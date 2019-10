Sarajevo, 18. listopad 2019.

Svečanim Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i prigodnom akademijom u dvorani Pavla VI. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu na blagdan sv. Luke evanđeliste, 18. listopada 2019. obilježen je Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) Univerziteta u Sarajevu koji je za svog zaštitnika uzeo ovog sveca.



Svetu misu slavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, uz koncelebraciju profesora KBF-a i sjemenišnih odgojitelja te drugih svećenika i sudjelovanje bogoslova i drugih studenata i studentica na KBF-u, časnih sestara i drugih vjernika.



Dekan KBF-a preč. dr. sc. Darko Tomašević uputio je pozdrav kardinalu Puljiću, svećenicima i svim nazočnima istaknuvši da se ovom Svetom misom želi zahvaliti Gospodinu na svim darovima koje daje, te moliti da blagoslovom prati prije svega današnje slavljenike-diplomante.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić zahvalio je dekanu Tomaševiću za upućene riječi te uputio pozdrav svim prisutnima i čestitao im dan zaštitnika KBF-a sv. Luke, „zaštitnika našeg fakulteta, ali i vrlog navjestitelja evanđelja“.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da izabrati jednog sveca kao zaštitnika znači prepoznati svoj identitet. „Luka nije bio jedan od učenika Isusovih, nije ni poznavao vjerojatno Isusa ispočetka, bio je poganin. Ali, kad je postao kršćanin, nevjerojatna je u njemu bila snaga istraživanja. Upoznavanje Isusa – ja bih rekao – to je zapravo pravi identitet fakulteta koji se bavi naučavanje bogoslovskih nauka. Svim žarom upravo upoznati Isusa Krista!“, kazao je kardinal Puljić dodavši da je osobitost sv. Luke ne samo u upoznavanju Isusa, već i u tome što je sve zabilježio i nama ostavio – i evanđelje i Djela apostolska.

Podsjetivši da je sv. Luka o Isusu učio slijedeći sv. Pavla, koji je o Isusu propovijedao, kardinal Puljić kazao je sv. Luka u svoj duh zapravo „upijao tu poruku evanđelja, tu poruku Krista otkupitelja i spasitelja“. Podsjetio je da je sv. Luka također preko drugih, koji su Isusa poznavali osobno, uspio nama u baštinu ostaviti brojne trenutke iz Isusova života koje nisu zabilježili drugi evanđelisti.

Ponovivši da, iako identitet ove institucije jeste istraživati i upoznati Isusa Krista, dodao je da nije dovoljno steći znanje, već je potrebno steći i uvjerenje i ravnanje. „Mi smo sposobni steći znanje, donekle i izgraditi uvjerenje, i na neki način iz tog uvjerenja djelovati, ali je prevažno živjeti svjedočki. Danas ljudi premalo vjeruju, bilo pisanoj, bilo izrečenoj riječi. Danas ljudi vjeruju svjedocima. I ovaj mjesec misijski, na poseban način geslo "Kršten i poslan", jest poruka za ovaj mjesec. Papa Franjo poručuje da je svatko od nas po krštenju ucijepljen u otajstvo spasenja, ali i pozvan, ne samo naučavati nego i svjedočiti“, rekao je kardinal Puljić dodajući da slaviti zaštitnika znači pronaći svoje poslanje. Kazao je da svatko na svoj način u instituciji Fakulteta treba obnoviti žar i radost služenja Gospodinu. Istaknuo je da KBF treba osposobiti radnike za evanđelje, poslanje i naviještanje. „Dok s vama o ovom razmišljam i sam osjećam potrebu da s vama, za vas molim: Gospodine daj da postanemo neumorni radnici za tvoje kraljevstvo; da postanemo neumorni navjestitelji evanđelja, spasenja duše, ali da postanemo hrabri svjedoci – jer čuli smo sv. Pavla – da oni koji navještaju i svjedoče uvijek će imati nekih poteškoća“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da u zbornoj molitvi dana posebno mole „da kršćani, koji se tvojim imenom diče, postanu jedno srce i jedna duša i svi narodi svijeta vide tvoje spasenje“.

