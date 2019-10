Vatikan, 18. listopad 2019.

Prigoda za veću svijest o siromaštvu, u kojemu je živio i Isus, u trenutcima kada je bio stavljen na stranu i kada nije bio prihvaćen – to je smisao Svjetskoga dana siromahā u riječima pape Franje sadržanima u videoporuci za „Okupljanje Brat 2019.“, koje u Lourdesu organizira Udruga Brat ([We are] Fratello). Četverodnevni susret prijateljstva i molitve održat će se od četvrtka, 14. studenog, do nedjelje, 17. studenog, kada se obilježava treći Svjetski dan siromahā, koji je papa Franjo ustanovio 2017. godine.

U videoporuci, snimljenoj 5. listopada, a objavljenoj na Facebook profilu spomenute udruge koja se zauzima za promicanje inicijativā u korist najsiromašnijih i ranjivih, Papa podsjeća kako njezini članovi, svatko od njih, žive siromaštvo koje ima svoje korijene i razloge. Papa ih je potaknuo da budu svi zajedno. Bilo bi lijepo – napomenuo je – kada bi mogli otići, čak i uz pratnju, na susret u Lourdesu, kako bi bili blizu Isusovoj majci koja vrlo dobro poznaje siromaštvo.

U lipnju je objavljena Papina poruka za Svjetski dan siromahā, koji se ove godine obilježava pod naslovom „Ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka“ (Ps 9,19). U njoj podsjeća da postoji „duboka istina“ koju vjera uspijeva utisnuti posebno u srce najsiromašnijih, a to je vraćanje izgubljene nade pred nepravdom, trpljenjem i životnim neizvjesnostima. Papa u poruci svoje misli upravlja posebno muškarcima, ženama, mladima, djeci, žrtvama novih ropstava zbog kojih oni postaju migranti, siročad, beskućnici i marginalizirani. (kta/rv)