Vatikan, 21. listopad 2019.

Braća se ne smiju birati, nego se trebaju zagrliti – rekao je papa Franjo, 20. listopada 2019. na Misi u Bazilici svetoga Petra, na 93. svjetski misijski dan, usredotočivši se na tri riječi: gora, uspinjati se, svi. Gora je mjesto na kojem se Bog želi susresti s cijelim čovječanstvom – rekao je Papa i objasnio – To je mjesto Božjega susreta s nama, kao što to pokazuje Biblija od Sinaja do Karmela, sve do Isusa koji je blaženstva objavio na gori i preobrazio se na gori Taboru; život je svoj dao na Kalvariji i na nebo uzišao s Maslinske gore. Gora je mjesto velikih susreta Boga i čovjeka, te mjesto gdje je Isus u molitvi proveo sate, kako bi ujedinio zemlju s nebom, to jest nas, svoju braću, s Ocem.

Gora nam pokazuje da smo pozvani približiti se Bogu i drugima – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Pozvani smo u tišini i molitvi približiti se Svevišnjem Bogu, izbjegavajući ogovaranja i tračeve koji onečišćuju. No, i drugima, koji se s gore vide u drugoj perspektivi, to jest u Božjoj, koja poziva sve narode. Drugi se odozgo vide kao cjelina, te odozgo otkrivamo da samo cjelina daje sklad ljepote. Gora nas podsjeća da se braća i sestre ne smiju birati, nego zagrliti pogledom i osobito životom.

Gora Boga i braću povezuje u zagrljaj molitve – rekao je papa Franjo i nastavio – Gora nas vodi prema gore, daleko od mnogih materijalnih stvari koje prolaze; poziva nas da otkrijemo bitno, ono što ostaje: Boga i braću. Poslanje počinje na gori. Tamo se otkriva ono što je važno. U središtu ovog misijskog mjeseca pitajmo se: što je za nas važno u životu? Koji su to vrhunci prema kojima stremimo?

Nismo rođeni da bismo stajali na zemlji i zadovoljili se „ravnicom“, rođeni smo kako bismo dosegli visine, to jest susreli Boga i braću – rekao je Papa i napomenuo – No za to je potrebno uspinjati se. Potrebno je ostaviti horizontalni način života, boriti se protiv sebičnosti i upravo izići iz svojeg JA. Zbog toga uspon zahtijeva trud, no to je jedini način kako bismo sve bolje vidjeli, kao kada idemo u planine, gdje samo s vrha možemo imati najljepši pogled te shvaćamo da se to nije moglo dosegnuti, osim tim putom koji ide uzbrdo.

Kako se u planinama ne možemo dobro penjati ako smo opterećeni stvarima, tako se i u životu trebamo osloboditi onoga što nije potrebno – rekao je Sveti Otac i dodao – To je tajna i poslanja. Da bismo krenuli, mnogo toga trebamo ostaviti i da bismo naviještali, mnogo se toga trebamo odreći. Vjerodostojan se navještaj ne sastoji od lijepih riječi, nego od dobrog života; života služenja koji se zna odricati mnogih materijalnih stvari koje srce čine malim, koje nas čine ravnodušnim i zatvaraju u sebe; to je život koji se odvaja od beskorisnih stvari koje zatrpavaju srce, te nalazi vrijeme za Boga i za druge.

Gospodin zna da često tvrdoglavo ponavljamo: to su moje stvari, naši ljudi, naša zajednica – rekao je papa Franjo i primijetio – Zato se ne umara ponavljati nam: svi. Svi, jer nitko nije isključen iz Njegovog srca i Njegovog spasenja; svi, kako bi naše srce išlo iznad ljudskih granica i partikularizama utemeljenih na sebičnosti koja Bogu nije draga. Svi, jer svatko je dragocjeno blago, a smisao je života drugima darivati to blago. To je poslanje; na goru se uspinjati i moliti za sve, te s gore silaziti kako bismo bili dar svima.

Kršćanin je uvijek u pokretu i uvijek mora izlaziti – rekao je Papa i protumačio – Naime, „idite“ je Isusov evanđeoski imperativ. Svakodnevno susrećemo mnoge osobe, stoga se možemo pitati: idemo li ususret tim osobama? Izvršavamo li Isusov poziv ili se bavimo svojim poslovima? Svi nešto očekuju od drugih, kršćanin ide u susret drugima. Isusov svjedok nikad ne misli da mu drugi duguju poštovanje, nego osjeća da je dužan ljubav dati onima koji ne poznaju Gospodina.

Isusov svjedok svima ide u susret, ne samo svojima u svojoj skupini – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Isus i vama kaže: Idite, nemojte propusti priliku za svjedočenje. Braćo i sestre, Gospodin od vas očekuje svjedočanstvo koje nitko umjesto vas ne može dati. Neka vam nebo pomogne prepoznati koja je to Isusova riječ ili poruka koju Bog po vašem životu želi prenijeti svijetu. Na taj način vaše dragocjeno poslanje neće biti izgubljeno.

Da bismo išli prema svima, Gospodin nam daje uputu: učinite ih učenicima! – rekao je papa Franjo i napomenuo – No ne svojim, nego Njegovim učenicima. Crkva dobro naviješta samo ako živi kao učenica. Učenik svaki dan slijedi Učitelja i radost učeništva dijeli s drugima. No, ne osvajanjem, prisilom i prozelitizmom, nego svjedočanstvom, stavljajući se na istu razinu, učenici s učenicima, darujući s ljubavlju onu ljubav koju smo primili. To je poslanje: čisti zrak velikih visina darivati onima koji žive uronjeni u onečišćenje svijeta; na zemlju donijeti onaj mir koji nas svaki put kada Isusa susretnemo na gori, odnosno u molitvi, ispunja radošću; pokazujući životom, pa i riječima, da Bog sve ljubi i nikad od nikoga ne odustaje.

Svatko od nas ima svoje poslanje na zemlji. Tu smo da bismo svjedočili, blagoslivljali, tješili, dizali i prenosili Isusovu ljepotu. Hrabro, On očekuje mnogo od vas! Gospodin ima svojevrsnu tjeskobu zbog onih koji još uvijek ne znaju da su ljubljena Očeva djeca, braća za koju je dao život i kojoj je darovao Duha Svetoga. Želite li ublažiti Isusovu tjeskobu? Idite s ljubavlju u susret svima, jer vaš je život dragocjeno poslanje; nije teret koji morate podnositi, nego dar koji treba darivati. Hrabro, bez straha idimo prema svima! – zaključio je Papa. (kta/rv)