Nakon Misnog slavlja uslijedio je svečani akademski čin koji je započeo studentskom himnom Gaudeamus igitur i glazbenom izvedbom Alessandra Stradelle "Pieta Signore" koju je otpjevao bariton Dragan Pavlović, umirovljeni člana zbora Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu uz klavirsku pratnju Danijela Žontara, kompozitora, šefa zbora Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i umjetničkog voditelja ansambla „Art Vivo“ iz Sarajeva.

Riječi pozdrava i dobrodošlice uputio je dekan Darko Tomašević zahvaljujući svima za nazočnost. Poimence je pozdravio kardinala Puljića, zatim rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdiju Hasanovića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči prof. dr. Vladislava Topalovića, studente KBF-a u Đakovu na čelu s prodekanicom za nastavu izv. prof. dr. Suzanom Vuletić, dekana Franjevačke teologije gosp. dr. Danimira Pezera, predstojnika Teološko-katehetskog instituta u Mostaru veleučenog gosp. dr. sc. Marka Šutala, dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Nedžada Korajlića; dekana Fakulteta političkih nauka prof. dr. Seada Turčala kao i predstavnike ostalih Fakulteta. Pozdravio je i predstavnike vlasti na čelu s predsjednikom Federacije BiH Marinkom Čavarom. Zahvalio je i na upućenim pismenim čestitkama koje su uputili dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dr. Ivan Koprek, kao i predstavnici KBF-a u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Pozdravio je potom generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađana Ćosića, šefa Odjela za visoko obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice prof. dr. Ekrema Tucakovića, ekonoma provincije Bosne Srebrene fra Nikicu Vujicu, rektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. doc. dr. sc. Zdenka Spajića i sve ostale odgojitelje VBS-a, kao i odgojitelje sjemeništa Redemptoris Mater u Vogošći, na čelu s rektorom Micheleom Capassom, savjetnika Apostolske nuncijature u Sarajevu mons. Henrika Jagodzinskog, sve ravnatelje, direktore i djelatnike Katoličkih školskih centara u BiH, sve redovnike i redovnice, svećenike svih službi, predstavnike civilnih vlasti, predstavnike sredstava društvenih priopćavanja, i sve prisutne. Na kraju je pozdravio sve djelatnike KBF-a, posebno „drage studentice i studenti, kao i na poseban način vas magistre teologije“. Ukratko je predstavio djelovanje KBF-a u akademskoj 2018./2019. godini spomenuvši organiziranje nekoliko znanstvenih skupova i teoloških tribina te razna izdanja. Izvijestio je da su dodijeljene stipendije za 13 studentica i studenata master-programa „Međureligijski studiji i izgradnja mira“, te progovorio o gostovanjima, kako profesora, tako i studenata iz Europe, koji su se u proteklom periodu upoznali s radom KBF-a. Izvijestio je da je u protekloj godini ostvareno nekoliko važnih projekata, te podsjetio da je tijekom prošle akademske godine svoj radni vijek na Fakultetu okončao prof. dr. sc. Niko Ikić, koji je službeno otišao u mirovinu. Kazao je također da je tijekom prošle akademske godine, u dva termina (studeni 2018. i lipanj 2019.;) deset studenata završilo integrirani filozofsko-teološki studij i postiglo zvanje magistar teologije. „Diplomanti su 'cilj i svrha' našeg rada i sretni smo radi njih“, kazao je dekan Tomašević koji je na kraju obraćanja zahvalio svim donatorima (crkvenim organizacijama Renovabisu, Church in Need, Federalnom ministarstvo obrazovanja, CRS-u, Fondaciji Konrad Adenauer, Američkoj biskupskoj konferenciji, Vrhbosanskoj nadbiskupiji), kao i svim prijateljima i poznanicima koji ih prate svojim molitvama i žrtvama. „Da nije bilo njih, naš rad i projekti koje smo ostvarili, ne bi bili mogući“, istaknuo je zahvalivši potom svim uposlenicima KBF-a „bez čijeg doprinosa i nesebičnog davanja ova ustanova ne bi ni postojala.“

Pozdravljajući sve nazočne kardinal Puljić uputio je još jednom najiskrenije čestitke zaželjevši da ovaj dan proslave zaštitnika sv. Luke bude istinsko ohrabrenje za radosno služenje. Čestitao je potom magistrima za njihovo postignuće, kao i svima koji su se ugradili u njihov razvoj i stjecanje znanja. Progovorivši novim magistrima teologije o diplomi koja će im biti uručena, kazao je da iako se radi o važnom dokumentu život ipak neće gledati samo to već njih kao radnike, svjedoke i navjestitelje.

