkog bogoslovnog fakulteta koja je nakon nacionalizacije jedno vrijeme služila i kao rodilište. S roditeljima, trima sestrama i dvojicom braće živio je i osnovnu školu završio u Drenju, a potom se upisao u Elektrometalski školski centar u Osijeku gdje je maturirao 1982. Tragom duhovnoga zova otišao je u Kapucinski novicijat Sv. Josipa u Karlobag da bi – prema ondašnjim propisima – odslužio vojni rok 1983. u Somboru i Beogradu, a po povratku je nastavio novicijat i položio prve zavjete 4. studenoga 1984. Iste godine započeo je studij teologije u Zagrebu, a 24. lipnja 1990. polaganjem ruku Franje kard. Kuharića zaređen je za svećenika Hrvatske kapucinske provincije Sv. Leopolda Bogdana Mandića. Od jeseni 1995. do ožujka 2002. bio je na poslijediplomskom studiju u Rimu na Gregoriani gdje je završio magisterij i doktorat. U krčkoj katedrali 22. ožujka 2015. dr. mons. Ivica Petanjak zaređen je za krčkoga biskupa.

Poštovani oče biskupe, papa Franjo je u povodu obilježavanja 100. godišnjice apostolskog pisma Maximum illud, pape Benedikta XV., mjesec listopad 2019. proglasio Izvanrednim misijskim mjesecom na razini sveopće Crkve. Što je zapravo nakana ovoga?

Izvanredni misijski mjesec bih promatrao kroz ustaljenu praksu Katoličke Crkve koja je ukorijenjena u Božju objavu i povijest spasenja, i na taj način svoju sadašnjost i budućnost promatra i u svjetlu prošlih događaja.

Očito je sadašnji papa Franjo na tragu rečenoga htio obilježiti stogodišnjicu apostolskog pisma Maximum illud, pape Benedikta XV., tako što je ponovno upozorio da se misijsko poslanje nalazi u samim temeljima Crkve.

Rekao bih da ovaj Izvanredni misijski mjesec samo potvrđuje ono što ovaj Papa od početka svog pontifikata neprestano naglašava, a to je izlazak iz svoga dvorišta i odlazak na periferiju.

Kad čitate Papinu poruku za ovaj Izvanredni misijski mjesec, onda vam odmah upada u oči kako poziva na sveopći Izlazak. Svi moraju izići bez razlike. Nitko ne može ostati na stečenim pozicijama. To ne znači da ćemo svi ostaviti službe koje imamo i krenuti u misije, ali tu gdje jesmo i u službi u kojoj jesmo moramo napraviti određeni napor i pokrenuti se jer ako ne krenemo, nikamo nećemo ni stići.

Mora izići Crkva Božja sve do nakraj svijeta. Treba „izići iz vlastita doma, obitelji, zemlje, jezika i mjesne Crkve“. Treba „izići iz okvira isključive pripadnosti vlastitoj zemlji i vlastitom narodu […] nadvladavajući svake neprilične etničke i crkvene introvertiranosti.“ Treba izići svaki krštenik i svaka krštenica iz samoga sebe, jer „onaj koji ljubi nikad ne miruje“, jer je „privučen od drugoga i privlači druge“.

Očito je kako papa Franjo smatra da se ili previše bavimo samima sobom i trošimo energiju u očuvanju zatečenog stanja ili smatramo da je dovoljno ono što smo postigli i što imamo, a zbog naše tromosti toliki nikada još nisu čuli za Isusa Krista i njegovu Radosnu vijest spasenja. Ukratko: Papa nas želi probuditi, podignuti na noge i poslati u svijet upravo onako kako je to Isus učinio sa svojim učenicima.

Kako je, prema Vašem mišljenju, vjerujući puk doživio ovu inicijativu? Možemo li govoriti o nekim konkretnim akcijama koje dugoročno mogu donijeti plodove?

Vjernici kao i sav ostali svijet svaki dan primaju mnoštvo informacija, a koja od tih informacija nije samo puka vijest, nego je i program života, u najvećoj mjeri ovisi o službenicima Crkve. Kad bi se ovi Papini apeli i inicijative koje poduzima primili s onom otvorenošću i novošću duha kakav je zahvatio Crkvu u vrijeme i nakon II. vatikanskog sabora, onda bi i vjernici osjetili da pušu neki novi vjetrovi.

Da se ne mijenja samo ova ekološka klima svijeta, nego kako smo mi pozvani na izgradnju novoga svijeta. Ako ovaj Izvanredni misijski mjesec nešto pokrene, na duge staze će sigurno donijeti ploda.

U kontekstu prethodnoga, Crkva je po svojoj naravi misijska. Koliko su današnji vjernici svjesni ove odrednice?

Ako se o nečemu puno govori, to onda znači da je to ili jako važno, ili je nestalo iz sjećanja ljudi, ili je krivo shvaćeno, i tako redom. Ako se danas toliko naglašava misijska narav Crkve, onda je očito da smo na tom području kao Crkva zakazali. Zaboravili smo svoje temeljno poslanje i došlo je vrijeme da se dogodi sveopća obnova Crkve, kako se nekoć govorilo in capite et in membris – u glavi i udovima, tj. potpuno i temeljito.