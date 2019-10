Vatikan, 19. listopad 2019.

U petak, 18. listopada 2019. obilježen je Europski dan protiv trgovine ljudima. Nigerija je zemlja iz koje dolazi većina žrtava, te se zbog toga Malteški viteški red zauzima za reintegraciju djevojaka koje su bile seksualno iskorištavane. Za mnoge od njih povratkom u domovinu situacija se ne mijenja. Često padaju u zamku toga zločina jer žele izići iz svoje zemlje i pronaći bolju budućnost – rekao je Romain de Villeneuve, posebni veleposlanik Malteškog viteškog reda u Lagosu, koji radi u centru Bakhita za rehabilitaciju i reintegraciju takvih osoba u društvo.

Nigerija je zemlja s 200 milijuna stanovnika, s izvanrednim demografskim rastom i velikom potrebom razvoja – rekao je Romain de Villeneuve i istaknuo – Potrebna su ulaganja u infrastrukturu, u škole, kulturu, u elektrifikaciju i drugo. Zbog toga mnoge djevojke napuštaju zemlju, no i zbog toga što se uspoređuju sa svojim vršnjakinjama u drugim zemljama.

Uloga je veleposlanika Romaina de Villeneuvea važna kada su te mlade osobe dobrovoljno ili prisilno vraćene u domovinu. U tom se trenutku moraju suočiti s dramatičnim izazovima i tada im je centar Bakhita blizu. Mnogo toga moraju riješiti, od obiteljskih problema, novca i školovanja, do moralne potpore. To su psihološki ranjene, tjelesno iskorištavane, često bolesne i od svojih najbližih izdane osobe. Ništa nisu zaradile za sebe.

Međutim, Malteški je viteški red uvjeren da ništa nije izgubljeno i da te mlade osobe uvijek mogu riješiti probleme, ponovo naći svoje samopoštovanje i dostojanstven život, što je cilj svake od njih. Problemi su u Nigeriji veliki, no ne i nepremostivi. To je zemlja u kojoj ima mnogo nade i snage. Često se kaže da je to zemlja u kojoj je sve moguće i ja vjerujem u to – rekao je veleposlanik Romain de Villeneuve. (kta/rv)