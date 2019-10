Vatikan, 18. listopad 2019.

Na polovici radova Biskupske sinode za Amazoniju, na konferenciji za tisak govorili su brazilski biskupi Wellington Tadeu de Queiroz Vieira zadužen za dijecezu Cristalândiju i biskup Pedro José Conti koji vodi dijecezu Macapá, talijanski biskup Amrogio Spreafico koji je odgovoran za dijecezu Frosinone-Veroli-Ferentino, peruanska domorotkinja Yesica Patiachi Tayori, dvojezična učiteljica i pastoralna djelatinca vikariata Puerto Maldonado, u narodu Harakbut, te Paolo Ruffini, pročelnik Dikasterija za komunikaciju i pater Giacomo Costa, tajnik Povjerenstava sinode za informiranje.

Biskupska je sinoda za Amazoniju došla do polovice svojeg puta i 15. listopada napravila je kvalitativni skok – rekao je na brifingu, 16. listopada 2019. pater Giacomo Costa, tajnik Povjerenstva za informiranje, napominjući da se to dogodilo zahvaljujući slobodi govora nekoliko sinodskih otaca koji su zahtijevali da se put sinode ne prekida traženjem malih rješenja za pojedina pitanja.

Paolo Ruffini, pročelnik Dikasterija za komunikaciju, pojasnio je da treba nastaviti s proročkim oduševljenjem, dajući prostora Duhu Svetom kako se ne bi izgubio opći pogled. Radi se o novoj dinamici koja je duhovnija i koja je već dala svoje plodove, oslobađajući riječ u radovima 12 manjih skupina koje će se susretati sve do danas poslijepodne. Večeras izlagači predstavljaju 12 izvještaja koji će biti objavljeni 18. listopada. Posljednji tjedan radova, kao što je predviđeno, bit će posvećen raspravi o završnom dokumentu o kojem će se glasovati 26. listopada.

Brazilski biskup Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, voditelj dijeceze Cristalândia, istaknuo je da pitanje nedostatka svećenika nije konkretan problem samo za Amazoniju, nego i za Europu. U Bibliji i u teologiji nema zapreka za ređenje iskušanih oženjenih muškaraca. Mnogi koji sudjeluju na sinodi misle kao i ja, no u celibatu ne vide glavnu prepreku za veći broj svećenika – rekao je biskup i dodao – Istinski je problem nedosljednost, nevjernost i sablazan koju su prouzročili zaređeni službenici.

Moramo nastojati da se u srcu ljudi, a osobito u mladima, razvije plodno tlo – rekao je biskup Queiroz Vieira i nastavio – Čak ako mi svećenici i biskupi zadobijemo miris ovaca, kao što traži papa Franjo, ne uspijevamo prenijeti miris Krista zato što smo navjestitelji samih sebe, koji na taj način ljude udaljavaju od Isusa. Najpotrebnije je obraćenje zaređenih službenika, jer glavno je sredstvo za buđenje zvanja u mladima svetost sadašnjih navjestitelja evanđelja. Drugi je problem loša raspodjela svećenika na terenu. Mnoga su područja Latinske Amerike dobro pokrivena za razliku od Amazonije, ali svećenici trebaju imati misionarski duh.

Biskup Pedro José Conti koji je zadužen za dijecezu Macapá, na sjeveru Brazila, na sinodi je tražio da se poveća ulogu laika. U mojoj biskupiji koja je poput cijele sjeverne Italije – objasnio je biskup Conti – u nekim župama imamo 100 zajednica i samo jednog svećenika. Evangelizatori su vjernici laici. Svećenici ih pripremaju, slijede i vode, no oni grade Crkvu. Laici imaju iskustvo obitelji i profesionalnu stručnost. Svećenici i biskupi misle da sve znaju, no nije istina, trebaju nam vještine laika, a to je ujedno i protuotrov za klerikalizam. Vjernici laici trebaju sudjelovati u politici i provoditi socijalni nauk Crkve.

Mali proizvođači spasit će Amazoniju – rekao je biskup Conti i napomenuo – Treba slijediti model malih poljoprivrednih zadruga koje žive sa šumom i koje iz nje crpe prirodna bogatstva na održiv način, prodajući prirodne proizvode, iskorištavajući njezino veliko bogatstvo mudrošću predaka koju prenose domorodački narodi. Čuo sam njihova svjedočanstva. Živim u gradu 600 kilometara od njihovih sela i svaki dan se borim s urbanim problemima i osjećam hitnu potrebu ekološkog obraćenja.

Yesica Paiachi Tayori, peruanska domorotkinja i dvojezična učiteljica u narodu Harakbut, te članica pastoralne skrbi za domorodačke narode apostolskog vikarijata u Puerto Maldonadu, izjavila je na brifingu da multinacionalne kompanije koje rade u Amazoniji žele da oni nestanu i upitala je: gdje su Ujedinjeni narodi? Gdje su druge međunarodne organizacije? Gdje možemo prijaviti zloupotrebu, ubojstva, trgovinu ljudima i zlostavljanje žena? Mi ćemo, domorodački narodi, biti čuvari šume, no za zajednički dom su odgovorni svi.

Bojimo se jer polako zaboravljamo svoj jezik, guše nas modeli razvoja koji dolaze izvana i ne poštuju život – rekla je Yesica i upozorila – Diskriminirani smo, smatraju nas predmetima, a ne živom kulturom. Zamolili smo Svetoga Oca da nam pomogne kako bismo imali svoje predstavnike u nacionalnim i internacionalnim ustanovama, da ne dopuste da izumremo kao narod i da nam daju mogućnost da živimo u samoodređenju. Mi proživljavamo zločine protiv zajedničkog doma. Nijedan se novinar nije bavio našim prosvjedima. Nemamo nikakvog foruma gdje bismo prijavili te zločine. Želimo da naš slučaj uznemiruje ljudsku savjest.

Odgovarajući na pitanja o ulozi žena, biskup Queiroz Vieria je istaknuo da se Crkva u Amazoniji ne može zamisliti bez žena i njihova se prisutnost sve više mora vrednovati. Što se tiče đakonata žena, već djeluje posebno povjerenstvo koje je osnovao Papa. Sinoda nema moć odluke. Možemo davati prijedloge, no Sveti Otac će dati smjernice.

Prisutnost žena u Crkvi nije važna samo za Amazoniju, nego i za Italiju – pojasnio je biskup Ambrogio Spreafico koji vodi dijecezu Frosinone-Veroli-Ferentino, napominjući da su u toj biskupiji, od vjernika laika koji vode biblijske skupine kroz cijelu godinu, 80% upravo žene. Na početku godine dobivaju mandat. Postoje mnogi načini na koji žene mogu izraziti svoju vrijednost, te da njihova prisutnost bude vrednovana i pred biskupima, pa i bez đakonata – rekao je biskup Spreafico. (kta/rv)