Svoju čestitku i prigodnu riječ uputio je i rektor Škrijelj koji je pozdravio sve nazočne te kazao da osjeća ponos što živimo u vremenu u kojem je premoštena barijera prisutna tijekom višedecenijske diskriminacije teoloških fakulteta, koji uz „tijelo“ - sve ostale fakultetske institucije Univerziteta u Sarajevu, kako je kazao, predstavljaju „dušu“ Univerziteta. Podsjetio je da Univerzitet u Sarajevu obilježava sedamdesetu obljetnicu djelovanja dok je KBF svoje djelovanje započeo prije skoro 130 godina, a Fakultet islamskih nauka korijene svog djelovanja bilježi još u 16. stoljeću. Kazao je da svojim povijesnim bogatstvom ove dvije teološke institucije daju iskreni doprinos u jačanju Univerziteta u Sarajevu, a da je zajedno s Pravoslavnim bogoslovnim fakultetom u sklopu zajedničkog master-programa vidljivo koliko u cjelini ukupno doprinose mladi iz ova tri teološka fakulteta te molio da njih i sve ostale Bog učvrsti i podrži na putu pravde, dobra i istine.

Prigodno predavanje na temu: "Misijska narav Crkve ukorijenjena u trojstvenom dinamizmu" izrekao je doc. dr. Hrvoje Kalem.

Uz klavirsku pratnju Danijela Žontara, bariton Pavlović otpjevao je djelo Jakova Gotovca Arija mlinara Sime iz opere „Ero s Onoga Svijeta“.

Uslijedio je svečani čin dodjele diploma magistra teologije. Zajedno s doc. dr. sc. Bernardom Horvat i izv. prof. dr. sc. Šimom Maršićem diplome je podijelio dekan dr. sc. Darko Tomašević koji je novim magistrima teologije poručio da znanje koje su stekli trebaju prenositi drugima, svjesni da njihovo školovanje nije i ne smije biti završeno. U tom ih je cilju potaknuo poticajnom pričom u kojoj je jedan čovjek, šetajući plažom na kojoj je bilo tisuće morskih zvijezda koje je nakon oseke čekala sigurna smrt, ugledao dječaka kako ih je bacao nazad u more. „Želeći dječaka poučiti lekciji o 'zdravom razumu', prišao je dječaku i rekao: 'Gledam što radiš. Dobrog si srca. Ali znaš li koliko ima plaža okolo i koliko morskih zvijezda svaki dan ugine. Tako marljiv i plemenit dječak sigurno može naći neki drugi posao koji ima više smisla. Da li stvarno misliš da to što radiš ima nekog smisla? Da to nešto znači?' Dječak, bacajući morsku zvijezdu u more, odgovori: 'Znači njoj!', ispričao je dekan Tomašević.

Diplome su primili: Ivan Dragičević, Mario Jurišić, Stipica Lešić, Dario Martić, Željko Pasković, Dario Radić, Dražen Skenderović i Nebojša Stipić. Dvoje magistara teologije bili su odsutni iz opravdanih razloga: Dino Mustafi i Barbara Jelušić.

Ivan Matijević primio je nagradu kao student s ostvarenim najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj godini s prosjekom od 9,92.

Također je dodijeljena Povelja zahvalnosti prigodom umirovljenja, umirovljenom prof. dr. sc. Niki Ikiću.



Akademija je završena glazbenom točkom „Ave Maria“ Franza Schuberta koju je otpjevao bariton Pavlović uz klavirsku pratnju magistrice Alme Aganspahić, više asistentice na Muzičkoj Akademiji Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Horsko dirigiranje.

Nakon akademskog čina uslijedilo je zajedničko druženje.

Istoga dana u jutarnjim satima Vrhbosanska bogoslovna zajednica okupila se u povodu proslave zaštitnika sv. Luke na svečanoj jutarnjoj molitvi koju je predvodio dekan Tomašević. (kta)

