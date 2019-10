Sarajevo, 21. listopad 2019.

Tijekom mjeseca listopada 2019. iz tiska je izišao dvanaesti broj glasila Vicepostulature sluge Božjega fra Lovre Milanovića.

U uvodniku pod naslovom "U čemu je veličina jednog naroda?", urednik glasila i vicepostalutor fra Marijan Karaula piše sljedeće: Poštovani čitatelji! U svakodnevnim našim razgovorima o pitanju u čemu se ogleda veličina jednoga naroda ponajprije će nam, zacijelo, pasti na pamet ideja da to ovisi o velikim ljudima koji vode taj narod i pojedincima iz toga naroda koji su postigli neke izvanredne rezultate u određenim područjima života. Potom ćemo, možda, spomenuti broj pripadnika naroda i njegovo bogatstvo, prostranost države i njezinu unutarnju snagu… No, ni to nije sve! Nedavno sam, naime, u jednom tekstu naišao na misao da se veličina jednoga naroda ogleda i u njegovu odnosu prema njegovim precima. Ako sve ovo rečeno vrijedi za jedan narod, onda bismo, čini se, s punim pravom mogli reći kako to vrijedi i za neke druge ljudske zajednice: biskupiju, redovničku zajednicu, različite institucije, obitelj itd. Ove 2019. godine, koja polako klizi prema svome kraju, obilježavale su se u franjevačkom svijetu obljetnice dvaju važnih susreta: susret Franje Asiškoga i egipatskog sultana el-Malika al-Kamila te fra Anđela Zvizdovića i sultana Mehmeda II.. Svaki od tih susreta šalje nam svoju inspirativnu poruku. Zato smo u ovome broju Glasnika progovorili i o tim temama, posvećujući ipak najveći dio istraživanjima povijesnih okolnosti u kojima je živio i žrtvovao se Sluga Božji fra Lovro Milanović, načinu na koji ga vjerni puk štuje i svjedoči o njegovoj pomoći, te o načinu kako se u Crkvi provodi proglašenje blaženih i svetih. Tu je još niz aktualnih informacija i vijesti bliskih temi svetosti i mučeništva i tekstovi koji bi mogli nadahnjivati našu vjeru. Nadamo se da će vam sve pročitano biti od koristi, na veću slavu Božju i potporu štovanju fra Lovrina mučeništva. (kta)